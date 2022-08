Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου: Ανοίγει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο με πολύ και καλή μουσική

7 και 8/9

Κλείσιμο

14/9

Κλείσιμο

Μουσική, όπερα αλλά και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στηπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα του φετινού 15ουπου θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου στο εντυπωσιακόΕκεί, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στο Αρχαίο Ωδείο του νησιού θα φιλοξενηθούν οι εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης οι οποίες θα έχουνγια το κοινό.Το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου ιδρύθηκε το 2007, με στόχο την αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας του πανέμορφου αυτού τόπου, την προώθηση του Πολιτιστικού Τουρισμού, καθώς και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου-ΔΟΠΑΡ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό την Καλλιτεχνική και Γεν. διεύθυνση της ειδικής συμβούλου διαχείρισης πολιτισμού, Πηνελόπης Σερδάρη, ιδρύτριας του φεστιβάλ. Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ελληνικής περιφέρειας, έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τα Ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, και προσελκύει κάθε χρόνο φιλόμουσο κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.Από το 2007 έως σήμερα, σημαντικές ορχήστρες, μουσικά σχήματα και διακεκριμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρουσιασθεί στο φεστιβάλ, το οποίο επικεντρώνεται στην κλασική μουσική και την όπερα, καθώς και την παρουσίαση ελλήνων και ξένων καταξιωμένων δημιουργών, σε ένα συνδυασμό με πρωτοποριακά cross over μουσικά σχήματα και show που εντυπωσιάζουν.» Wolfgang A. Mozart -Η μεγάλη επιτυχία του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου (Σεπτέμβρης 2021), και ειδικότερα της συμπαραγωγής με τον πολιτιστικό οργανισμό “Teatro Grattacielo N.Y” για την όπερα “Ιδομενέας” του W. A. Mozart, η οποία τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας -όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Νέας Υόρκης, μας προέτρεψε να επαναλάβουμε την εμπειρία μιας νέας διεθνούς συμπαραγωγής με μια πολύ δημοφιλή όπερα που ταιριάζει ιδανικά στο χώρο του παλατιού των Ιπποτών.Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου με την όπερα “Don Giovanni” του Μότσαρτ, σε συμπαραγωγή με τον πολιτιστικό οργανισμό Teatro Grattacielo New York και την Camerata Bardi Vocal Academy N.Y, σε σκηνοθεσία του Ελληνοαμερικανού διακεκριμένου σκηνοθέτη Stefanos Koroneos, καλλιτεχνικού και γενικού διευθυντή του Teatro Grattacielo, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης αρχιμουσικού Άλκη Μπαλτά, και λυρικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.Ο “Don Giovanni” είναι μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του Μότσαρτ, ο οποίος την είχε κατατάξει στα έργα του ως όπερα buffa, δηλαδή κωμική όπερα, η οποία όμως έχει και τραγικά στοιχεία. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάνι και τις περιπέτειές του, που τον οδηγούν στην κόλαση. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1787 συγκλόνισε το κοινό και τον κόσμο της τέχνης , επηρεάζοντας βαθειά τις φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές αντιλήψεις της εποχής αλλά και των εποχών που θα ακολουθούσαν.