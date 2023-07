Φεστιβάλ Ναυπλίου: Μεγάλα ονόματα αλλά και νέοι μουσικοί στη φετινή διοργάνωση

Συμφωνία αρ. 4 σε ρε μείζονα, K. 19• Franz Schubert (1797-1828)Συμφωνία αρ. 1 σε ρε μείζονα, D 82• Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)Συμφωνία αρ. 1 σε ντο ελάσσονα, έργο 11• Georges Bizet (1838-1875)Συμφωνία αρ. 1 σε ντο μείζονα• Alexander Glazunov (1865-1936)Συμφωνία αρ. 1 σε μι μείζονα, έργο 5Τι κάνει ένα έργο αγαπημένο για τον κάθε ακροατή; Είναι η στιγμή, ο τόπος, μια ανάμνηση που το κάνουν ξεχωριστό; Μια απρόσμενη μουσική «συνομιλία» μεταξύ του Παύλου Τσίμα και της ταλαντούχας πιανίστα Αλεξίας Μουζά. Ο δημοφιλής δημοσιογράφος επιλέγει αγαπημένα του έργα για πιάνο (κλασικά και όχι μόνο) και αφηγείται στο κοινό τις ιστορίες που κάνουν κάθε κομμάτι ιδιαίτερο για τον ίδιο, ενώ η Αλεξία Μουζά τις ζωντανεύει στο πιάνο.Παύλος Τσίμας, αφήγηση | Αλεξία Μουζά, πιάνοEdvard Grieg (1843-1907)Πρωινό, από τη σκηνική μουσική για τον Πέερ Γκυντ (μεταγραφή για πιάνο από τον συνθέτη, έργο 46 αρ. 1) /Frédéric Chopin (1810-1849)Σπουδή, έργο 25 αρ. 12 • Σπουδή, έργο 25 αρ. 4 • Σπουδή, έργο 10 αρ. 4George Gershwin (1898-1937)• The man I love (για σόλο πιάνο)◦ Τρία Πρελούδια [Allegro ben ritmato e deciso | Andante con moto e poco rubato | Allegro ben ritmato e deciso]Thelonious Monk (1917-1982) Ask me nowErnesto Lecuona (1896-1963)◦ Ο θίασος, από τους Αφροκουβανέζικους χορούς◦ ΓρανάδαClaude Debussy (1862-1918)Σεληνόφως / Clair de lune, από τη Suite bergamasqueSergei Rachmaninoff (1873-1943)Δεύτερο μέρος (Non Allegro) από τη Σονάτα για πιάνο αρ. 2, έργο 36Μουσική δωματίουΈνας φόρος τιμής στις κλασικές παραδόσεις, μέσα από ένα ταξίδι σε τέσσερις χώρες. Κάθε έργο έχει διασκευαστεί ιδανικά για να αναδείξει τη μοναδική ζεστασιά της φωνής της βιόλας σε συνδυασμό με τις αρμονίες του πιάνου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ακουστική εμπειρία.Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλαHanna Bachmann, πιάνοFranz Schubert (1797-1828)Σονάτα για αρπετζόνε και πιάνο σε λα ελάσσονα, D. 8211.Allegro moderato – 2. Adagio – 3. AllegrettoSergei Prokofiev (1891-1953)Σουίτα από το μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα (διασκευή για βιόλα και πιάνο: V. Borisovsky, από τα μέρη: Juliette the young girl - Mercutio - Capulets and montagues/Dance of the knights)ΔιάλειμμαJohannes Brahms (1833-1897)Σονάτα αρ. 1 σε φα ελάσσονα για βιόλα και πιάνο, έργο 1201.Allegro appassionato – 2. Andante un poco adagio -3. Allegretto grazioso -4. VivaceClaude Debussy (1862-1918)Μεταγραφές από τα έργα:- Αραμπέσκ αρ. 1- Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά- ΣεληνόφωςLaura Kakis-Serper, καλλιτεχνική διεύθυνση14ος αιώνας / 14th century: Ah, come c’est chose belle [Α, τι όμορφη!]M. Franck: Da Pacem Domine [Δος ημίν ειρήνην, Κύριε]Κλασικά θρησκευτικάW.A. Mozart: Kyrie από Missa Brevis, K. 