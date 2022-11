Αρχίζει με μας: Το ρομαντικό μυθιστόρημα της Colleen Hoover

Κλείσιμο

Στο νέο της βιβλίο με τίτλοπου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρααφηγείται την πολυαναμενόμενη ιστορία του Άτλας και της Λίλι, που ξεκινάει αμέσως μετά το τέλος του μοναδικούΗ Λίλι και ο πρώην σύζυγός της, ο Ράιλ, έχουν μόλις αρχίσει να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα μετά το διαζύγιό τους και στην κοινή ανατροφή της κόρης τους, όταν η Λίλι συναντά απρόσμενα τον πρώτο της έρωτα, τον Άτλας.Έχουν περάσει δύο χρόνια από το διαζύγιό της και η Λίλι νιώθει για πρώτη φορά έτοιμη να ερωτευτεί ξανά. Όλα δείχνουν πως ο χρόνος είναι με το μέρος τους. Χωρίς δεύτερες σκέψεις, δέχεται όταν ο Άτλας της ζητάει να βγουν ραντεβού.O ενθουσιασμός της δεν κρατάει πολύ, καθώς, παρόλο που με τον Ράιλ έχουν χωρίσει, νιώθει ακόμα την ανάσα του πάνω της.Ο Ράιλ εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της ζωής της και να επιμένει να βρίσκεται σε αυτή. Και με βεβαιότητα δεν θέλει τον Άτλας στη ζωή της πρώην γυναίκας και της κόρης του.Η συγγραφέας πραγματεύεται δύσκολα και επίκαιρα θέματα με ρομαντική τρυφερότητα, συναισθηματική ευφυΐα, αλλά και ειλικρίνεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν δημιουργήσει το παγκόσμιο φαινόμενο Colleen Hoover, που έχει κατακτήσει τις λίστες με τα best sellers.έχει γράψει πολυάριθμα μυθιστορήματα και νουβέλες που έχουν αναρριχηθεί στην πρώτη θέση τωνκι έχουν γίνει παγκόσμια best sellers. Ζει στο Τέξας με τον σύζυγό της και τους τρεις γιους τους. Είναι ιδρύτρια του The Bookworm Box, μιας αφιλοκερδούς συνδρομητικής υπηρεσίας και βιβλιοπωλείου στοτου Τέξας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το colleenhoover.com, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συγγραφέα και την ομάδα της (που ονομάζεται Stephanie) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hooverink@outlook.com