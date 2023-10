Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Ποιες παραστάσεις θα δούμε φέτος στις σκηνές του

«Γκάρης, το μιούζικαλ»

Στο μεταξύ, με αφορμή τον εορτασμό του «» το ΚΘΒΕ διοργανώνει πό τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου 2023, στο Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ένα αφιέρωμα στην κορυφαία Ελληνίδα ντίβα της όπερας.1. Workshop Φιλοσοφίας του Γιώργου ΧατζηβασιλειουΑπό τον Σωκράτη στην Τεχνητή ΝοημοσύνηΘέατρο Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΈναρξη: 01|11|2023Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, με διπλές παραστάσεις για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΤο ΚΘΒΕ προσκαλεί τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων σε ένα «Workshop Φιλοσοφίας - Από τον Σωκράτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη» που τους φέρνει σε επαφή με την αρχαία και σύγχρονη φιλοσοφία με ένα τρόπο πρωτοποριακό, ψυχαγωγικό και θεατρικό.Οι σημαντικότεροι φιλόσοφοι όλων των εποχών (όπως οι Σωκράτης, Επίκουρος, Αριστοτέλης) ζωντανεύουν επί σκηνής με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δρ. Φιλοσοφίας, συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιώργου Χατζηβασιλείου που προβάλλει τον πυρήνα του ελληνικού και δυτικού πολιτισμού, τη Φιλοσοφία, με ένα Workshop κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους.Το Workshop Φιλοσοφίας θα παρουσιάζεται στη σκηνή του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, με διπλές παραστάσεις.1η παρουσίαση: έναρξη: 9.30 - λήξη: 11.002η παρουσίαση: έναρξη 11.30 – λήξη: 13.00Το «Workshop Φιλοσοφίας – Από τον Σωκράτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη» περιλαμβάνει: α) Προβολές της εκπαιδευτικής σειράς ντοκιμαντέρ Animated Φιλόσοφοι σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Χατζηβασιλείου, που παρουσιάζει προσιτά και ψυχαγωγικά σύνθετες φιλοσοφικές θεωρίες μέσα από animation & συνεντεύξεις. β) Διάλεξη περί του τι είναι η φιλοσοφία, ποια είναι η καθημερινή της σημασία, ποια είναι η προσφορά της φιλοσοφίας σήμερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. γ) Θεατρικά παιχνίδια φιλοσοφικής αλληλεπίδρασης (mind games).Το «Workshop Φιλοσοφίας» περιέχει 2 διαφορετικά προγράμματα.Το 1ο θα παρουσιάζεται κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Ιανουαρίου κάθε εβδομάδα με θέμα «Αρχαία Φιλοσοφία: Σωκράτης & Επίκουρος» (όπου αναδεικνύεται η σημασία της φιλοσοφίας στην καθημερινότητας μας). Το 2ο θα παρουσιάζεται την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου με τίτλο προγράμματος: «Σύγχρονη Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης: Σε ποιον ανήκει το μέλλον;».Δημιουργός Workshop: Ο Γιώργος Χατζηβασιλείου έχει διδακτορικό στη Φιλοσοφία της νέας Τεχνολογίας, μεταπτυχιακό στην Πολιτική Φιλοσοφία και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ένα ταξίδι στο μέλλον» (εκδ. Διόπτρα) του 1ου στην ελληνική βιβλιογραφία που αποτυπώνει τη μεγάλη εικόνα της φιλοσοφίας και της επίδραση του ΑΙ με γλαφυρή γλώσσα για το ευρύ κοινό. Είναι δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ όπως της εκπαιδευτικής σειράς «Animated Φιλόσοφοι» (ΕΡΤ). Αρθρογράφος στην Athens Voice και ομιλητής πάνω στη φιλοσοφία και τις προκλήσεις των τεχνολογιών, με πλούσια δημοσιογραφική εμπειρία από μεγάλα media της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου & του τύπου (ΑΝΤ1, Σκάι, Flash, Αγγελιοφόρος κ.α.). Γεννήθηκε & ζει στη Θεσσαλονίκη.2.- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΜονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός)Διασκευή – Δραματουργική επεξεργασία: Ευθύμης ΘέουΣύλληψη - Σκηνοθεσία: Αργυρώ ΧιώτηΈναρξη: Τρίτη 21|11|2023Τρίτη- Παρασκευή πρωί για σχολεία Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΟ «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, το κορυφαίο έργο της κρητικής Αναγέννησης, απόσπασμα του οποίου συμπεριλαμβάνεται στα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Γ’ Γυμνασίου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά στη Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) με πρωινές παραστάσεις από την Εφηβική Σκηνή του ΚΘΒΕ (Τρίτη έως Παρασκευή) για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Η Αργυρώ Χιώτη υπογράφει τη σύλληψη-σκηνοθεσία και ο Ευθύμης Θέου την δραματουργική επεξεργασία-διασκευή αυτής της σύγχρονης ανάγνωσης του έργου.