25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Όλα τα βραβεία

Κάρεν ΜακΜάλεν, επιμελήτρια και προγραμματίστρια ταινιών, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:«Μέσα από τις ιστορίες νεαρών ανδρών που επιθυμούν να ενταχθούν στον κλήρο, η σκηνοθέτιδα Ντομίνικα Μοντεάν-Πάνκοβ διεισδύει στα ενδότερα της αναζήτησης του ανθρώπου να βρει τη θέση του στον κόσμο. Η πολυεπίπεδη φωτογραφία αιχμαλωτίζει τις φαινομενικά ανιαρές στιγμές των καθημερινών τελετουργικών, αλλά και τις προκλήσεις που επιφέρουν οι επιλογές ζωής. Αυτή η ματιά στον κατά κανόνα αθέατο κόσμο των μαθητευόμενων μοναχών του τάγματος των Ιησουιτών εμβαθύνει σε οικουμενικά ζητήματα πίστης και ταυτότητας, με έντονη ενδοσκοπική προσέγγιση, διακριτικό χιούμορ και λεπτεπίλεπτη αίσθηση».που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:«Αυτή η τρυφερή απεικόνιση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού καθώς διανύει το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του προσφέρει μία αφτιασίδωτη οπτική της αγάπης, της μνήμης και της σκιάς του θανάτου. Μέσα από την ποιητική και επιμελώς προσεγμένη φωτογραφία, το έργο του Χρήστου Αδριανόπουλου αφηγείται μία τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία με πρωταγωνιστές την αγαπημένη του γιαγιά και τον αγαπημένο του παππού, προσπερνώντας τα ταμπού για τη γήρανση του σώματος και τον θάνατο».«Η κριτική επιτροπή απονέμει Ειδική Μνεία στο Ladies in Waiting για την πρωτότυπη οπτική της στον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας. Μέσα από τη ματιά των καθηλωτικών χαρακτήρων της Ιωάννας Τσουκαλά, η ταινία αυτή που ξεχειλίζει από συναίσθημα αμφισβητεί και αποδομεί βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις για την έννοια της κανονικότητας».Το διαγωνιστικό τμήμα Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών, επεκτείνοντας τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας.Αλεξάνδρα Κατσαρού, σεναριογράφος, θεατρική συγγραφέας και πεζογράφοςΤιμ Λέιεντεκερ, εικαστικός καλλιτέχνης, πολιτιστικός παραγωγός και προγραμματιστήςΦαμπρίτσιο Μαλτέζε, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και βραβευμένος φωτογράφοςπου συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 6.000€, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:«Η επιτροπή με ικανοποίηση βραβεύει ένα ωμό και ταυτόχρονα τρυφερό φιλμ, το οποίο αναπαριστά τη διαγενεαλογική πάλη για να μεταμορφωθεί ο εθισμός σε ανθρώπινη επαφή. Για τη γενναιοδωρία και την επιδραστική χρήση μιας πολυεπίπεδης καλλιτεχνικήςπρακτικής, ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Ζωή σε δόσεις»., που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κερδίζει το ντοκιμαντέρ:«Για τη βαθιά εξερεύνηση της στερεοτυπικής αρρενωπότητας μέσα από μια γεμάτη δύναμηκινηματογράφηση και μια φόρμα που θολώνει τις γραμμές ανάμεσα στην αντίληψη και τηνπραγματικότητα, ο Αργυρός Αλέξανδρος απονέμεται στο φιλμ Βάρδια».Το διαγωνιστικό τμήμα «Immersive: All Around Cinema» αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.Ματιέ Γκαγιέ, αρχισυντάκτης της πλατφόρμας XRMustΓιολάντα Μαρκοπούλου, σκηνοθέτρια και παραγωγόςΣτεν Κρίστιαν Σαλουβέερ, στρατηγικός σύμβουλος και επικεφαλής του Cannes NEXT του Marché du Film του Φεστιβάλ των Καννώνγια την καλύτερη ταινία του τμήματος «Immersive: All Around Cinema», ο οποίος συνοδεύεται από 2.