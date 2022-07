Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στο υβριδικό πρόγραμμα BRIDGES

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ως ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την Εικονική Πραγματικότητα για την προώθηση και διάδοση του πολιτισμού, συμμετέχει στο έργο BRIDGES (A hyBRID [physical-diGital) multi-user Extended reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive interfaceS / Υβριδική πλατφόρμα εκτεκταμένης πραγματικότητας για πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες, ως κίνητρο για την βιομηχανική αξιοποίηση διαδραστικών διεπαφών).Η BRIDGES Solution βασίζεται στην πλατφόρμα Immersive Deck, που αναπτύχθηκε από την Illusion Walk και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, η οποία βελτιώνεται ακόμα περισσότερο και εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο & έτοιμο εργαλείο, με ευρύ φάσμα εφαρμογών που μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εισαγωγή των διαδραστικών τεχνολογιών σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, το BRIDGES μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εκπαίδευση των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, ταυτόχρονα, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος εκπαίδευσης, καθώς το BRIDGES μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικές προσομοιώσεις χωρίς να είναι απαραίτητη η ανακατασκευή κτιρίων, οχημάτων κ.λ.π. Οι πυροσβέστες έχουν ήδη αρχίσει να ελέγχουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας BRIDGES, στα διεθνή αεροδρόμια του Βερολίνου (Flughafen Berlin Brandenburg-BER) και της Αθήνας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος), που αποτελούν εταίρους του προγράμματος.Όσον αφορά τον Τομέα του Πολιτισμού, η πλατφόρμα eXtended Reality δοκιμάζεται ήδη στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, όπου οι χρήστες μπορούν να βιώσουν την πολυαισθητηριακή (οπτική, ακουστική και απτική) εμπειρία της «ζωής» μέσα σε ένα σπίτι της αρχαίας Αθήνας. Νεότερες προσπάθειες, τους επόμενους μήνες, θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας με την ενσωμάτωση φαινομένων όπως ο άνεμος, η θερμότητα, οι οσμές και η δόνηση.Πιστοί στην αποστολή τους να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά και γνώση, τα σύγχρονα μουσεία, ανανεώνονται και μετασχηματίζονται από αμιγώς εκθεσιακοί χώροι σε χώρους εμπειρίας και ανταλλαγής μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κοινού. Η χρήση ολοένα πιο προηγμένης τεχνολογίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μουσείων να διευρύνουν την προσφορά τους και να προσελκύσουν νέο κοινό.Η χρήση της τεχνολογίας XR επιτρέπει σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα να προσφέρει στους επισκέπτες του μια άκρως καθηλωτική και, ταυτόχρονα, άκρως εκπαιδευτική εμπειρία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, τόνισε, όταν άνοιξε τις θύρες του στο Bridges, ότι ήταν σημαντικό όχι μόνο να υποστηρίξει τις φάσεις τεχνολογικής ανάπτυξης της πλατφόρμας, αλλά και να συνεργαστεί στενά με τους προγραμματιστές προκειμένου να δημιουργηθεί ένα έγκυρο σενάριο, εγκεκριμένο από ιστορικούς, ειδικούς στην Αρχαία Ελλάδα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες θα μπορούσαν να απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία, που θα μεταφέρει επίσης και την πολιτισμικά κατάλληλη πληροφορία.Το BRIDGES υποβάλλεται, επί του παρόντος, σε σχολαστικές και εντατικές δοκιμές, ώστε να είναι έτοιμο να κατακτήσει την αγορά.