Η παράσταση επικεντρώνεται στη μορφή της Αρετούσας, μιας γυναίκας που δεν αφήνεται παθητικά στου «κύκλου τα γυρίσματα», αλλά διεκδικεί την αυτοδιάθεσή της με γενναιότητα, πάθος και ελπίδα. Δύο αφηγητές – ποιητές μας οδηγούν στην ιστορία, η μορφή της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου ξεπηδούν μέσα από το σύνολο των ερμηνευτών παίρνοντας τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλο, οι κονταρομαχίες γίνονται χορευτικοί αγώνες και οι καντάδες ένα κράμα ηλεκτρικού μπάσου με πιάνο και τσέλο, σαν αυτοσχεδιαστική μουσική με μπαρόκ νότες.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΔραματουργική επεξεργασία- Διασκευή: Ευθύμης Θέου, Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη, Συγγραφή ποιήματος: Rahil Fallahfar, Σκηνικός Χώρος: Εύα Μανιδάκη, Κοστούμια: Άγγελος Μέντης, Μουσική Σύνθεση, Μουσική σύνθεση- Διδασκαλία Μουσικής: Λόλα Τότσιου, Κίνηση: Σοφία Παπανικάνδρου, Δημήτρης Σωτηρίου, Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας, Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου, Βοηθός σκηνοθέτριας: Βίκη Κίτσιου, Βοηθός σκηνογράφου / ενδυματολόγου: Έλλη Ναλμπάντη, Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη, Οργάνωση παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)ΔΙΑΝΟΜΗΠοιήτρια – Φροσύνη: Θεοδώρα ΛούκαςΠοιητής – Πεζόστρατος: Γιάννης ΧαρίσηςΑρετούσα: Χαρά Γιώτα, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Εμμανουέλα Καμπίτση, Αίγλη ΚατσίκηΕρωτόκριτος: Κωστής Καπελλίδης (ηλεκτρικό μπάσο / κρουστά)Ερωτόκριτος: Κωνσταντίνος Χειλάς (πιάνο)Ερωτόκριτος: Χρίστος ΣτυλιανούΒασιλιάς: Στέλιος ΚαλαϊτζήςΜουσικοί επί σκηνής: Αλίκη Μάρδα (βιολοντσέλο), Ιορδάνης Αρζόγλου-«» της Λούλας Αναγνωστάκη- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΜικρό Θέατρο Μονής ΛαζαριστώνΣκηνοθεσία: Χρήστος ΘεοδωρίδηςΠρεμιέρα: Παρασκευή 17|11|2023Λήξη παραστάσεων: 07|01|2024Μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της περσινής θεατρικής σεζόν παρουσιάζεται και φέτος στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης καταθέτει μια εξαιρετικά επίκαιρη σκηνική ανάγνωση του βαθιά πολιτικού έργου της κορυφαίας Λούλας Αναγνωστάκη. Με τίτλο που έγινε σύνθημα, η παράσταση μάς προσκαλεί να βουτήξουμε στο παρελθόν και ν’ αναδυθούμε στο παρόν, γεμίζοντας τα πνευμόνια μας με τον αέρα του μέλλοντος. Να συνομιλήσουμε με το τώρα και να αναρωτηθούμε τι φοβόμαστε, τι ελπίζουμε και πώς μοιάζει το αύριο που κοιμάται μέσα μας.Βερολίνο, 2001 ή 2023.Βερολίνο, τώρα.Σε μια πόλη σύμβολο του ταραγμένου παρελθόντος της Ευρώπης, επικρατεί πολιτική και κοινωνική αναστάτωση αλλά και η λήθη που “προσφέρει” η καθημερινότητα. Αύριο, θα γινεί μια τεράστια ειρηνική συγκέντρωση. Αύριο, όλοι θα πρέπει να μιλήσουν. Όλοι θα πρέπει να δηλώσουν τη θέση τους, στον νέο κόσμο. Μέσα στο σπίτι της Μαρίας και του Χανς, μαζί με αυτούς, η Σοφία, ο Άγης, η Τρούντελ, ο Νίκος, ο Τζίνο, η Έλσα, ο Ιβάν κι εμείς, οι θεατές, θα μετρήσουμε τα τραύματα μας. Τις αφόρητες συλλογικές ήττες, τις εφήμερες προσωπικές νίκες. Το ατομικό επίπεδο που διαμορφώνει το πανανθρώπινο, το πολιτικό επίπεδο που ορίζει τη ζωή του καθένα μας ξεχωριστά. Ίσως ανακαλύψουμε πως είμαστε της Γης οι χαμένοι, μα αυτό δεν θα μας σταματήσει από το να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ερωτευόμαστε, να γελάμε, να ελπίζουμε.Να ελπίζουμε.Να ελπίζουμε, πως μια μέρα κι εμείς θα νικήσουμε.Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 13 ετώνΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣκηνοθεσία, Δραματουργική επεξεργασία, Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Θεοδωρίδης, Δραματουργική επεξεργασία: Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου, Χορογραφία, Επιμέλεια Κίνησης, Βοηθός σκηνοθέτη: Ξένια Θεμελή, Σκηνικά: Εδουάρδος Γεωργίου, Κοστούμια: Μαρίνα Κελίδου, Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας, Βοηθός Σκηνογράφου: Δανάη Πανά, Β΄Βοηθός σκηνογράφου: Ερατώ Γεωργίου, Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας Κοτόπουλος, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)Παίζουν οι ηθοποιοί: Πάρης Αλεξανδρόπουλος (Τζίνο), Σεμίραμις Αμπατζόγλου (Τρούντελ), Νικόλας Δροσόπουλος (Νίκος), Ελένη Θυμιοπούλου (Μαρία), Γιώργος Κολοβός (Ιβάν), Νίκος Μήλιας (Άγης), Χρυσή Μπαχτσεβάνη (Σοφία), Δημήτρης Ναζίρης (Χανς), Μπέττυ Νικολέση (Έλσα).1..«ς» της Δήμητρας ΜήτταΦουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣκηνοθεσία: Αντώνης ΚαραγιάννηςΕρμηνεύει η Ηρώ ΜουκίουΜουσικός επί σκηνής: Μιχαήλ ΧατζηαναστασίουΠαραστάσεις: 23- 26|11|2023Ένας σύγχρονος… μουσικός μονόλογοςΤην ανήλια πλευρά του μύθου της Φαίδρας φέρνει στο προσκήνιο και επιχειρεί να φωτίσει το έργο «Φαίδρας Άτοπος» της Δήμητρας Μήττα, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη που θα παρουσιάζεται στο Φουαγιέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου.Στο μονόλογο όπου το χθες συναντάει το σήμερα αλλά και το αύριο η ηθοποιός Ηρώ Μουκίου, η οποία ερμηνεύει την ηρωίδα, συνομιλεί ουσιαστικά με τη μουσική του Μιχαήλ Χατζηαναστασίου καθώς οι μελωδίες βοηθούν στην πλοκή του έργου.Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ για δύο σολίστ. Έναν μουσικό και μία ηθοποιό που μέσα από το διάλογο τους αναδεικνύεται ο πεπτωκός φτερωτός έρως και οι βλαβερές συνέπειες του.Η Φαίδρα, Βασίλισσα, μητέρα, σύζυγος, ερωμένη. Από την Κρήτη στην Αθήνα. Θύμα και θύτης.*Κατάλληλο για άνω των 12 ετώνΣυντελεστές:Κείμενο: Δήμητρα Μήττα , Σκηνοθεσία: Αντώνης Καραγιάννης, Φαίδρα: Ηρώ Μουκίου, Μουσική σύλληψη κι εκτέλεση επί σκηνής: Μιχαήλ ΧατζηαναστασίουΣκηνικά: ORI M, Κοστούμια: ORI M & ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ, Κίνηση / Σχεδιασμός φώτων / VIDEO TRAILER: Αντώνης Καραγιάννης, Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση,Φωτογραφίες: Γιώργος Ζαρζώνης, Παραγωγή: Μανώλης Ρίζος2.Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣκηνοθεσία|Συρραφή Κειμένων| Απόδοση: Κωνσταντίνος ΧατζήςΜουσική: Γιώργος ΚουμεντάκηςΠαραστάσεις: 30|11 & 1,2,3|12|2023Μια Θεατρική Μουσική Performance πάνω στα έργα Επτά επί Θήβας του Αισχύλου και στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ξεκινώντας από τις ρίζες του μύθου των Λαβδακιδών, ακολουθούμε την πορεία του εμφύλιου αλληλοσκοτωμού ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, Λάιο και Οιδίποδα, των αδελφών Ετεοκλή και Πολυνείκη και τέλος στον θάνατο της Αντιγόνης. Μύθος, μνήμη, χρόνος.«Αυτό που αρχίζει, που όλο αρχίζει. Κι αδιάκοπα θ’ αρχίζει.Αδιάκοπα στους αιώνες οι πράξεις των ανθρώπων. Γιατί σε μια πράξη ενός υπάρχουν οι πράξεις όλων των ανθρώπων.»Συντελεστές:Σκηνοθεσία |Συρραφή Κειμένων |Απόδοση: Κωνσταντίνος Χατζής, Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης, Σύλληψη Ιδέας: Αντιγόνη Καράλη, Κωνσταντίνος Χατζής, Σχεδιασμός Φωτισμών-Κοστούμια: Η Ομάδα, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία ΠανταζήΠόλεμος: Ηλέκτρα ΚαρτάνουΠολυνείκης: Χάρης ΔήμοςΑντιγόνη: Κωνσταντίνος ΧατζήςΦωνή Αντιγόνης: Σοφία Χίλλ*Παίζει ζωντανά Κλαρινέτο ο Χάρης Δούκας«Μια συνέντευξη με τη Μαρία Κάλλας» - Προβολή ντοκιμαντέρ «Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου»Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών10 – 19 |11|2023Το ΚΘΒΕ, στο πλαίσιο του εορτασμού τουαλλά και της κοινωνικής του προσφοράς προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προγραμματίζει τη διπλή Δράση: «Μια συνέντευξη με τη Μαρία Κάλλας» - Προβολή ντοκιμαντέρ «Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου». Η δράση θα παρουσιαστεί δωρεάν με προτεραιότητα στις ομάδες ΑΜΕΑ, Ανέργων, Πολυτέκνων, Εκπαιδευτικών αλλά και σε Φοιτητές και Μαθητές.Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη άγνωστων πτυχών της ζωής και του έργου της διεθνούς αναγνωρισμένης σοπράνο, Μαρίας Κάλλας, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους θεατές να έρθουν σε επαφή με το πολύτιμο αρχείο κοστουμιών του ΚΘΒΕ, με αριστοτεχνικές δημιουργίες σπουδαίων ενδυματολόγων και καλλιτεχνών, από το 1961 έως σήμερα.