275G. Pitoni: Cantate Domino [Αινείτε τον Κύριον]J. Brahms: Ave Maria [Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία]Emile Serper: Ave Maria, A Prayer for Earth [Χαίρε Μαρία, μια προσευχή για τη γη]E. Hoviland: Laudate Dominum [Αινείτε τον Κύριον]G.B. Pergolesi: Inflammatus et accensus [Πυρωμένος κυκλωμένος] από Stabat MaterS. Cardiasmenos: Αινείτε τον ΚύριονΚλασικάS. Barber: Sure on this Shining Night [Σίγουρα τούτην τη λαμπερή νύχτα]S. Barber: To Be Sung on the Water [Τραγούδι πάνω στο νερό]Z. Kodály: Esti Dal [Νυχτερινό τραγούδι]W. Shakespeare & A. Serper: A Lover and His Lass [Ένας νιoς και μια κοπέλα]W. Shakespeare & A. Serper: Fairy Lullaby [Νανούρισμα της νεράιδας]N. Rimsky-Korsakov (διασκ./arr. A. Serper): Lell’s Song [Το τραγούδι του βοσκού Λελ]A.I. Tchaikovsky (διασκ./arr. A. Serper): Lullaby [Νανούρισμα]ΠαραδοσιακάShenandoah [Σεναντόα], αμερικανικό / AmericanTeche Richka Nevelichka [Κυλάει το ποταμάκι], ουκρανικό/ Ucranian Αφροαμερικάνικα σπιρίτσουαλς / Afro-American Spirituals (διασκ./arr. Dawson):-Ride the Chariot [Οδήγησε το άρμα]-Little Wheel [Μικρός τροχός]-Wayfarin’ Stranger & Simple Gifts [Ο περιπλανώμενος ξένος & Απλά δώρα]ΕλληνικάΝ. Μάντζαρος (διασκ. L. Kakis Serper): Εθνικός ΎμνοςΜίκης Θεοδωράκης: Αστεράκι, Βάρκα στο γιαλόΠαραδοσιακά (διασκ. L. Kakis Serper): Σαμιώτισσα, Ψαροπούλα, ΓερακίναJazz & PopThe Beatles (διασκ. Α. Serper): Across the Universe [Πέρα από το σύμπαν](διασκ. R. Caviani) On the Sunny Side of the Street [Στη φωτεινή πλευρά του δρόμου](διασκ. R. Caviani) Blue Skies [Γαλάζιοι αιθέρες]Weiss & Thiele (διασκ. A. Serper): What a Wonderful World [Τι όμορφος κόσμος]Ρεσιτάλ ΠιάνουΟ Φίλιππος Κλαψινάκης γεννήθηκε το 2009 στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Πέντε ετών, άρχισε μαθήματα μουσικής με τη μητέρα του, δασκάλα πιάνου, Ντιάνα Νάγκη. Έχει αριστεύσει σε 35 διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου και έχει παρακολουθήσει σημαντικά masterclass μουσικής. Τον Ιανουάριο, έκανε το ντεμπούτο του ως σολίστ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συναυλία αφιερωμένη στον Μότσαρτ. Από το Δεκέμβριο του 2022, είναι μαθητής του Κολεγίου «George Enescu» στο Βουκουρέστι, με καθηγήτρια πιάνου την Cristina Maria Ralea. Τον Απρίλιο, απέσπασε το α΄ βραβείο στη Μουσική Ολυμπιάδα στη Ρουμανία.Ο Θοδωρής Φιλιππόπουλος γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2011 στην Αθήνα και ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο πιάνο σε ηλικία 7 ετών. Είναι σπουδαστής στην Ανωτέρα Σχολή πιάνου του Ωδείου Αθηνών στην τάξη της Σοφίας Ντούσια -Μυράτ. Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια με διακεκριμένους καθηγητές (Ν. Μιχαηλίδου, Μ. Ευστρατιάδου, Χρ. Παπαγεωργίου κ.ά.), ενώ συμμετείχε σε πανελλήνιους διαγωνισμούς, όπου απέσπασε τα ανώτερα βραβεία στην κατηγορία του. Αγαπά με πάθος τη μουσική και ενδιαφέρεται πολύ για τη λογοτεχνία.