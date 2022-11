Ίδρυμα Ωνάση: Συμμετέχει ενεργά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Κλείσιμο

Το δυναμικό παρών δίνει και φέτος τοστο. Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον σημαντικό κινηματοφραφικό θεσμό απονέμει για δεύτερη χρονιά τοσε ένα ελληνικό πρότζεκτ της Αγοράς του Φεστιβάλ και συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ.Φέτος το βραβείο απονέμεται στο πρότζεκτ «» της Ίριδας Μπαγλανέα, που καταφέρνει να μιλήσει με ευαισθησία και ποιητικότητα για τη σύγκρουση μεταξύ παιδικότητας και ενηλικίωσης, ανθρώπου και φύσης, ζωής και θανάτου, παρουσιάζοντας με τόλμη και ειλικρίνεια μια διαχρονική ιστορία. Η προηγούμενη δουλειά της σκηνοθέτριας και η δυναμική της καλλιτεχνικής ομάδας υπόσχονται μια ταινία που αξίζει να δούμε.Παράλληλα, το Ίδρυμα Ωνάση συμμετέχει μεκαι μια εΣτο φεστιβάλ συμμετέχουν τρεις συμπαραγωγές του Ιδρύματος Ωνάση. Το «Dodo» του Πάνου Χ. Κούτρα, που έκανε επίσημη πρεμιέρα στο τμήμα Cannes Première του 75ου Φεστιβάλ Καννών και προφεστιβαλική πρεμιέρα λίγες μέρες πριν στη Στέγη. Το «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά που συμμετέχει με μια ειδική προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αφού διαγωνίστηκε για το μεγάλο βραβείο Big Screen Award στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, έκανε γαλλική πρεμιέρα στο φεστιβάλ Premiers Plans της Ανζέρ και προβλήθηκε σε κινηματογραφικές αίθουσες της Γαλλίας, ενώ τον Σεπτέμβριο προβλήθηκε και στις ελληνικές αίθουσες. Τα «Μπάσταρδα», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινίας του Νίκου Πάστρα, που απέσπασε πέρυσι το Onassis Film Award ως ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετείχαν στην περυσινή Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έναν χρόνο αργότερα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.Το «White Dwarf» (Λευκός Νάνος), η διαδραστική εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας (VR) της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται έως τις 13 Νοεμβρίου με την υποστήριξη του Onassis Culture. Η εγκατάσταση εγκαινίασε τον χώρο του All Around Cinema, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του νεοσύστατου τμήματος Immersive-All Around Cinema του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Γιολάντα Μαρκοπούλου, resident artist του Ιδρύματος Ωνάση για την περίοδο 2022-23, παρουσιάζει με όρους εικονικής πραγματικότητας την ιστορία της ατομικής έκρηξης στη Χιροσίμα, σε μια εμβυθιστική εμπειρία. Η έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer, του αποκαλούμενου «πατέρα της ατομικής βόμβας», πλέκεται με την ιστορία της νεαρής Sadako Sasaki, θύματος του βομβαρδισμού της Χιροσίμα. Οι θεατές βιώνουν μια ολιστική εμπειρία που θολώνει τα όρια μεταξύ εικονικής και φυσικής πραγματικότητας και συμμετέχουν σε ένα επιστημονικό πείραμα που θα αλλάξει την ανθρωπότητα για πάντα.Το Ίδρυμα Ωνάση συνεργάζεται διαχρονικά με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 2019 υποστήριξε την πρωτοβουλία Meet the Future, όπου 15 σκηνοθέτριες και σκηνοθέτες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό. Δύο από τους συμμετέχοντες, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και η Ζακλίν Λέντζου, έγιναν Onassis Fellows. Πέρα από την υποστήριξη νέων κινηματογραφιστών, το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών, έχει δημιουργήσει συνθήκες πρόσβασης σε όλες τις προβολές ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μέσα από τη δράση «Cinemability».