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:«Η επιτροπή βραβεύει την ταινία Συσκότιση του Οντρζέι Μόραβετς για την ευαίσθητη, ποιητική και βαθιά συγκινητική προσωπική απεικόνιση της κατάθλιψης, καθώς και του προσωπικού αγώνα που έδωσε ο δημιουργός στη μάχη του απέναντι στην ασθένεια. Ηταινία συνδυάζει δεξιοτεχνικά τη σπαρακτική προσωπική αφήγηση, το συμβολικό και γεμάτο υποδόριες αποχρώσεις animation, καθώς και το απλό στη δομή του κι όμως γεμάτο εκπλήξεις immersive storytelling, ενσωματώνοντας τον θεατή στον καθημερινό αγώνα ενόςανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ψυχική ασθένεια. Η Συσκότιση προσκαλεί τους θεατές σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και ελπίδας, καθώς γίνονται μάρτυρες των στιγμών απελπισίας, αλλά συγχρόνως και όλων εκείνων των μικρών χαρών, που ρίχνουν φως στο σκοτάδι που βιώνουν πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας».«Εκκινώντας από μια ιστορική προοπτική αναγκαία και απαραίτητη για τη χώρα από την οποία προέρχεται, η ταινία Ο άνδρας που δεν μπορούσε να φύγει προσφέρει το όραμα μιας αληθινής all around κινηματογραφικής εμπειρίας. Η δεξιοτεχνική διεύθυνση των ηθοποιών και μια εικονογραφία που υπερβαίνει τα καθιερωμένα επίπεδα της εικονικής πραγματικότητας συγκροτούν ένα πλήρες έργο τέχνης».Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, από τα πρώτα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο που παρουσίασε Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast, εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες των podcast με τον κινηματογράφο.Λένα Βασιλάκου, δημοσιογράφος-ραδιοφωνική παραγωγόςΛέανδρος Ντούνης, sound designerΒαρβάρα Σαββίδη, ραδιοφωνική παραγωγός, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, κερδίζει το podcast:«Ένα podcast που μας συγκίνησε με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το δύσκολο θέμα της μάνας που χάνει το παιδί της. Το σενάριο απέδωσε ισορροπημένα τη διαδρομή από το θαύμα στο τραύμα, ενώ οι μαρτυρίες των τριών μανάδων ανέδειξαν τη διαχείριση της απώλειας, αλλά και τη δυσκολία επούλωσης του τραύματος. Παράλληλα, η δύναμη των τριών αυτών γυναικών και η προτροπή τους να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων φωτίζει έναν ενεργό τρόπο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας».Σταύρος Γεωργιόπουλος«Ένα πρωτότυπο podcast, με ευρηματική παρουσίαση, το οποίο συνδυάζει την αφηγηματική δομή, την ιδιαίτερη χρήση του ήχου και της μουσικής, με στοιχεία ντοκιμαντέρ».Και φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρουν το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό ΑκουστικούΝτοκιμαντέρ.Φρεντερίκ Πρεσμάν, σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ και καλλιτέχνις του ήχουΘοδωρής Κουτσαύτης, ακόλουθος για τα οπτικοακουστικά μέσα στο Γαλλικό ΙνστιτούτοΕλλάδος(σενάριο, αφήγηση Ιωάννα Σίσκου)Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος.Χάνα Μπιορκ Βαλσντότιρ, παραγωγός ντοκιμαντέρ και σκηνοθέτριαΊρις Ζαχμανίδη, σκηνοθέτρια, δημοσιογράφος και μέλος των Rainbow Seniors GreeceAντριάν Σιλβέστρε, σκηνοθέτης«Θα θέλαμε αρχικά να σταθούμε στην πρωτοτυπία και στην ποικιλομορφία που είχαν οι ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής σε όλα τα τμήματα του προγράμματος. Επιλέγουμε να απονείμουμε το βραβείο μας στο Τι δεν είμαι επειδή, εκτός από την κινηματογραφική και καλλιτεχνική του αξία, μας επιστρέφει στα βασικά όσον αφορά τη φυσική αβεβαιότητα στο φύλο, δηλαδή τη διαφυλικότητα. Επιπλέον, η ταινία εισάγει δύο δυνατούς χαρακτήρες που μας οδηγούν με ευγένεια και ειλικρίνεια σε ένα ταξίδι αναζήτησης της έκφρασης φύλου στην πιο γνήσια μορφή του».«Θα θέλαμε να απονείμουμε Ειδική Μνεία στην ταινία Λεόν για την all-queer προσέγγισή της σε ζητήματα ζωής. Πρόκειται για ένα φρέσκο και εμπνευσμένο πορτρέτο ενός καλλιτέχνη για τον οποίο δεν υπάρχουν φραγμοί στην αγάπη και στην καλλιτεχνική έκφραση».Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers.Άρης Φατούρος, Σύμβουλος Προγράμματος και βραβευμένος παραγωγός και σκηνοθέτηςΒασίλης Δούβλης, προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος στον Τηλεοπτικό Σταθμό τηςΒουλής και βραβευμένος σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρΚώστας Δήμος, Συνεργάτης Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής«Το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται σε ένα ντοκιμαντέρ του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος Newcomers που καταγράφοντας με θάρρος, ειλικρίνεια, αλλά και χιούμορ την προσπάθεια του νεαρού σκηνοθέτη της ταινίας νααντιμετωπίσει μια ανίατη ασθένεια, συνθέτει ένα συγκινητικό πορτρέτο μιας δυσλειτουργικής οικογένειας μπροστά στον φόβο του θανάτου και αναδεικνύει την αξία της ζωής, της ανθρώπινης επικοινωνίας και της αγάπης».Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI.που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Βασιλείου,Παραγωγή: Orlane Dumas - Les films de l'Aube Sauvage, Κωνσταντίνος Βασίλαρος - StudioBauhaus, Γαλλία, ΕλλάδαΤοαπονέμει βραβείο σε ντοκιμαντέρτου ελληνικού προγράμματος, που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.Μαρία Κουφοπούλου, Δ/ντρια του Hellenic Film Commission του ΕΚΚΓιώργος Αγγελόπουλος Δ/ντής της Δ/νσης Ανάπτυξης & Παραγωγής του ΕΚΚΔημήτρης Μπούρας, κριτικός κινηματογράφου-Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του ΕΚΚ«O Χρήστος Αδριανόπουλος, παρατηρώντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον επίλογο της ζωής του, δημιούργησε ένα κινηματογραφικό έργο γύρω από τον έρωτα και τη συμβίωση, την απώλεια, τη φθορά και τον θάνατο, αλλά και την αγάπη ως απόσταγμα. Με ελάχισταμέσα κατάφερε ένα λιτό και πυκνό ντοκιμαντέρ επιλέγοντας έναν εύστοχο τίτλο».Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου χορηγεί και φέτος χρηματικό βραβείο, αξίας 3.000 ευρώ, σε ταινία τεκμηρίωσης που συμμετείχε στο τμήμαΤοπου αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ κερδίζει τοΣκηνοθεσία: Νικολέτα Παράσχη, Παραγωγή: Μαρία Καραγιαννάκη - Chase The Cut,Συμπαραγωγή: Νικολέτα Παράσχη, ΕλλάδαΤο βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται σε έργο που προωθεί και προβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταγγέλλει την καταπάτησή τους.Eλένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΦαίη Κατσάρη, παραγωγός οπτικοακουστικών έργωνΕυτυχία Βουτυρά, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΜαριάνα Λεονταρίδου, μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας, κριτικός κινηματογράφουΤοαπονέμεται στο ντοκιμαντέρ:«Από την ίδρυση της, η Διεθνής Αμνηστία ασχολείται και προωθεί τις συνθήκες για να ακουστεί η φωνή αυτών που βρίσκονται αποκλεισμένοι και φιμωμένοι».Το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Φεστιβάλ, τιμά με το Onassis Film Award (5.000 ευρώ) ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο ThessalonikiPitching Forum ή στο Agora Docs in Progress.στο πρότζεκτ που συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum:Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστομενοπούλου,Παραγωγή: Γιούρι Αβέρωφ, Ρέα Αποστολίδη – Anemon Productions, Βίκυ Μίχα - Asterisk*, Heather Millard - Compass Films, Ελλάδα, Ισλανδία«Μια συγκινητική ιστορία για ένα γενναίο άτομο και την αποδοχή που λαμβάνει από μια οικογένεια τόσο τρομερά υποστηρικτική που σε γεμίζει ελπίδα. Ένα ντοκιμαντέρ που ξεχειλίζει από ατμοσφαιρικές, συναρπαστικές και συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες. Το Holy Human Angel είναι μια αριστοτεχνική και σφαιρική προσφορά που θα θέλαμε να δούμε να προβάλλεται σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες».«Είναι μια προσπάθεια να ακουστούν οι φωνές και οι ιστορίες των οικείων του που ζουν δίχως να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί του, καθώς κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπελμάρς από τις βρετανικές αρχές. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την οπτική της οικογένειας του Ασάνζ σε βάθος χρόνου και η Διεθνής Αμνηστία οφείλει να συμβάλει ώστε αυτή η προσπάθεια να δημοσιευτεί και να δημοσιοποιηθεί στο ευρύ κοινό. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγεται η βράβευση του ντοκιμαντέρ Ιθάκη: Η Μάχη για την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ».Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου)Γιάννη Καντέα-ΠαπαδόπουλοΔήμητρα ΜπούραΠέτρα ΜέτερτςΤοτμήματος κερδίζει το ντοκιμαντέρ:«Πρόκειται για μία ταινία για την οποία συμφωνήσαμε ομόφωνα πως συνιστά μια γνήσια κινηματογραφική απόλαυση. Και αυτό, χάρη στην πανέμορφη αφήγηση, την έγνοια και την καλλιτεχνική αρτιότητα με την οποία ο σκηνοθέτης απεικονίζει την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες, το παρελθόν, ενώ αναστοχάζεται τη δική του ζωή και το πέρας του χρόνου».Τομεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ κερδίζει το ντοκιμαντέρ:«Για την τρυφερή απεικόνιση μιας υπό άλλες συνθήκες, αφανούς ζωής, για τον ευγενή σκοπό και τη μελαγχολική αίσθηση ελπίδας, το βραβείο FIPRESCI για ελληνικό ντοκιμαντέρ απονέμεται στο Χρήστος, το τελευταίο παιδί της Τζούλια Αμάτι».απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος.«Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία της Βάλερυ Κοντάκου, Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης, γιατί αποφεύγει την εύκολη αγιογραφική προσέγγιση και κινηματογραφεί συναρπαστικά, μια αυστηρώς ακατάλληλη προσωπική διαδρομή επιβίωσης, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία».Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film and Television-Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.Μαρία Γιαννούλη, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, μέλος WIFT GRΜιρέλλα Λεγάκη, οικονομολόγος και αντιπρόεδρος της ΟΚΛΕ, μέλος Δ.Σ. WIFT GRΌλγα Μαλέα, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, ταμίας Δ.Σ. WIFT GR«Απονέμουμε το Βραβείο WIFT GR στη δυνατή και συγκινητική ταινία Τι δεν είμαι, διότι με διακριτική κινηματογράφηση και εξαιρετικό μοντάζ ρίχνει φως στην αναζήτηση της ταυτότητας και τα συναισθήματα των διαφυλικών ατόμων, αναδεικνύοντας τον καθημερινό τους αγώνα για αποδοχή, απελευθέρωση, αγάπη και διατήρηση της ελπίδας πάνω από κοινωνικά στεγανά και διαχωρισμούς. Η ταινία φωτίζει με ευαισθησία ένα γενναίο ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης με ενσυναίσθηση, χιούμορ και ανθρωπιά υπενθυμίζοντας την κοινήμας υπόσταση».Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινίαΙάσονας Κάντας, επικεφαλής Επικοινωνίας και Κινητοποίησης Πολιτών του WWF ΕλλάςMαρία Λεωνίδα, σκηνοθέτρια, διευθύντρια του Κέντρου Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός»Νατάσσα Σαρρή, ζωγράφος«Ένα ταξίδι με αφετηρία την κλιματική κρίση, τις επιπτώσεις της, τη ματαιότητα της απόλυτης φτώχειας, αλλά και την πανίσχυρη θέληση μιας έφηβης, της Αφρίν και προορισμό τη δύναμη της ψυχής, αλλά και την ανάγκη για δράση ενάντια στα νέα κλιματικά δεδομένα. Αυτό το ταξίδι με τους πανίσχυρους συμβολισμούς του, αλλά και την προσωπική Οδύσσεια της ηρωίδας να σαγηνεύει και να συγκλονίζει, βραβεύεται φέτος με το βραβείο WWF Ελλάς».