Η διπλή αυτή δράση θα παρουσιαστεί από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου 2023, στο Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.«Μία Συνέντευξη με τη Μαρία Κάλλας»Πρωταγωνιστούν:Χρίστος ΣτυλιανούΚλειώ Δανάη ΟθωναίουΔραματουργική επεξεργασία: Αμαλία Κοντογιάννη, Σκηνοθετική επιμέλεια: Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Ενδυματολογική επιμέλεια: Δανάη Πανά, Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστόφορος Μαριάδης, Οργάνωση Παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη«Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου»Following the Traces of the Ephemeralένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Ειρήνης ΧατζηκυριακίδουΣυντελεστές ταινίας:Διεύθυνση και Οργάνωση Παραγωγής: Άννα ΜονογυιούΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Αλεξάνδρα ΣιαφάκαΜοντάζ:Γιάννης ΚολαξίζηςΠρωτότυπη Μουσική και Ηχητικός Σχεδιασμός: Αναστάσης ΠετρέληςLocation Manager, Script Continuity και Βοηθός Παραγωγής: Γιάννης ΠαπαδόπουλοςColor Correction: Ορέστης ΨωμόπουλοςΗλεκτρολόγος: Νίκος ΚαλτσάςΗχοληψία:Ελένη ΓκολφινοπούλουΣυμπληρωματική Ηχοληψία: Κώστας Ψύλλας, Γιάννης ΠαπαδόπουλοςΣυνεντεύξεις:Ιουλία Σταυρίδου (1952- 2020), Ιωάννα Μανωλεδάκη, Βίκυ Κερτεμελίδου, Ελένη Τσιλιγκαρίδου- Καρανικόλα, Νίκη Πασχαλίδου, Δάφνη Τσακότα-«» του Τενεσί ΟυίλιαμςΒασιλικό ΘέατροΜετάφραση -Σκηνοθεσία: Σύλλας ΤζουμέρκαςΠρεμιέρα: Παρασκευή 01|12|2023Την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα, οι δύο γιοί του βρίσκονται στο σπίτι με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν. Ο Γκούπερ, ο μεγαλύτερος γιος και η γυναίκα του η Μέη, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας είναι βαριά άρρωστος, προσπαθούν να αναλάβουν την τεράστια περιουσία του, την οποία δικαιωματικά θεωρούν πως τους ανήκει, έχοντας μια υποδειγματική οικογενειακή ζωή με πέντε παιδιά. Από την άλλη ο μικρότερος αδελφός και αγαπημένος γιος, ο Μπρικ, βυθισμένος στο πένθος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή και έχει προσκολληθεί στο αλκοόλ, ενώ η γυναίκα του η Μάργκαρετ προσπαθεί απεγνωσμένα να ξανακερδίσει τον έρωτά του και να αναλάβει την περιουσία του πατέρα.Η απόκρυψη της αλήθειας, η υποκρισία, η απληστία, η πατριαρχία, η ανάγκη για έλεγχο και εξουσία, η ομοφοβία είναι ορισμένα από τα θέματα που θίγονται μέσα στο κείμενο του Τενεσί Ουίλιαμς. Στο έργο συναντούμε τα πρόσωπα εκείνα που επιθυμούν, που διεκδικούν, που κυριαρχούν αλλά και εκείνα που αφήνονται έρμαια στη ζωή να τα παρασύρει.Η «Λυσσασμένη Γάτα» ανέβηκε για πρώτη φορά στις 24 Μαρτίου του 1955 στο Morosco Theatre της Νέας Υόρκης, σε σκηνοθεσία Ελία Καζάν. Ο Τενεσί Ουίλιαμς έλαβε για το έργο αυτό βραβείο Πούλιτζερ και το 1957 έγινε μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Πολ Νιούμαν. Η ιδέα βασίστηκε σε ένα προγενέστερο διήγημα του συγγραφέα με τίτλο «Three Players of a Summer Game».Στην έκδοση του έργου ο Ουίλιαμς δημοσίευσε δύο εκδοχές της τρίτης πράξης. Η πρώτη γράφτηκε από τον ίδιο ενώ η δεύτερη προέκυψε με τις κατευθύνσεις του Ελία Καζάν. Πάνω στην πρώτη εκδοχή, την πιο αγαπημένη και πιο αντιπροσωπευτική για τον συγγραφέα, κινήθηκε η μετάφραση του Σύλλα Τζουμέρκα. Η «Λυσσασμένη Γάτα» ανεβαίνει για πρώτη φορά στο ΚΘΒΕ.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουμέρκας, Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή, Κοστούμια: Μάρλι Αλειφέρη, Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου & Δήμητρα Αλουτζανίδου, Επιμέλεια κίνησης & Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Παπανικάνδρου, Βοηθός σκηνογράφου: Νιόβη Μπολάκη, Βοηθός ενδυματολόγου: Δανάη Πανά, Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου, Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία ΑνδρώνηΔΙΑΝΟΜΗ: Μελίνα Αποστολίδου, Λουκία Βασιλείου, Λίλα Βλαχοπούλου, Γιάννης Καραμφίλης, Δημήτρης Κολοβός, Άννα Κόπακα, Βάσια Μπακάκου, Βασίλης Μπεσίρης, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Παλιαδέλης, Γιώργος Παπαδάκος, Βασίλης Σπυρόπουλος.-«» του Χαβιέρ δε Διός- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΦουαγιέ Θέατρου Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΜετάφραση: Μαρία ΧατζηεμμανουήλΣκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Θέμης ΘεοχάρογλουΠρεμιέρα: Πέμπτη 14|12|2023Λήξη παραστάσεων: 28|01|2024Η «Πράγα» του Χαβιέρ δε Διός, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία - δραματουργική επεξεργασία Θέμη Θεοχάρογλου θα παρουσιαστεί για δεύτερη χρονιά στο Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία αποκαλύψεων για τη γονεϊκότητα, τις μνήμες, τη συντροφικότητα, τον χρόνο που αφήνει τα σημάδια του, τη μοναξιά, το φως και τα σκοτάδια που μας συντροφεύουν. Δυνατή πλοκή και σημαντικοί προβληματισμοί που, όμως, αντιμετωπίζονται με χιούμορ και ελαφρότητα συνδυάζονται σε ένα τολμηρό έργο.Ο Μπένι και ο Χάρης, ένα ζευγάρι που διανύει ήδη τα δεκαπέντε χρόνια σχέσης, ετοιμάζουν ένα δείπνο για να υποδεχτούν τη Σουζάνα, την αγαπημένη τους φίλη από το παρελθόν, που επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά από καιρό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, ξετυλίγονται μνήμες, εκφράζονται επιθυμίες, αποκαλύπτονται αλήθειες και μυστικά, που κλονίζουν τις σχέσεις των τριών φίλων. Με αφορμή τη διαφωνία των δύο αντρών γύρω από το θέμα της υιοθεσίας ενός παιδιού -μία απόφαση που τους φέρνει αντιμέτωπους με την υπαρξιακή ανάγκη για συνέχεια, την ανάληψη ευθυνών, τον φόβο της μετάβασης σε μια διαφορετική καθημερινότητα, το πέρασμα στη συνθήκη της γονεϊκότητας- ο συγγραφέας αναδεικνύει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως φωτίζονται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα σημερινά αδιέξοδα.ΣυντελεστέςΜετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ, Σκηνοθεσία -Δραματουργική επεξεργασία: Θέμης Θεοχάρογλου, Εικαστική εγκατάσταση- Σχεδιασμός κοστουμιών: Νεφέλη Μυρτίδη, Μουσική: Σπύρος Παρασκευάκος, Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σίσσυ Θεοφίλου, Βοηθός Σκηνογράφου -ενδυματολόγου: Σόνια - Μαρία Καϊτατζή, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)Παίζουν οι ηθοποιοί: Εύη Κουταλιανού (Σουζάνα), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Χάρης), Γιάννης Τομάζος (Μπένι)-«» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη ΡέππαΘέατρο Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΣκηνοθεσία: Αστέριος ΠελτέκηςΠρεμιέρα: Παρασκευή 15|12|2023Με αφορμή τα 130 χρόνια επιθεώρησης, το Βίρα τις άγκυρες είναι μια αναδρομή στο θεατρικό είδος της Επιθεώρησης, όπως αποτυπώνεται μέσα από την οξυδερκή ματιά των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα. Το έργο ανέβηκε το 1997 από το Εθνικό Θέατρο με σκοπό να αποδοθεί ένας φόρος τιμής στο παρεξηγημένο αυτό θεατρικό είδος.Εκκινώντας από το 1894 και την πρώτη καταγεγραμμένη ελληνική επιθεώρηση Λίγο απ’ όλα, οι δύο συγγραφείς μας ταξιδεύουν στον χρόνο, μας μεταφέρουν στον λαμπερό κόσμο της Επιθεώρησης, παρουσιάζοντας τη μάχη επιβίωσης που έδιναν οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της, με φόντο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής.Αντλώντας υλικό από αυτοβιογραφίες μεγάλων πρωταγωνιστριών της εποχής, όπως η Σπεράντζα Βρανά, η Άννα Καλουτά, η Μαρίκα Νέζερ, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, και συνδυάζοντάς το με βιογραφικά στοιχεία μεγάλων κυριών του θεάτρου αλλά και με αφηγήσεις ή φήμες που κυκλοφορούσαν στον θεατρικό χώρο, οι δύο συγγραφείς συνέθεσαν τα βασικά πρόσωπα του έργου μέσα από «υπαρκτά υλικά».Με νοσταλγική ατμόσφαιρα αλλά και με πολύ χιούμορ, το Βίρα τις άγκυρες είναι μια μυθοπλασία εμπνευσμένη από την ιστορία του τόπου, που συνδυάζει μουσική, χορό και τραγούδι σε ένα μοναδικό εγχείρημα, που αγαπήθηκε από το κοινό από την πρώτη του παρουσίαση.