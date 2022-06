Γλυπτά του Παρθενώνα: Γέμισε το Ηρώδειο στη συναυλία-«μήνυμα» για την επιστροφή τους - Δείτε φωτογραφίες

Ο Desmond Child Η Λίνα Μενδώνη με τον Νικόλα Γιατρομανωλάκη Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Η Ελένη Μενεγάκη Η Κάτια Ζυγούλη Ο Βασίλης Καλλίδης Η Κάτια Ταραμπάνκο Ο Τρύφωνας Σαμαράς

Το αίτημα για την επανένωση τωναντήχησε δυνατά απόψε στοΕκεί, στην σκιά της Ακρόπολης, ερμηνευτές της διεθνούς, αλλά και της ελληνικής σκηνής, ένωσαν τις φωνές τους, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του διάσημου Αμερικανού συνθέτη και παραγωγού Desmond Child, στον οποίο ανήκε η πρωτοβουλία για τηνΟ Alice Cooper, η Bonnie Tyler, η Rita Wilson, o Σάκης Ρουβάς, αλλά και οι The Rasmus, Lena Hall, Γιώργος Λεμπέσης, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson ερμήνευσαν γνωστές επιτυχίες του δημιουργού, όπως τα κομμάτια «Livin' on a Prayer», «Born to be my baby», «Ole, Ole, ole», «Vida Loca», «I Was Made for Lovin’ You»,«I Hate Myself for Loving You», «Υou Give Love a Bad Name», «Poison» κ.ά.Αν και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εκπροσωπούν διαφορετικά είδη, γεγονός που προσέδιδε μια αμηχανία στην ελέλιξη του προγράμματος και η φανταχτερή ποπ συνολική αισθητική του σόου, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου είχε αναλάβει ο Φοίβος, δεν συμβάδιζε με την ατμόσφαιρα του Ηρωδείου, όλοι τους δήλωσαν με πάθος την αμέριστη στήριξή τους στο πάγιο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα -εκεί όπου ανήκουν, στην Ελλάδα.«Αθήνα σ' αγαπώ. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ» φώναξε ο Desmond Child, εμφανώς μαγεμένος από την ομορφιά του κατάμεστου Ρωμαϊκού Ωδείου και του Παρθενώνα που έστεκε αγέρωχος στην κορυφή του. Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε, αναμφισβήτητα, ο Alice Cooper με τη θεατρική ροκ εμφάνισή του στο φινάλε της βραδιάς, ξεσηκώνοντας το κοινό.Το «παρών» στη συναυλία έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δενδιας, o υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης κ.ά.