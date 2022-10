Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων: Δεκάδες ταινίες και εκπαιδευτικές δράσεις στο φετινό του πρόγραμμα

Κλείσιμο

Μικροβίωμα / Σταύρος Πετρόπουλος/27΄Ενθύμιον / Νίκος Ζιώγας / 78΄/ Q&A22:15 – 24:00Τα Δίκαια των Ανθρώπων /Τάσος Καρακύκλας, Βαλεντίνα Παπαδημητράκη/11΄/Q&AΣυνεχίΖω /Aντώνης Ρενιέρης /16΄Το όνομα μου δεν είναι μόνο γράμματα / Πάρης Χαμουρίκος /15΄Κόκκινη Λάσπη / Farid Bentoumi / 88΄ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄18:30Παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Βοργία «Νίκος Κούνδουρος… Με αυτά πορεύτηκα»21:00Προβολή ΟΚΛΕΟ Ψύλλος / Δημήτρης Σπύρου / 96΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄09:00 – 13:30Προβολές για Σχολεία18:00 – 20:00ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟAngel / Sogol Jafari / 13΄Cuckoo! / Jörgen Scholtens / 8΄El canto del cisne / Franscisco Hervarda Martin / 8΄The single horn / Mohamad Kamal Alavi / 13΄I win / Evgenia Taneva / 4΄Middle Eastern Stories: FATHER / Reza Daghagh / 17΄A winner / Mehdi Mahaei / 20΄To The Blue / Moslem Agha Kochakzadeh / 21΄20:15 – 22:00I Lost the way / Παναγιώτης Ράππας / 8΄MAUTHAUSEN: Άμα Τελειώσει ο Πόλεμος / Παναγιώτης Κουντουράς και Αρίσταρχος Παπαδανιήλ / 6΄ / Q&AArcadia 1900, Champagne D' Orient / Κώστας Σπυρόπουλος / 80΄ / Q&A22:15 – 24:00Echo / Σέργιος Κοτσόβουλος / 12΄ / Q&AΠειραιώτικα / Λάκης Κυρλίδης / 30΄ / Q&AΤόλης live ή (Τορόντο) / Αλέξανδρος Ρέλλος / 24΄ / Q&AΤελευταίο ταξίδι / Άρης Χατζηστεφάνου / 58΄/ Q&AΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Προβολή ΟΚΛΕΤο Δέντρο που Πληγώναμε / Δήμος Αβδελιώσης / 75΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄10:00 – 14:00Συνέδριο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας17:00 – 18:30ANIMATION ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟA dream of Himera / Gianfrancesco Iacono/5΄Biplane Model Kit / Tine Kluth/4΄Blocks / Adrian Jaffé / 3΄Depths of night / Step C / 13΄Dream in Color / Marijn Raeven / 6΄Fly attack / Lama Siouri / 4΄Journey in amnesia / Anouk Kilian-Debord / 5΄Maria Arrondo. The strength of conviction / Vicky Calavia / 4΄Monkey Domino / Ulf Grenzer / 4΄People and the Moon / Younes Ghazali Kafashian / 5΄Quino΄s Dream / Santiago Erlich / 8΄Tatt / Ekaterina Ulyanova / 4΄The Author / Luiz Máximo / 3΄The Sausage Run / Thomas Stellmach / 10΄Morning Grass / Alina Milkina / 4΄Silver / Haley Stemmons / 2΄To Turn Off The Stars / Margot Cavret / 4΄19:00 – 22:00Ενότητα σε συνεργασία με την ΟΚΛΕΑναφοράΘόδωρος ΑγγελόπουλοςΠαρεμβάσεις – ΣυζήτησηΠροβολή – Πρεμιέρατης ταινίας:"Θ. Αγγελόπουλος - Ν. Παναγιωτόπουλος ο καθένας με την μουσική του" / Γιάννης Σολδάτος – Αντώνης Κόκκινος / 76΄/ Q&A22:15 – 24:00Απολεσθέντα / Βίβιαν Παπαγεωργίου / 10΄/ Q&AMayBe A Company / Ευθυμία Κωτούλα και Επαμεινώντας Μιχαλόπουλος / 11΄Και να που ήρθε η ώρα πάλι για ταξίδι / Βασίλης Τσιράκης / 18΄/ Q&ABrutalia, days of labour / Μανώλης Μαυρής / 25΄/ Q&AΠρώτο Μπάνιο / Αλέξανδρος Κωστόπουλος / 15΄/ Q&AΗ επιστροφή / Νεφέλη Ράπτη / 14΄Η Αγία / Βασίλης Σταυρόπουλος / 16΄/ Q&A24:00 - …ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑΜάρκος / Νίκος Σκορέτζος / 93΄ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Το Σκασιαρχείο / Ζαν-Πολ Λε Σανουά / 89΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄11:00Το Στοίχημα / Μαρία Λεωνίδα / 90’12:30Μια όμορφη μέρα / Δάνης Καραϊσαρίδης και Γιώργος Πατεράκης / 97΄18:00 – 22:00Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τιμά τον Κώστα ΓαβράΤιμητική Εκδήλωση και προβολή της ταινίας «Αμήν» / Κώστα Γαβράς / 132΄22:15 – 24:00Ἐμοῦ Θανόντος Γαῖα Μιχθήτω Πυρί / Ευρυπίδης Καρύδης / 8΄ / Q&AΤο άλλο μισό / Γιώργος Μουτάφης / 78΄/ Q&AΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Alaska 23-28 / Μιχάλης Γιαγκουνίδης / 18΄,Το Παλάτι των Δεσποτών στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά / Ιφιγένεια Δημητρίου / 5΄,How To / Μάνος Λαδάς / 5΄,JACKPOT / Δημήτρης Ζαπατίνας / 25΄,Nexting / Καρίνα Λογοθέτη / 12΄,An important job / Πάνος Καρκανεβάτος / 15΄,Beauty / Θάνος Λυμπερόπουλος / 20΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄09:00 – 13:30Προβολές για Σχολεία18:00 – 20:00Συνάντηση με ένα αγριολούλουδο / Chrissi Caroline Wilkens / 17΄/ Q&AΠως να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα / Γιάννης Μπλέτας / 26΄Kεhajas - Ο Άνθρωπος της Γης / Γιώργος Κωμάκης / 63’20:15 – 22:00Μeetings / Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης /20΄/Q&AΟ Καραγκιοζοπαίχτης της Νιόν / Ιρίνα Μπόικο / 74΄/ Q&A22:15 – 24:00Λίλα / Μάκης Παπαδημητρίου / 16’ /Μαγνητικά Πεδία / Γιώργος Γούσης / 78΄/ Q&AΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Τα Ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ / Θωμάς Σίδερης / 73΄The Knight’s Hart / Vivi Markatos / 33'ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄09:00 – 13:30Προβολές για Σχολεία18:00 – 20:00Μη μου χαλάς τις πέτρες μου / Κατερίνα Πατρώνη / 17΄Πού πετούν τα παιδιά; / Γιώργος Ζέρβας / 80΄/ Q&AΜε την υποστήριξη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων20:15 – 22:00Aygol / Δημήτρης Αργυρίου / 8΄/ Q&AΑποχαιρετισμός / Σταύρος Ψυλλάκης / 88΄/ Q&A22:15 – 24:00Το κοφίνι / Άγγελος και Αριστείδης Λεχουρίτης / 10΄/ Q&ASammer / Στέλιος Χριστοφόρου / 25΄/ Q&AΤι απέμεινε από το Νίκο Λούβρη; / Νίκος Θεοδωσίου / 70΄/ Q&AΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Elenis Way / Βασιλική Καλογεράκη / 25΄Οι βραβευμένες ταινίες του 8ουΔιεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών ΜικρούΜήκους ΑλεξάνδρειαςΑΙΘΟΥΣΑ Α΄09:00 – 13:30Προβολές για Σχολεία18:00 – 20:00H ψίχα στο κουκούτσι / Γιώργος Χρυσανθακόπουλος / 17΄/ Q&AΟ Καμβάς / Κωνσταντίνος Σπανουδάκης / 11΄/ Q&AThe Wanting / Αλέξανδρος Mattei / 19΄/ Q&AΘεά. Σκουπίδια και Βία / Αριστοτέλης Χαιτίδης και Άλκιστις Καφετζή / 13΄/ Q&ADERACINÉES / Olga Prud’homme Farges / 11΄Προσπαθώ να θυμηθώ / Pegah Ahangarani/ 16΄20:00 – 22:15Zátopek / David Ondříček / 131΄/ Q&AΜε την Υποστήριξη του Τσέχικου Κέντρου Αθήνας.