Σκηνοθεσία: Stefanos KoroneosΣκηνικά -Κοστούμια: Τάσος ΠρωτοψάλτουΦωτισμοί: Εμορφίλη ΤσιμπλίδουΟρχήστρα: Φιλαρμόνια Ορχήστρα ΑθηνώνΔ/νση ορχήστρας: Άλκης ΜπαλτάςΕρμηνεύουν:Lukas Johan Watzke- Don Giovanni, Valerio Morelli-Leporello, Lisa Algozzini-Donna Elvira,Stephanie Lorenz-Donna Anna, Diego Valdez-Don Ottavio, Clara Luz Iranzo- Zerlina,Konstantinos Palaiologou-Masetto, Rick Agster-Il Cmmendatore, Christiana Lampiris- Actress9/9 *Αρχαίο Ωδείο ΡόδουΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ παρουσιάζεται κάθε χρόνο ένα γκαλά αφιερωμένο στη μνήμη της μεγάλης Ελληνίδας ντίβας της όπερας, καθώς η ημερομηνία θανάτου της (16/9) είναι κοντά στην περίοδο του Φεστιβάλ. Το φετινό αφιέρωμα στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας για την 45η επέτειο από το θάνατό της θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Teatro Grattacielo New York και την Camerata Bardi Vocal Academy NY, με διεθνείς λυρικούς τραγουδιστές από πέντε χώρες, στο Αρχαίο Ωδείο της Ρόδου* (Δίπλα στο Αρχαίο Στάδιο).13/9Η Wendy Beckett, γνωστή θεατρική συγγραφέας και σκηνοθέτης από την Αυστραλία, έργα της οποίας έχουν ανέβει με μεγάλη επιτυχία σε Νέα Υόρκη, Σίντεϋ, Τόκιο, Εδιμβούργο, Παρίσι κ.α έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα στα έργα της με τη ζωή και το έργο σπουδαίων γυναικών της παγκόσμιας ιστορίας, μερικά από τα οποία έχει σκηνοθετήσει και η ίδια.Το μουσικό-θεατρικό έργο SAPPHO -Σαπφώ, τοποθετείται στη Λέσβο (620-570 π.Χ) και διηγείται τη ζωή και το έργο της Σαπφούς, της σημαντικότερης λυρικής ποιήτριας της αρχαιότητας, της οποίας η ζωή έγινε για τρεις χιλιετίες θέμα μεγάλων αντιπαραθέσεων. Περίπου εννέα τόμοι από την ποίησή της διαβάστηκαν και συζητήθηκαν στην αρχαιότητα και μερικά αποσπάσματα διασώθηκαν έως σήμερα.Το έργο παρουσιάζεται σε συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου και της διεθνούς εταιρείας παραγωγής Pascal Productions με έδρα την Αυστραλία, με την πρόζα, τον χορό, τη μουσική και το τραγούδι (χορωδιακά) της ποιήτριας, με σκηνικά, κοστούμια και μεταφρασμένα κείμενα που θα αποδοθούν στα ελληνικά (με υπέρτιτλους στα αγγλικά) από γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς.Κείμενο: Wendy BeckettΣκηνοθεσία: Wendy Beckett & Adam FitzgeraldΜετάφραση στα ελληνικά : Daphne EconomouΠρωτότυπη μουσική: Mehdi BourayouΣκηνικά:Halcyon PrattΚοστούμια: Παύλος ΘανόπουλοςΧορογραφίες: Φώτης ΔιαμαντόπουλοςΦωτισμοί: Κώστας ΑσμάνηςΕρμηνεύουν: η Μαριάνθη Παντελοπούλου (ως Σαπφώ), Αντώνης Αντωνάκος, Λάζαρος Βαρτάνης, Elton Dimroci, Δημήτρης Λιόλιος, Έρρικα Μπίγιου, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Ελίνα Ρίζου, Γιώργος Σπάνιας, Δήμητρα Στογιάννη, Ελευθερία Τσαντούρη, και Ιώβη Φραγκάτου.ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗΌπως είναι γνωστό το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην όπερα και την κλασική μουσική, όμως έχει καθιερωθεί να αφιερώνει κάθε χρόνο μια συναυλία, με την οποία συνήθως κλείνει το Φεστιβάλ, σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς που έχουν διακριθεί.Η συναυλία είναι αφιερωμένη στα 35 χρόνια σπουδαίας μουσικής πορείας του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη και πιανίστα Στέφανου Κορκολή. Μια μοναδική συναυλία με τον συνθέτη στο πιάνο να ερμηνεύει τα δικά του αγαπημένα τραγούδια και διεθνείς επιτυχίες, μαζί με την ορχήστρα του και τη σπουδαία ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη.