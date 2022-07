Εθνική Λυρική Σκηνή: Πολυσυλλεκτικό και τολμηρό το νέο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής της

23 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρα έναρξης: 20.30



Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος – ΚΠΙΣΝ

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 19.30



Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Συναυλία

Ο ήχος της κραυγής

Έργα των Ίλζε Βέμπερ, Μαρίας Δελή, Χανς Κράσα, Βίκτορ Ούλμαν, Δημήτρη Τερζάκη, Φωτεινής Τρυφεροπούλου, Μοχάμμεντ Φαιρούζ, Τζουλιάνας Χωλ

Ιωάννα Βρακατσέλη μεσόφωνος

Σύλληψη, πιάνο: Χρήστος Μαρίνος



Επιπλέον παραστάσεις: Φεβρουάριος, Μάρτιος 2023

Ώρες έναρξης: 10.00, 11.30, 13.00

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Χοροθέατρο για βρέφη και γονείς • Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Underwater

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ



Συναυλία • Κύκλος Μίκης Θεοδωράκης

Ερμηνεύει ο Παναγιώτης Πετράκης

Κείμενά της διαβάζει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Συμμετέχει το σύνολο Λιποτάκτες (Δημήτρης Ανδρεάδης πιάνο, Δημήτρης Παπαγγελίδης κιθάρα, Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης κρουστά)

Ώρα έναρξης: 20.30 (συναυλίες ανερχόμενων σολίστ: 18.30)

Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός



Φεστιβάλ Πιάνου Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Πρωινές παραστάσεις στις 11.00 - Απογευματινές παραστάσεις στις 18.00

29, 30 Οκτωβρίου & 5, 6, 12 Νοεμβρίου 2022

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Νίκος Κυπουργός

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Όπερα

Ο θάνατος του Άντονυ

Βασισμένο στην ανάμνηση της τηλεοπτικής σειράς Κάντυ Κάντυ και στα γραπτά του Σλάβοϊ Ζίζεκ





Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή στις 19.30 & 24, 31/12 στις 18.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ



Μιούζικαλ • Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Φτηνά τσιγάρα

Παναγιώτης Καλαντζόπουλος / Ρένος Χαραλαμπίδης

4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 2

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Όπερα • Ανάθεση της ΕΛΣ

Στρέλλα

Μιχάλης Παρασκάκης

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσικό θέατρο • Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Όχι εγώ