Με την Συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων.22:30 – 24:00Ιστορίες γιαBar και Βανίλια• Προβολή της ταινίας Fagotto το Bar• Παρουσίαση του βιβλίου Playback του Νίκου ΠετρουλάκηΑΙΘΟΥΣΑ Β΄18:30Όταν ο Ροβήρος συνάντησε το ΜίκηΕκδήλωση μνήμης για τον Ροβήρο Μανθούλη- Μιλούν για τον Ροβήρο Μανθούλη οι Νίκος Θεοδοσίου και Άγγελος ΚοβότσοςΠροβολή των ταινιών:Μίκης Θεοδωράκης, 1970 / ντοκιμαντέρ / 24΄Η Ελλάδα: Η κραυγή της σιωπής / 1974 / ντοκιμαντέρ / 52΄Με την υποστήριξη του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη ΘεοδωράκηΤο σχολείο δίπλα στη θάλασσα / Solveig Melkeraaen / 29΄Mamody, the last baobab digger / Cyrille Cornu / 45΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄Live Till I Die / Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg & Anders Teigen / 74΄Σε συνεργασία με τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων18:00 – 20:00Αγαπημένη μου Πενελόπ / Claire Doyon / 88΄/ Q&AΜε την υποστήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και του Συλλόγου Asperger Χανίων20:15 – 22:00Έβρος / Κυριάκος Αναστασίου / 7΄Η προκυμαία / Άγγελος Κοβότσος / 85΄/Q&A22:15 – 24:00Γερασμένη Γη / Δημήτρης Τρομπούκης, Γιώργος Οικονόμου / 21΄/ Q&AΕν ομονοία / Όλγα Μπακοπούλου /11΄/ Q&AΈχει η πόλη πεθάνει; / Δήμητρα Μητσάκη /12΄Μόνος στο δάσος / Λευτέρης Φύλακτος / 51΄/ Q&AΠεντάγραμμα Αντίστασης / Γιάννης Τσιαχρήστας, Νικόλας Παπαδημητρίου / 27΄/ Q&AΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Πεταλούδες στον Ουρανό / Γιάννης Μαρκάκης / 16΄Λιτή Αφθονία / Φραντζέσκα Ρωμάνου, Γιώργος Σαβόγλου / 70΄Pushing the limits / Pablo Hernán Aulita / 29΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄17:00 – 18:00Ιερή Τέχνη - Υφάντρες της Κρήτης / Κωνσταντίνα Πάλη / 50΄/ Q&A18:00 – 20:00Madonna f64.0 / Σταύρος Μαρκουλάκης/17΄/ Q&AΤο περιβόλι του θανάτου / Στέλιος Τατάκης/5΄/ Q&AΤο Κουτί / Μιχάλης Μπασιάς/16΄/ Q&AΌπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό /Ανθή Νταουτάκη/18΄/ Q&AMea Filia / Χριστίνα Τσακμάκα / 12΄/ Q&AZabeta / Ελισάβετ Σφυρή, Σοφία Σφυρή / 12΄/ Q&AΗ άλλη πλευρά / Τίνα Μάμαλη /5΄/Q&AA la carte / Ταξιάρχης Δεληγιάννης & Βασίλης Τσιουβάρας / 12΄/ Q&A20:15 – 22:00Μια νύχτα στο Νεκροταφείο / Στέλιος Πολυχρονάκης/11΄Πνεύμα Γηγενές / Βίκυ Μαρκολέφα /12΄ /Q&AΟ Δημήτρης, ο Νίκος ...και η Αρχή της Απροσδιοριστίας / Κώστας Αινιάν/89΄/ Q&A22:15 – 24:00One-Shot Life / Hassan Mokhtari / 11΄/ Q&ALiwan-A Story of Cultural Resistance / Doris Hakim / 29΄/ Q&AΣπίτι από θραύσματα / Simon Lereng Wilmont / 86΄ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄21:00Assomoud – Το σπίτι των παιδιών που αντιστέκονται / Φραντσέσκα Ζώναρς / 51΄+1 /Αργύρης Λιάπης / 74΄ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄12:00Στήνοντας ένα χάρτινο ντοκιµαντέρ για την εκποµπή «Εδώ Λιλιπούπολη».Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ι. Αλλαµανή17:00Προβολές Μαθητικών Ταινιώναπό τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων 2021-202220:00Τελετή Λήξης 10ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ΧανίωνΑπονοµές Βραβείων20:00 – 21:00Τελετή ΛήξηςΔείτε όλες τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