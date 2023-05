John Cale: Η λαμπρή μουσική διαδρομή της ψυχής των Velvet Underground που έρχεται στο Ηρώδειο

Ο John Cale με την Patti Smith

Οι Velvet Underground κυκλοφορούν το 1968 το «White Light / White Heat», το δεύτερο από τα τέσσερα στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν συνολικά. Για κάποιους το πιο δύσκολο και πρωτοποριακό τους. Για πολλούς το καλύτερό τους. Σε κάθε περίπτωση ήταν το τελευταίο με τον John Cale στις τάξεις του συγκροτήματος ο οποίος αποχωρεί την ίδια χρονιά.Το 1969 οι Stooges κυκλοφορούν το απίστευτα επιδραστικό, όπως θα αποδεικνυόταν εν ευθέτω χρόνω, ομώνυμο ντεμπούτο τους με τον John Cale στην καρέκλα του παραγωγού. Την επόμενη πενταετία θα συνέδεε ως παραγωγός το όνομα του με μερικούς σπουδαίους δίσκους όπως το «Marble Index» της Nico, το ομώνυμο ντεμπούτο των «Modern Lovers» , αλλά και το «Horses» τηςΤο 1970 ο John Cale κυκλοφορεί το σόλο ντεμπούτο άλμπουμ του, «Vintage Violence», ένα πανέμορφο δίσκο που υπό μία έννοια είναι συγκρίσιμος με το «Astral Weeks» του Van Morrison ενώ το 1973 έρχεταιτο τρίτο σόλο άλμπουμ του, το «», το οποίο, κατά πολλούς, είναι και το καλύτερο της καριέρας του.Στο άλμπουμ «Slow Dazzle» του 1975 ο John Cale καταθέτει και την πιο απόκοσμη διασκευή που έχει γίνει ποτέ στο «Heartbreak Hotel» του Elvis. Η αγνώριστη, δική του εκδοχή του τραγουδιού με τις κραυγές και τα synths σε στοιχειώνει σε βαθμό που ξεχνάς την αυθεντική.Το 1982 ναι μεν οι κριτικοί υποδέχονταιμε εγκωμιαστικά σχόλια το άλμπουμ «Music for a New Society», εμπορικά όμως καταγράφεται ως αποτυχία παρότι σήμερα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά, κονταροχτυπιέται με το «Paris 1919» για τον τίτλο της πιο σημαντικής σόλο δουλειάς του.Το 1986 ο Tony Wilson, αναζητώντας στη δισκοθήκη του τον κατάλληλο παραγωγό για τους Happy Mondays, σκέφτηκε ότι οι στίχοι του Shaun Ryder του θυμίζουν αυτούς που έγραφε κάποτε η Patti Smith. Η θεωρία του ήταν ότι ακόμη κι αν ο δίσκος πουλούσε ελάχιστα, στο μέλλον θα αναγνωριζόταν η αξία του αν είχε παραγωγό τον σπουδαίο John Cale. Και εγένετο «Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out)».σε εγχείρηση ρουτίνας, το 1987, λειτουργεί ως αφορμή για να μιλήσουν ξανά μετά από χρόνια ο John Cale με τον Lou Reed. Στην κηδεία ο εικαστικός Julian Schnabel ρίχνει στο τραπέζι την ιδέα της σύνθεσης και από τους δύο μαζί ενός άλμπουμ αφιερωμένου στη μνήμη του Warhol. Τρία χρόνια μετά θα κυκλοφορούσε το «Songs for Drella».Ένα χρόνο μετά , το 1990, το άλμπουμ «Words for the Dying» στο οποίο ο Cale απαγγέλει ποιήματα του Dylan Thomas σε παραγωγή του Brian Eno, οι δυο τους συνθέτουν μαζί τα τραγούδια του all time classic «Wrong Way Up». Ειδικά το «Spinning away» παίζεται μέχρι και σήμερα από τα ανά τον κόσμο ραδιόφωνα.