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου, Μουσική: πρωτότυπη μουσική από τους συνθέτες Γιώργο Μουζάκη, Γιώργο Κατσαρό, Ζακ Ιακωβίδη, Γιώργο Ε. Παπαδάκη, Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Ανδρέου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Β΄Βοηθός σκηνοθέτη: Λίλη ΑδρασκέλαΔΙΑΝΟΜΗ:Λίλη Αδρασκέλα, Μαίρη Ανδρέου, Νικολέττα Βλαβιανού, Λευτέρης Δημηρόπουλος, Δημήτρης Διακοσάββας, Άννα Ευθυμίου, Ζωή Ευθυμίου, Παντελής Καναράκης, Νίκος Καπέλιος, Αγγελική Κιντώνη, Θάνος Κοντογιώργης, Άννα Κυριακίδου, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χριστίνα Μπακαστάθη, Γιολάντα Μπαλαούρα, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Κώστας, Σαντάς, Σπύρος Σαραφιανός, Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας, Θεοφανώ Τζαλαβρά, Ορέστης Τζιόβας, Θάνος Φερετζέλης, Ανδριάννα ΧαλκίδηΧορεύουν οι: Στέλλα Εμίνογλου, Αναστασία ΚελέσηΣυμμετέχουν οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ: Πασχάλης Τερζής και Κωνσταντίνος Πόποβιτς.-«» του Νικολάι Γκόγκολ- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΒασιλικό ΘέατροΜετάφραση: Ερρίκος ΜπελιέςΣκηνοθεσία -Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης ΚακλέαςΠρεμιέρα: Παρασκευή 29|9|2023Λήξη παραστάσεων: 12|11|2023Η εξαιρετικά επιτυχημένη διαχρονική κοινωνική σάτιρα, για τη διαφθορά, την αδικία και τον δεσποτισμό που χαρακτηρίζουν την προεπαναστατική Ρωσία, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Βασιλικό Θέατρο, σε μετάφραση Ερρίκου Μπελιέ και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Ο Επιθεωρητής ξεκινάει ως μια κωμωδία παρεξηγήσεων, υψώνεται όμως πολύ γρήγορα σε μια οργισμένη πολιτική σάτιρα που ξεπερνά τα όρια του τόπου και του χρόνου μέσα στον οποίο γράφτηκε.«Ο επιθεωρητής» ανέβηκε για πρώτη φορά το 1836. Ο Νικολάι Γκόγκολ γράφει μια κωμωδία η οποία στηλιτεύει τις σχέσεις υποταγής και εξουσίας που χαρακτηρίζουν την προεπαναστατική Ρωσία, και όχι μόνο. Επικεντρώνεται για άλλη μια φορά στους ανθρώπους που μαραζώνουν ανάμεσα στον φόβο της ιεραρχίας, στις περιορισμένες τους φιλοδοξίες, τις ανάγκες και τις μικρότητές τους. Ως γνήσιος ρεαλιστής και με την απόσταση που του διασφαλίζει η κωμωδία, το επιτυγχάνει με ακρίβεια και νηφαλιότητα.Στην αναμονή για την άφιξη ενός ανώτατου δημοσίου υπαλλήλου, που έρχεται με σκοπό να επιθεωρήσει τη λειτουργία της κρατικών ιδρυμάτων σε μια επαρχιακή πόλη της Ρωσίας, ο Χλεστακόφ, ένας ασυνείδητος και χαραμοφάης νεαρός από την Πετρούπολη, παριστάνει τον επιθεωρητή και επωφελείται από τη «μικρή» αυτή παρεξήγηση. Οι υπάλληλοι της πόλης, βουτηγμένοι στη διαφθορά, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εύνοιά του, επιδίδονται σε κολακείες, ικανοποιούν τις ανάγκες του και πέφτουν θύματα μιας μεγαλύτερης απάτης αποκαλύπτοντας έτσι την αποσύνθεση της κρατικής μηχανής και των λειτουργών της.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας, Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη, Γιάννης Κακλέας, Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου, Κίνηση: Στεφανία Σωτηροπούλου, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Βοηθός σκηνοθέτη: Ρέα Σαμαροπούλου, Βοηθοί σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Χριστίνα Θαλασσά, Δανάη Πανά, Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)ΔΙΑΝΟΜΗΜαίρη Ανδρέου (Πόρνη, Υπάλληλος πανδοχείου, Καλεσμένη)Νεφέλη Ανθοπούλου (Πόρνη, Δασκάλα πιάνου, Γυναίκα του σιδερά, Καλεσμένη)Χαρά Γιώτα (Χορεύτρια, Καλεσμένη)Δημήτριος Δανάμπασης (Μίσκα: Υπηρέτης του Επάρχου)Δημήτρης Διακοσάββας ((Πιότρ Ιβάνοβιτς Ντομπίνσκι: Εισοδηματίας)Μαρία Ελευθεριάδη (Μαρία Αντόνοβνα: Κόρη του Επάρχου)Αλέξανδρος Ζαφειριάδης (Κρίστιαν Γκύμπνερ: Γιατρός Γερμανός)Στέλιος Καλαϊτζής (Ιβάν Κουσμίτς Σπιόκιν : Διευθυντής του Ταχυδρομείου)Νίκος Καπέλιος ((Πιότρ Ιβάνοβιτς Μπομπίνσκι: Εισοδηματίας)Κωστής Καπελλίδης (Θαμώνας, Υπάλληλος πανδοχείου, Καλεσμένος)Άγγελος Καρανικόλας (Θαμώνας, Υπάλληλος πανδοχείου, Αστυνομικός, Καλεσμένος)Δημήτρης Καρτόκης (Αμός Φιοντόροβιτς Λιάπκικν: Δικαστής)Γιώργος Καύκας (Αντόν Αντόνοβιτς: Έπαρχος σε μια επαρχιακή πόλη της Ρωσίας)Φαίη Κοκκινοπούλου (Άννα Aντρέγιεβνα: Γυναίκα του Έπαρχου)Θάνος Κοντογιώργης ((Ποιητής, Αστυνομικός, Καλεσμένος)Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Θαμώνας, Πανδοχέας, Αστυνομικός, Καλεσμένος)Δημήτρης Μορφακίδης (Λούκα Λούκιτς Χλοπόφ: Επόπτης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων)Γρηγόρης Παπαδόπουλος (Αρτέμι Φιλίπποβιτς Ζεμλιάνκα - Επίτροπος Κοινωφελών Ιδρυμάτων)Στέφανος Πίττας (Θαμώνας, Υπάλληλος πανδοχείου, Αστυνομικός, Καλεσμένος)Γιάννης Σύριος (Ιβάν Αλεξάντροβιτς Χλιεστακόφ: «ο επιθεωρητής» Κατώτερος δημόσιος υπάλληλος στην Πετρούπολη)Θεοφανώ Τζαλαβρά (Τραγουδίστρια, Καλεσμένη)Χρήστος Τσάβος (Οσίπ: Ο φίλος του Χλιεστακόφ)Γιάννης Τσιακμάκης (Σβιστούνωφ: Διευθυντής της αστυνομίας)Μαρία Χατζηιωαννίδου (Πόρνη, Γυναίκα Χλοπόφ, Γριά εμπόρισσα)-«» του Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΘέατρο Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΘεατρική Διασκευή: Ρόι ΧενΜετάφραση: Λεωνίδας ΚαρατζάςΣκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης ΛιβαθινόςΠρεμιέρα: Κυριακή 29|10|2023Λήξη παραστάσεων: 26|11|2023Το έργο του Νομπελίστα συγγραφέα, Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, ένα κορυφαίο κείμενο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που αποτελεί έναν ύμνο στη γυναίκα σε θεατρική διασκευή του Ρόι Χεν και μετάφραση του Λεωνίδα Καρατζά, από τον διακεκριμένο σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινό, επιστρέφει στην ΕΜΣ για να μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη, λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.Ένας άντρας προσπαθεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη, το αξεπέραστο τραύμα του ολοκαυτώματος και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις τρεις σημαντικότερες γυναίκες της ζωής του, ψάχνοντας για έρωτα, αγάπη και σωτηρία.Ο Χέρμαν Μπρόντερ, εβραϊκής καταγωγής, έχοντας διασωθεί από το Ολοκαύτωμα ζει στη Νέα Υόρκη, λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μνήμες της καταδίωξης τον αναγκάζουν να επιβιώνει στη σκιά, προστατεύοντας διαρκώς τα ίχνη του. Παντρεμένος με την Πολωνή υπηρέτριά του που τον έσωσε, διατηρεί σχέση με τη Μάσα, με την οποία είναι ερωτευμένος, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν εμφανίζεται στην πόλη και η Ταμάρα, η πρώην γυναίκα του, που τη θεωρούσε νεκρή.Ο Χέρμαν προσπαθεί να συλλάβει την ύπαρξή του, μέσα σε έναν κόσμο, που η φιλοσοφία δεν δίνει απαντήσεις, η πίστη στην πρόοδο της ανθρωπότητας έχει εγκαταλειφθεί και ο Θεός έχει πεθάνει. Ενώ αποζητά τρόπους να ορθοποδήσει μετά το τραύμα, οι επιλογές του τον καθιστούν υπόλογο τόσο απέναντι στον αμερικάνικο νόμο, όσο και απέναντι στην ηθική και στον Θεό.Ο νομπελίστας συγγραφέας, Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, έγραψε το μυθιστόρημα Εχθροί, μια ερωτική ιστορία το 1966 στα Γίντις. Μέσα από τον σκοτεινό κόσμο των ηρώων του αναδύονται ο ερωτισμός, το μαύρο χιούμορ και η βαθιά υπαρξιακή ειρωνεία, έτσι όπως το γέλιο συνοδεύει τη δυστυχία, όταν η συνείδηση παύει να επαναπαύεται σε καθησυχαστικές αφηγήσεις. Στη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος από τον Roy Chen, ο χαρακτήρας του Χέρμαν καλείται να επιβιώσει και να ισορροπήσει μεταξύ ενοχής και απόλαυσης, μη μπορώντας να πάρει μια απόφαση για τη ζωή του.Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 14 ετών.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΜετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς, Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός, Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου, Μουσική: Δημήτρης Μαραμής, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Βοηθός σκηνοθέτη: Θοδωρής Πολυζώνης, Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη, Οργάνωση παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη, Θεατρικό Μακιγιάζ: Μαντώ Καμάρα, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)Παίζουν οι ηθοποιοί: Μελίνα Αποστολίδου (Σίφρα), Παναγιώτης Καμμένος (Κότικ), Γιάννης Καραμφίλης (Ραβίνος Λάμπερτ), Χρίστος Νταρακτσής (Οδηγός), Ορέστης Παλιαδέλης (Χέρμαν) Θοδωρής Πολυζώνης (Γιατρός, Ραβίνος Αβραάμ), Σπύρος Σιδέρης (Σερβιτόρος), Φωτεινή Τιμοθέου (Γιάντβιγκα), Μάρα Τσικάρα (Μάσα), Δημήτρης Τσιλινίκος (Τόρτσινερ), Θάνος Φερετζέλης (Πεσέλς), Ανδριάνα Χαλκίδη (Ταμάρα)-«» του Γιώργου Καπουτζίδη- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΜονή Λαζαριστών-Σκηνή Σωκράτης ΚαραντινόςΚείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος ΚαπουτζίδηςΠρεμιέρα: Σάββατο 28|10|2023Λήξη παραστάσεων: 07|01|2024Μετά την απόλυτη sold-out επιτυχία, η παράσταση-φαινόμενο, του Γιώργου Καπουτζίδη, στην ανανεωμένη της εκδοχή με ηθοποιούς από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά στη Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) για να μας χαρίσει και πάλι γέλιο και αισιοδοξία!«Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και κέρδισε την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας παράσταση, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, αναδεικνύοντας μοναδικά τους προβληματισμούς και τα κοινωνικά ζητήματα, που ο Γιώργος Καπουτζίδης ξέρει να θίγει τόσο εύστοχα.Μια παρέα τριαντάρηδων βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολυπλοκότητα και τα αδιέξοδα των σχέσεων, με τον φόβο της δέσμευσης, με τις ελπίδες και με τις ματαιώσεις της ζωής. Όλα αυτά σε μια μεταβατική ηλικία που η επιθυμία για έρωτα συγκρούεται με την ανάγκη για αφοσίωση και σιγουριά.Ένας γάμος που διαλύεται εξαιτίας μιας απιστίας.Ένας άλλος που αναβάλλεται επ’ αόριστον, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό.Κι ένας ανομολόγητος έρωτας που αποκαλύπτεται ύστερα από είκοσι χρόνια.Ένας πρώην, ένας νυν… κι ένα σπίτι γεμάτο μυστικά, που όσο περνά η ώρα… πλημμυρίζει. Κυριολεκτικά!ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης, Σκηνικά: Δανάη Πανά, Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτης: Γιάννης Παρασκευόπουλος, Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)• Την πρώτη εκδοχή σκηνικού έκανε η Μαίρη ΤσαγκάρηΠαίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Ελευθερία Αγγελίτσα (Δήμητρα), Χρύσα Τουμανίδου (Κική), Νατάσσα Δαλιάκα (Νατάσα), Νίκος Κουσούλης (Χάρης), Νίκος Τσολερίδης (Μιχάλης), Γιάννης Γκρέζιος (Ιάκωβος), Έφη Σταμούλη (Έφη), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Υδραυλικός)της Τασούλας Επτακοίλη- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ– Βασιλικό ΘέατροΘεατρική διασκευή: Βαγγέλης ΚουφάκοςΣκηνοθεσία: Τάσος ΠυργιέρηςΜουσική: Δημήτρης ΜαραμήςΠρεμιέρα: Κυριακή 22|10|2023Λήξη παραστάσεων για σχολεία: 22|12|2023Η επιτυχημένη παράσταση της Παιδικής Σκηνής του ΚΘΒΕ, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου. Πρόκειται για μια τρυφερή μουσική ιστορία που μιλάει για την αποδοχή της διαφορετικότητας, την προσφορά στο συνάνθρωπο και τη δύναμη της αγάπης που ανατρέπει ακόμη και τους νόμους της φύσης.Η αγάπη είναι σαν το τριφύλλι: ρίχνεις μερικούς σπόρους και αυτό φυτρώνει και απλώνεται και γεμίζει ολόκληρο το χωράφι.Ο «Γκάρης», ένα από τα τρία βιβλία για παιδιά της Τασούλας Επτακοίλη, παρουσιάζεται σε μορφή μιούζικαλ, σε διασκευή του Βαγγέλη Κουφάκου, σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη, πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Μαραμή και στίχους του Σωτήρη Τριβιζά.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣυγγραφέας: Τασούλα Επτακοίλη, Θεατρική διασκευή: Βαγγέλης Κουφάκος, Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης, Σκηνικά-Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη, Μουσική: Δημήτρης Μαραμής, Στίχοι: Σωτήρης Τριβιζάς, Χορογραφίες: Κωνσταντίνος Γεράρδος, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας, Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστόφορος Μαριάδης, Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Θανάσης Δισλής, Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μανώλης Ψωματάκης, Ειδικές κατασκευές: Χριστίνα Θαλασσά, Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριάννα Αβραμάκη (Φουρνάρισσα, Πεπίτα, Προβατίνα), Λευτέρης Αγγελάκης (Λούφας, Σκύλος), Πελαγία Αγγελίδου (Τζούλη Αρχισυντάκτρια, Κουκουβάγια), Μάνος Γαλανής (Φούρναρης, Γουρούνι, Κυρ Μέντιος), Ελένη Γιαννούση (Γκριζούλα, Δημοσιογράφος 2), Ηλέκτρα Γωνιάδου (Ριρίκα, Κοτίτσια), Ήριννα Κεραμίδα (Τασούλα, Αλεπού), Μάρα Μαλγαρινού (Γατόνια, Κότα 2), Χρήστος Παπαδημητρίου (Γκάρης), Μαρία- Νεφέλη Παρασκευοπούλου (Κότα 1, Δημοσιογράφος 1), Δημήτρης Σακατζής (Μαέστρος ο αφηγητής), Ευανθία Σωφρονίδου (Ροδούλα, Κότα, Κατσίκα, Αρουραία), Ελευθερία Τέτουλα (Κυρία Γεωργία, Λαγός), Γιάννης Τσάτσαρης (Κυρ Θοδωρής, Αυτιάς, Αφεντικό)Παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη - Παρασκευή: 10.30Παραστάσεις για το κοινό: Κάθε Κυριακή 11:00