Φίλιππος Κλαψινάκης, Πιάνο• J.S. Bach (1685-1750)Πρελούδιο και Φούγκα σε ντο δίεση μείζονα• Franz Liszt (1811-1886)Σπουδή κοντσέρτου αρ. 3, «Ένας αναστεναγμός», S. 144/3• Cécile Chaminade (1857-1944)Σπουδές κοντσέρτου έργο 35, αρ. 2: «Φθινόπωρο»• Franz LisztΣπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας αρ. 7, «Ερόικα» /• Franz LisztΤαραντέλα, από το Βενετία και Νάπολη, S. 162: Χρόνια προσκυνήματος ΙΙΘεόδωρος Φιλιππόπουλος, Πιάνο• Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)Rondo capriccioso σε μι μείζονα, έργο 14• Robert Schumann (1810-1856)Αραμπέσκ σε ντο μείζονα, έργο 18• Frédéric Chopin (1810-1849)Από τα 24 Πρελούδια, έργο 28-αρ. 1 σε ντο μείζονα-αρ. 2 σε λα ελασσονα-αρ. 10 σε ντο δίεση ελάσσονα• Sergei Rachmaninoff (1873-1943)Πρελούδιο σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 3, αρ. 2• Claude Debussy (1862-1918)- Πρελούδιο αρ. 10: Η βυθισμένη μητρόπολη- Πρελούδιο αρ. 12: Τροβαδούροι• George Gershwin (1898-1937)Τρία πρελούδια για πιάνο[Allegro ben ritmato e deciso | Andante con moto e poco rubato | Allegro ben ritmato e deciso]Σοφία Κουτσούρη,υψίφωνοςΔημήτρης Κωσταρέλος, βαθύφωνοςΧρύσα Γρένδα, πιάνοΗ υψίφωνος Σοφία Κουτσούρη σε ένα ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με άριες από όλο το φάσμα του λυρικού ρεπερτορίου, από τον ιταλικό βερισμό μέχρι τη γαλλική όπερα. Στο πιάνο συνοδεύει η πιανίστα Χρύσα Γρένδα. Συμμετέχει ο βαθύφωνος Δημήτρης Κωσταρέλος.• Giacomo Puccini (1858-1824)«Donde lieta uscì» από την όπερα Λα Μποέμ• Giuseppe Verdi (1813-1901)«Addio del passato» από την όπερα Τραβιάτα• Isaac Albeniz (1860-1909)Μαγιόρκα, βαρκαρόλα, έργο 202• Jules Massenet (1842-1912)«Je marche sur tous les chemins … Profitons bien de la jeunesse» από την όπερα Μανόν• Giuseppe Verdi«O tu Palermo» από την όπερα Ο σικελικός εσπερινός• Erich Korngold (1897-1957)«Glück, das mir verblieb» (τραγούδι της Μαριέττας / Marietta’s Lied) από την όπερα Η νεκρή πόλη• Johannes Brahms (1833-1897)Μπαλάντα έργο 10, αρ. 1• P.I. Tchaikovsky (1840-1893)«Ya li v pole da ne travushka bila?» από τις 7 Ρομάντσες, έργο 47, αρ. 7• Claude Debussy (1862-1918) Αραμπέσκ αρ. 1• Giacomo Puccini«Vecchia Zimarra senti» από την όπερα Λα Μποέμ• Pietro Mascagni (1863-1945)«Un dì ero piccina» (άρια του χταποδιού / Octopus aria) από την όπερα Ίρις• Giacomo Puccini«Quando me n’vo» (Βαλς της Μουζέττας / Musetta’s Waltz) από την όπερα Λα ΜποέμLudwig van Beethoven (1770-1827)Σονάτα για πιάνο αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13, «Παθητική»1. Grave. Allegro di molto e con brio2. Adagio cantabile 3.3. Rondo: AllegroHeitor Villa-Lobos (1887-1959) Bachianas Brasileiras no. 4ΔιάλειμμαRobert Schumann (1810-1856)Αραμπέσκ σε ντο μείζονα, έργο 18Frédéric Chopin (1810-1849)-Μπαλάντα αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, έργο 23-Σκέρτσο αρ. 2 σε σι ύφεση ελάσσονα, έργο 31Ο Ζαν-Λουί Στόυερμαν γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο σε μουσική οικογένεια. Έκανε το ντεμπούτο του με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βραζιλίας όταν ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών. Ήταν νικητής στον Διαγωνισμό J.S. Bach της Λειψίας και γρήγορα κέρδισε αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη ως σολίστ.Έχει πραγματοποιήσει σόλο εμφανίσεις με τη Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο, τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Γεχούντι Μενουχίν και τον Βλαντιμίρ Ασκενάζυ, και τη Φιλαρμόνια υπό τον Κρίστοφ Έσενμπαχ. Το ντεμπούτο του στα BBC Proms, το 1985, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.Ο Στόυερμαν έχει εμφανιστεί με την Ορχήστρα Γκεβάντχαους της Λειψίας υπό τον Κουρτ Μαζούρ, τη Συμφωνική της Βασιλείας, την Τονχάλλε της Ζυρίχης, τη Συμφωνική του Βερολίνου, τη Συμφωνική NDR, τη Φιλαρμονική του Ελσίνκι, την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και τη Συμφωνική του Μιλάνου. Έχει επίσης εμφανιστεί με πολλές αμερικανικές ορχήστρες. Πραγματοποιεί εκτεταμένες περιοδείες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία. Στη μουσική δωματίου συνεργάζεται με μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς του κόσμου.Οι ηχογραφήσεις του για τις Παρτίτες, το Ιταλικό Κοντσέρτο και τη Γαλλική Εισαγωγή του Μπαχ τιμήθηκαν με το βραβείο Diapason d’Or. Έχει επίσης ηχογραφήσει τα Κοντσέρτα για πληκτροφόρο του Μπαχ με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης, όλα τα έργα του Μέντελσον για πιάνο και ορχήστρα με την Ορχήστρα Δωματίου της Μόσχας, όλα τα έργα για πιάνο του Σαίνμπεργκ, του Ότμαρ Σαικ και του Τζιρόλαμο Αρρίγκο.Το ρεπερτόριό του καλύπτει πολλές περιόδους μουσικής δημιουργίας και περιλαμβάνει στις συναυλίες του έργα του τέλους του εικοστού αιώνα. Έχει παρουσιάσει σε πρώτη εκτέλεση σημαντικά νέα έργα.Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνοStavros Lantsias: piano, melodica, metallophoneΑνδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα, flugelhornAndreas Polyzogopoulos: trumpet, flugelhornΜιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσοMichalis Kalkanis: double bassΜιχάλης Καπηλίδης: τύμπαναMichalis Kapelides: drumsΜια βραδιά γεμάτη εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένη με αναφορές στις ταινίες του μεγάλου συνθέτη και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του.Ο πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Έννιο Μορρικόνε και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες (Σινεμά Ο Παράδεισος, Κάποτε στη Δύση κ.ά.), μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστ.Ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Σταύρου Λάντσια πάνω στη μουσική του Έννιο Μορρικόνε παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Οκτώβριο του 2022, στην πρεμιέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου συνθέτη που σκηνοθέτησε ο Τζουζέππε Τορνατόρε. Ακολούθησε η sold-out συναυλία στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στις 16 Δεκεμβρίου 2022.Ο Σταύρος Λάντσιας σπούδασε στο Μπέρκλη της Βοστώνης και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς έλληνες καλλιτέχνες: Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραϊνδρου, Νίκος Ξυδάκης και πολλοί άλλοι. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ: Επιστροφή, Το ταξίδι μιας νότας, Ημερολόγιο ονείρων και το Stavros Lantsias Trio Live at St. Paul’s Anglican Church, Athens.Νίκος Χαλιάσας, μουσική διεύθυνση-διδασκαλίαNikos Haliassas, coductor-orchestra coachΣπύρος Μουρίκης, κλαρινέτοΜαργαρίτα Πλέστη, βοηθός διδασκαλίαςΑριστέα Τσίχλη, βοηθός μαέστρουGabriel Fauré (1845-1924)Παβάνα σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 50W.A. Mozart (1756-1791)Kοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε λα μείζονα, K. 6221. Allegro2. Adagio3. Rondo: AllegroW.A. MozartΣυμφωνία αρ. 40 σε σολ ελάσσονα, Κ. 5501. Molto Allegro2. Andante3. Menuetto4. Allegro assaiΗ συναυλία με την οποία η Camerata Junior, Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής και Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, εμφανίζεται για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ Ναυπλίου ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της, καθώς πρόσφατα η Ορχήστρα Εγχόρδων των Φίλων της Μουσικής μετατράπηκε σε Συμφωνική, προσθέτοντας πνευστά όργανα στο δυναμικό της.Με την πλήρη σύνθεσή της και υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Χαλιάσα, η Ορχήστρα παρουσιάζει δύο αριστουργήματα της μουσικής φιλολογίας γραμμένα από τον μεγάλο αυστριακό συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: τη δημοφιλή Συμφωνία αρ. 40 και το περίφημο Κοντσέρτο για κλαρινέτο σε λα μείζονα, τελευταίο ορχηστρικό έργο του συνθέτη.Με την Camerata Junior συμπράττει ως σολίστ ο διεθνώς διακεκριμένος κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης.Παράρτημα ΝαυπλίουΜOΝΙΜΗ EΚΘΕΣΗ1821-Ο Αγώνας των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία 1821ΠΕΡΙΟΔΙΚH EΚΘΕΣΗΜύθοι και σύμβολα στη νεοελληνική τέχνη (19ος - α΄ μισό του 20ού αιώνα)Ώρες λειτουργίαςΔευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο: 10:00-15:00Τετάρτη, Παρασκευή: 10:00-15:00 & 17:00-20:00Κυριακή: 10:00-14:00Τρίτη: κλειστάΔευτέρα: Είσοδος ελεύθερηΣάββατο 8 Ιουλίου 2023Ώρα: 20:30Η Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου αναγγέλλει μουσικά το 32ο Φεστιβάλ Ναυπλίου Κλασικής Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη.Κυριακή 9 Ιουλίου 2023Προμαχώνας ΕπαμεινώνδαΏρα: 20:30Μουσική εκδήλωση διάρκειας είκοσι λεπτών από το Χορωδιακό Εργαστήρι Ναυπλίου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Νικολόπουλου.Τετάρτη 12 ΙουλίουΒουλευτικόΏρα: 20:30Το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Ναυπλίου ΣΥΜΦΩΝΙΑ παρουσιάζει έργα από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.Διδασκαλία-Διεύθυνση: Θεοδόσης Αντωνιάδης.Πέμπτη 13 ΙουλίουΒουλευτικόΏρα: 19:30Soli Deo GloriaA cappella χορωδίαAllen H. Simon, καλλιτεχνική διεύθυνση