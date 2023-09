Modern Talking: Ο Thomas Anders του θρυλικού ντίσκο συγκροτήματος δίνει συναυλία στην Αθήνα

Κλείσιμο

Ο τραγουδιστής ενός από τα δημοφιλέστερασυγκροτήματα της δεκαετίας του ‘80, οτου δημοφιλέστατου γερμανικού ντουέτουθα βρίσκεται σε λίγες ώρες στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μια συναυλία στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Christmas Theater στο Γαλάτσι.Μπορεί να χρόνια να πέρασαν και ο ίδιος να μην διαθέτει πλέον τα μαύρα μακριά μαλλιά με τα οποία τον γνώρισαν και τον λάτρεψαν οι θαυμάστριές του, παραμένει ωστόσο ακμαίος τόσο εμφανισιακά όσο και καλλιτεχνικά.Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό θα περιλαμβάνει κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Modern Talking, μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «», «», «», «Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)» και «Cheri, Cheri Lady», «Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)» αλλά και νέες συνθέσεις.Οι Modern Talking ή αλλιώς οκαι οπου δημιουργήθηκαν το 1984, υπήρξαν, μέχρι το 1987 που διαλύθηκαν, από τα πιο επιτυχημένα ντίσκο συγκροτήματα παγκοσμίως. Κατά την διάρκεια της μουσικής διαδρομής τους πούλησαν πάνω από 120 εκατομμύρια δίσκους ενώ τα τραγούδια τους έπαιζαν ασταμάτητα στα ραδιόφωνα και στα κλαμπ ολόκληρου του πλανήτη.