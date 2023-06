Νίκος Καζαντζάκης: Έκθεση - αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του στην Ύδρα

Το τριήμερο Φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις στο νησί της Ύδρας, όπως κινηματογραφικές προβολές ταινιών βασισμένων σε έργα του Νίκου Καζαντζάκη, μεταξύ των οποίων το οσκαρικό «Zorba the Greek» του Μιχάλη Κακογιάννη, το πολυβραβευμένο «The Last Temptation of Christ» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και το «He Who Must Die» του Ζιλ Ντασέν, μια μουσικολογοτεχνική διασκευή-αναλόγιο του βιβλίου «Οι αδερφοφάδες» από τη Νίκη Σταύρου, συνοδεία των μουσικών Βασίλη Χατζημακρή (λύρα, τραγούδι, σύνθεση μουσικής) και Μάνο Καρτέρη (λαούτο), σε σκηνοθετική επιμέλεια της Όλγας Μωραΐτη και μια παρουσίαση των φορέων που είναι εντεταλμένοι στην ανάδειξη του έργου του Νίκου Καζαντζάκη παγκοσμίως.