Σάμιουελ Μπέκετ

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Ένα πολυσυλλεκτικό πολιτιστικό πανόραμα, βασισμένο στην ακομπλεξάριστη εξερεύνηση των ορίων του σύγχρονου, αποτελεί το νέοτης(ΕΛΣ) για την καλλιτεχνική περίοδο 2022 – 2023, που ανακοινώθηκε σήμερα. Όπερες, μιούζικαλ, χορός, συναυλίες, κινηματογράφος, αφιερωματικές εκδηλώσεις παραστάσεις για παιδιά και νέους αλλά και φεστιβάλ συνθέτουν την πολυδιάστατη αυτή καλλιτεχνική βεντάλια.Καταξιωμένοι καλλιτέχνες αλλά και νέες μουσικές δυνάμεις, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους τόσο στην επίσημη στέγη της Εναλλακτικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όσο και σε άλλους χώρους της Αττικής και της Περιφέρειας με στόχο μια ψυχαγωγία σύγχρονη και πρωτοποριακή που δεν φοβάται να ρισκάρει.Από τιςξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η νέα όπερα δωματίου «Στρέλλα», σε μουσική Μιχάλη Παρασκάκη και λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κ* που βασίζεται στο σενάριο της ομώνυμης ταινίας των Πάνου Κούτρα και Παναγιώτη Ευαγγελίδη αλλά και τα έργα H όπερα #2 – Στα σχοινιά (σχετικά με το τέλος) και H όπερα #3 – Οι κομμένες σκηνές του καταξιωμένου Βερολινέζικου θιάσου Novoflot που θα παίξει για πρώτη φορά ενώπιον του ελληνικού κοινού.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης η πανελλήνια πρώτη του βραβευμένου«The Last Five Years » του Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δημόπουλου αλλά και η νέα μουσικοθεατρική προσαρμογή του εμβληματικού έργου «Όχι εγώ» του Σάμιουελ Μπέκετ από τον πρωτοπόρο συνθέτη Ζήση Σέγκλια, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπο.Στο μεταξύ ο δημοφιλήςθα συνεχιστεί και τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με τέσσερις διαφορετικές παραγωγές μεταξύ των οποίων και η παράσταση μουσικής και λόγου «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού», που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, με ερμηνευτή τον Παναγιώτη Πετράκη.Από το νέο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής Σκηνής της ΕΛΣ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η αναφορά στηνη οποία θα γίνει μέσα από δύο αφιερωματικές συναυλίες.Επιπλέον, οθα εκπροσωπηθεί από το νέο δίπτυχο σύγχρονου χορού του Μπαλέτου της ΕΛΣ, που φέρει τον τίτλο Human Nature και αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης παραγωγής Human Behaviour ενώ για μία ακόμη χρονιά θα δηλώσει το δυναμικό και το Φεστιβάλ Πιάνου.Συναυλία βραβευμένων έργων διαγωνισμού σύνθεσης λυρικού τραγουδιού1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίησηΣε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων ΜουσουργώνΈργα των Γιώργου Βάβουλα, Θεόδωρου Γκουγκουσούδη, Ισμήνης Γυφτάκη-Μπεκ, Ξένιας Κωνσταντινίδου, Ευριπίδη Μπέκου, Χρίστου ΝτόβαΜουσική διεύθυνση, πιάνο: Νίκος ΒασιλείουΔιαμάντη Κριτσωτάκη, Άρτεμις Μπόγρη, Χρυσάνθη Σπιτάδη μεσόφωνοιΓιάννης Φίλιας τενόροςΒαγγέλης Μανιάτης, Γιώργος Ματθαιακάκης βαρύτονοιΜε την Ορχήστρα της ΕΛΣΏρα έναρξης: 20.30Συναυλία • Κύκλος Μίκης ΘεοδωράκηςΜίκης Θεοδωράκης: ΤριλογίαΕνορχήστρωση, διεύθυνση ορχήστρας: Θανάσης ΠαπαθανασίουΕρμηνεύουν: Τάσος Αποστόλου (Μαουτχάουζεν, Λιποτάκτες), Άννα Κώτη (Romancero gitano)Συμμετέχει το μουσικό σύνολο VamosNovoflotΗ όπερα #3 – Οι κομμένες σκηνές• Ώρα έναρξης: 20.30Η όπερα #2 – Στα σχοινιά (σχετικά με το τέλος)Βασισμένη σε μοτίβα από τη Στέψη της Ποππαίας του Κλάουντιο ΜοντεβέρντιΣυναυλία • Κύκλος Μίκης ΘεοδωράκηςΜίκης Θεοδωράκης: Γάλλοι και Έλληνες ποιητέςΕναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝΈργα των Μίκη Θεοδωράκη, Ρεναλντό Αν, Κουρτ Βάιλ, Ίγκορ ΣτραβίνσκιΧριστόφορος Σταμπόγλης βαθύφωνοςΓιώργος Κωνσταντίνου πιάνοΣυναυλίαΤο πέρα ΑιγαίοΈργα των Πέτρου Γιαννακού, Λεωνίδα Ζώρα, Μανώλη Καλομοίρη, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Διονύσιου Λαυράγκα, Τιμόθεου Ξανθόπουλου, Γεώργιου Πονηρίδη, Μωρίς Ραβέλ, Αιμίλιου Ριάδη, Τάσου Ρωσόπουλου, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Φίλιππου Τσαλαχούρη κ.ά.Τζούλια Σουγλάκου υψίφωνος, Γιάννης Χριστόπουλος τενόροςΣοφία Ταμβακοπούλου πιάνοΜπαλέτο ΕΛΣHuman NatureΔίπτυχο σύγχρονου χορούΣυναυλία • Κύκλος Μίκης ΘεοδωράκηςΜίκης Θεοδωράκης: Ένας όμηρος / Μαρκ Μπλίτσταϊν: Πολιτικά τραγούδιαΑναστασία Κότσαλη μεσόφωνοςΓιώργος Κωνσταντίνου πιάνοΚώστας Ζιγκερίδης ακορντεόνΣυναυλίαNeapolyΚ.Βήτα, Νίκος ΠατρελάκηςΣυναυλίαΟ ελληνικός ΣούμπερτΤραγούδια του Φραντς Σούμπερτ με θέμα την ελληνική αρχαιότηταΆρης Αργύρης βαρύτονοςΠέτερ Μπόρτφελτ πιάνοΜουσικό θέατροΗ ωραία μυλωνούΦραντς Σούμπερτ / Λένια Ζαφειροπούλου / Τάσος ΚαραχάλιοςΜιούζικαλ • Πρώτη πανελλήνια παρουσίασηThe Last Five YearsΤζέισον Ρόμπερτ ΜπράουνΠρώτη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη από τους Αριέλ Τέππερ και Μάρτυ ΜπελΠρώτη παρουσίαση: Θέατρο NorthlightΣυμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας