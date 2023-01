Rockwave Festival: Αυτά είναι τα συγκροτήματα που θα εμφανιστούν πριν τους Deep Purple

Οι As I lay dying

Τα συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν στο line up της, δεύτερης συναυλιακής μέρας του φετινού, πρωταγωνιστές της οποίας θα είναι οι θρυλικοί, ανακοινώθηκαν σήμερα από την διοργανώτρια εταιρεία XLalala.Ανάμεσά τους είναι οι, μια από τις αγαπημένες μπάντες της γενιάς των 00s, οι οποίοι θα παίξουν για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα.Πνευματικό παιδί του κιθαρίστα Ben Bruce, οι Βρετανοί Asking Alexandria δημιουργήθηκαν στα τέλη των 2000s κατακτώντας αμέσως τη metalcore σκηνή και καταφέρνοντας να δημιουργήσουν τον δικό τους μουσικό κόσμο. Από το πρώτο άλμπουμ τους, Stand Up and Scream, κομμάτια όπως το Final Episode (Let's Change The Channel) και Not The American Average είχαν τεράστια επιτυχία, κατάφεραν να γίνουν χρυσά στην Αμερική και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των εφηβικών προφίλ στην εποχή του MySpace και του MSN. Τα Reckless & Relentless (2011), From Death to Destiny (2013) και The Black (2016) album κέρδισαν συνεχόμενες τοπ 10 θέσεις στο Billboard Top 2000 και σήμερα συνεχίζουν να συναρπάζουν, διατηρώντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams και προβολές. Με μια νέα δισκογραφική εταιρία να τους στηρίζει (το 2021 υπέγραψαν με την Better Noise Music) και επανερχόμενοι στην αρχική τους σύνθεση πλέον - Ben Bruce (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά), Danny Worsnop (κύρια φωνητικά), James Cassells (τύμπανα), Cameron Liddell (κιθάρα) και Sam Bettley (μπάσο) - το κουιντέτο είναι αποφασισμένο να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του. Τους πρώτους μήνες του 2021, για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία, βρέθηκαν όλοι μαζί σε ένα στούντιο στο Franklin του Tennessee, για να γράψουν και να ηχογραφήσουν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, επιστρέφοντας στις ρίζες τους και στους μουσικούς ήρωες τους. Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Queen τους ενέπνευσαν στο νέο μουσικό τους ταξίδι. Το See What's On The Inside κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 21 και περιέχει μερικά από τα πιο δυνατά τραγούδια των ΑΑ των τελευταίων τεσσάρων χρόνων.Την ίδια μέρα θα εμφανιστεί στη σκηνή του Rockwave Festival η metalcore μπάντα από το San Diego της Αμερική, επίσης στην πρώτη τους συναυλία σε ελληνικό έδαφος.Αν και θεωρούνται ένα κατεξοχήν metalcore συγκρότημα, η μουσική τους αντλεί πολλά στοιχεία και από το μελωδικό death metal και ο ήχος τους θεωρείται μείγμα από heavy metal και hardcore. Ένα από τα highlight της μέταλ μουσικής στην αλλαγή του αιώνα, αναγεννιέται εσχάτως για να μεταφέρει την φλόγα του metal στο πιστό κοινό του. Από την ίδρυσή τους, οι As I Lay Dying πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο άλμπουμ παγκοσμίως, κέρδισαν υποψηφιότητα για το βραβείο GRAMMY το 2008 στην κατηγορία «Καλύτερη Metal Performance», βρέθηκαν στις 10 πρώτες θέσεις του Billboard Top 200 με δύο κυκλοφορίες, συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια streams, και τιμήθηκαν με το βραβείο «Ultimate Metal God» στα Μουσικά Βραβεία του MTV2 το 2007.To line up της 7ης Ιουλίου συμπεριλαμβάνονται επίσης οι. Οι power metallers, του δικού μας R.D.Liapakis, είναι μια ευρωπαϊκή σταθερά για το heavy metal, με μια συνεπή δισκογραφία που αριθμεί ήδη 11 studio album από το 2001 και το ιστορικό ντεμπούτο, Vengeance. O Gus G (ex-Ozzy, Firewind, Dream Evil) εκκίνησε την τεράστια καριέρα του από τους Mystic Prophecy, μιας και έπαιξε τις κιθάρες των τριών πρώτων album και έπειτα ο Markus Pohl που ήρθε στην θέση του, πλέον είναι το μακροβιότερο μέλος μαζί με τον Liapakis. Με τις hard rock μελωδίες που λατρεύουν να βάζουν σε τραγούδια που τραγουδιούνται με τις γροθιές υψωμένες, οι Mystic Prophecy υπόσχονται μια μοναδική εμφάνιση που θα ξανανιώσει ακόμα και τον Dracula (η τελευταία μεγάλη επιτυχία τους).