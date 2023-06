Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα: Όλη η πόλη μια γιορτή τον Ιούνιο

Κλείσιμο

Σύγχρονο τσίρκο και ακροβατικά, μουσική, θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφος, γαστρονομία και συμμετοχικά εργαστήρια περιλαμβάνει ο«Συνοικισμοί A Festival», που θα πραγματοποιηθούν, από τις 9 έως τις 28 Ιουνίου, σε περισσότερα από 45 σημεία της. Πρόκειται ένα διεθνές πολυμεσικό φεστιβάλ που διοργανώνει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα και αποτελεί ένα παρορμητικό άνοιγμα σε όλες τις μορφές τέχνης διεθνώς και ταυτόχρονα μια φωνή, ένας τόπος, ένα έργο για τις κοινωνικότητες και τις συλλογικότητες της πόλης.Από τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό ως την παραλία του Φονιά, από το ARKOPOLIS μέχρι τον πεζόδρομο της Νικολαΐδου και από το Αναψυκτήριο ως το Παλαιό Δημαρχείο, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά events, κινηματογραφικές δράσεις, σύγχρονο τσίρκο και ακροβατικά, αρχιτεκτονικές περφόρμανς, γαστρονομικές συναντήσεις και περιπατητικές διαδρομές, εργαστήρια και άλλες αναπάντεχες μορφές συμμετοχής, όλες οι εκφάνσεις δημιουργίας και δημιουργικότητας –στη συντριπτική πλειοψηφία τους με ελεύθερη είσοδο– γεμίζουν τις γειτονιές της Ελευσίνας σε μια ατέλειωτη γιορτή πολιτιστικής πολυμορφίας, διαπολιτισμικού διαλόγου, γενναιοδωρίας και συμπερίληψης.Ανάμεσα στα ψηλά δέντρα της Όασης η site specific θεατρική παράσταση ΜΥΣΤΗΡΙΟ 13 Ε_ΦΥΓΑ ΠΟΝΤΟΣ (21-24/6) σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου εξερευνά και διηγείται ένα υποφωτισμένο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται την ιστορία της οικογένειας και της καταγωγής τους: οι νεότεροι έτσι όπως τους τη μετέφεραν και οι μεγαλύτεροι όπως την έζησαν. Μια πολυμεσική site specific περφόρμανς, το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 175 WALKING IN LIGHT (24/6) σε σκηνοθεσία Έλενας Ζερβοπούλου, βασισμένη στις προσωπικές μαρτυρίες νεαρών προσφύγων, έρχεται να αποκαλύψει με μουσική το εσωτερικό τους ταξίδι στην Ελλάδα, στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.Έλληνες και Γάλλοι καλλιτέχνες, μουσικοί της ανατολικής και της δυτικής Μεσογείου δημιουργούν καλλιτεχνικά δρώμενα για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό των προαστιακών πόλεων στο πλαίσιο της δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 57 ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ / ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (12 - 17/6). Mια σύλληψη της ομάδας Le Petit Cirque du Monde και της ομάδας Κι όμως κινείται. Μια πρόσκληση ανακάλυψης του σύγχρονου τσίρκου, των διαφορετικών του όψεων και της έκπληξης που μπορεί να προκαλέσει το απροσδόκητο απευθύνει στο πλαίσιο της δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 119 HUMANOSPHERE (14/6) ο Clément Dazin.Την επομένη (15/6), στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 116 LES AMANTS DU CIEL, παρουσιάζεται ένα έργο κάθετου χορού και σύγχρονου τσίρκου, σε σκηνοθεσία Marco Mannucci, όπου τα πάντα μπορεί να συμβούν, όταν σκηνή γίνεται ο τοίχος ενός κτιρίου. Ταυτόχρονα, η νέα ποιητική μορφή του τσίρκου μάς καλεί στην Ελευσίνα να αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει, να βρεθούμε και να δημιουργήσουμε μαζί. Στη δράση ΜΥΣΤΗΡΙΟ 16 TOGETHER! A CIRCUS INVITATION θα συμμετάσχουν 20 καλλιτέχνες του τσίρκου από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ουκρανία, σε παρεμβάσεις σχεδιασμένες για το αστικό τοπίο. 20 επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης SPARK – PLACEMAKING & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (17/6) σε ένα διατομεακό εργαστήριο με θέμα την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών (placemaking) μέσω των παραστατικών τεχνών. Τέλος, παιδιά και ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS (18/6), μια σειρά εργαστηρίων κοινωνικού τσίρκου, ακροβασίας και σύγχρονου χορού από την ομάδα Κι όμως κινείται, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των κατοίκων της Ελευσίνας.Στις 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, η Ελευσίνα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής με το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 154 LIVE MUSIC ACTS, μια συναυλία σύγχρονης όπερας από την μπάντα Mato Grosso, με live παρουσίαση του επιτελεστικού project με τίτλο LOU for Elefsina, Am I? από την queer καλλιτέχνιδα Ελένη Παπαλίτσα και pop-up live συναυλίες στον δημόσιο χώρο από μουσικούς καλλιτέχνες της Ελευσίνας. Την ίδια μέρα θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια απρόσμενη μουσική εμπειρία στον δημόσιο χώρο με οδηγό το πολυφωνικό τραγούδι από ένα χορωδιακό σύνολο Ελευσίνιων γυναικών όλων των ηλικιών, μία εξολοκλήρου γυναικεία κοινότητα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαρίνας Σάττι, στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 96 ΚΟΡΕΣ. Η δράση ΜΥΣΤΗΡΙΟ 100 ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (23/6) με τίτλο «‘Έβγα ήλιε πύρωσέ με!..» γιορτάζει το θερινό ηλιοστάσιο με τραγούδια και δρώμενα του Θέρους και του Κλήδονα. Οι ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ A FESTIVAL θα ολοκληρωθούν με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δρέσδης (28/6), μια από τις κορυφαίες ορχήστρες σύγχρονης μουσικής της Ευρώπης, η οποία θα γεμίσει με νότες τον ουρανό της Ελευσίνας στο πλαίσιο της δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 132 SKY ABOVE ELEFSINA. Οι μουσικές συνθέσεις που δημιουργήθηκαν ή διασκευάστηκαν για τη 2023 Ελευσίς, σε συνδυασμό με εντυπωσιακά πρωτότυπα έργα του παρελθόντος θα ερμηνευτούν εντός των μοναδικών σκηνικών της πόλης.