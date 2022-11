Έλλη Πασσπαλά: Η ερμηνεύτρια τραγουδά τζαζ στο «Άλσος»

Κλείσιμο

Στην μεγάλη μουσική παράδοση τηςείναι αφιερωμένο το πρόγραμμα που παρουσιάζει ηστον νέο κύκλο ζωντανών εμφανίσεών της στο «». Η ερμηνεύτρια θα βρίσκεται εκεί για τα τρία επόμενα διαδοχικά βράδια Δευτέρας, στις 28 Νοεμβρίου και στις 4 και 12 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από πέντε εξαίρετους μουσικούς, και θα ερμηνεύσει επιλεγμένα τζαζ κομμάτια.Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χαλιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα.Τραγούδια όπως το «Cry me river», το «The man I love» και το «My funny Valentine» συνδυάζονταιμε αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το «Fly me to the moon» και το «You don’t know what love is», αλλά και με κάποια “standards” της Έλλης, όπως το «Ain’t no sunshine» και το «Lonely at the top».Mαζί με τον David Lynch στα σαξόφωνα και το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο, τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα, καθώς και με την συμμετοχή του νέου σαξοφωνίστα Tommy Lynch, μας προσφέρουν την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την ουσία της μεγάλης αυτής μουσικής που καθόρισε τον προηγούμενο αιώνα και παραμένει ζωντανή και ελκυστική για πάντα.