Το 1991 ο Cale συμμετέχει στο«I am your fan» αποφασίζοντας να διασκεδάσει το πασίθγνωστο «"Hallelujah», προκαλώντας σάλο και σημειώνοντας, παράλληλα, μεγάλη επιτυχία. Ήταν μάλιστα η δική του διασκευή αυτή που διασκεύασε με τη σειρά του ο Jeff Buckley, ενώ στο πάνθεον της ποπ κουλτούρας έχει περάσει και η συμπερίληψή της μεγαλειώδους εκτέλεσης του Cale στο σάουντρακ του "Shrek". Διόλου τυχαία ακούγεται τη στιγμή του χωρισμού...Το 1996, ένα χρόνο μετά το θάνατο του κιθαρίστα Sterling Morrison, τα εναπομείναντα τρία μέλη των Velvet Underground παίζουν για τελευταία φορά μαζί επί σκηνής, στην τελετή εισαγωγής τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Την ίδια χρονιά ο John Cale κυκλοφορεί το «Walking on Locusts» το μοναδικό σόλο άλμπουμ του σε όλη τη δεκαετία του '90.Ο πάλαι ποτέ συνιδρυτής των Velvet Underground δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Γι' αυτό και και το 2009, σε ηλικία 67 ετών, εκπροσώπησε την Ουαλία, στη Μπιενάλε της Βενετίας, με μία οπτικοακουστική εγκατάσταση επικεντρωμένη στη σχέση του με τη γλώσσα της γενέτειράς του.Το 2010 χρίζεται αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά του στη μουσική και τις τέχνες ενώ το 2012, σε ηλικία 70 ετών, κυκλοφορεί το άλμπουμ «Shifty Adventures in Nookie Wood», λαμβάνοντας ως επί το πλείστον θετικές κριτικές και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη συνεργασία του με τον Danger Mouse στο τραγούδι «I wanna talk 2 U».Ο θάνατος του Lou Reed, τον Οκτώβριο του 2013 τον σημαδεύει:«Δυο παιδιά συναντιούνται τυχαία και 47 χρόνια μετά συνεχίζουμε να μαλώνουμε και να αγαπιόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Η απώλεια είναι ακατανόητη. Το κενό δεν γεμίζει ψηφιακά ή εικονικά. Σε αντίθεση με τόσες πολλές ανάλογες ιστορίες, έχουμε αιχμαλωτίσει την καλύτερη πλευρά της μανίας μας σε δίσκους βινυλίου για να πάρει μια ιδέα ο κόσμος. Τα γέλια που ρίξαμε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες θα μου θυμίζουν για πάντα την καλοσύνη ανάμεσά μας» γράφει με νόημα στον συγκινητικό αποχαιρετισμό του.Παρόλα αυτά η εξαιρετική ζωντανή του εμφάνιση στην τελετή απονομής των Βραβείων Γκράμι του 2017 αποδεικνύει πως οι σπουδαίοι μουσικοί δεν έχουν ηλικία.Αντλώντας έμπνευση από σύγχρονα δεινά, όπως η άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού, η την κλιματική αλλαγή και η πανδημία γράφει στίχους και μουσική και κυκλοφορεί , το 2021, το «Mercy», το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του εδώ και μια δεκαετία, έχοντας στο πλευρό του τους Animal Collective, τη Sylvan Esso, και τον Actress . Ένα άλμπουμ που αποθεώθηκε από σύσσωμη την παγκόσμια μουσικοκριτική.Σήμερα, στα 82 του χρόνια, ο John Cale συνεχίζει να είναι δημιουργικός, να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέα καλλιτεχνικά σχέδια. Όπως εξάλλου λέει με νόημα ο ίδιος: «Δεν πρέπει να κάθεσαι στ' αυγά σου. Πρέπει να κάνεις ό,τι δεν έχεις κάνει ακόμη».