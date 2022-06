Sani Festival: Γιορτάζει τα 30 του χρόνια με Andrea Bocelli και δημοφιλείς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες

Ο Andrea Bocelli

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πανηγυρικά και με μεγάλα ονόματα Ελλήνων αλλά και ξένων καλλιτεχνών, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον διάσημο Ιταλό τενόρο, θα γιορτάσει τα 30 του χρόνια το. Η δημοφιλής μουσική διοργάνωση, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στα εγχώρια καλοκαιρινά πολιτιστικά δρώμενα θα διεξαχθεί φέτος από τις 9 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου, στο Λόφο της Σάνης στην Χαλκιδική.Εδώ και τρεις ολόκληρες δεκαετίες το Sani Festival αποτελεί μια ιστορία αγάπης για τη μουσική και την τέχνη, που χάραξε πορεία καινοτομίας, ποιότητας και υψηλής αισθητικής. Μια επιχειρηματική πρωτοβουλία πέρα από κάθε προσδοκία, που αποτέλεσε γέφυρα μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού. Μια διαδρομή διεθνούς αναγνώρισης και εμβέλειας, που συνέδεσε τη γωνία αυτή του χάρτη της Ελλάδας με την παγκόσμια μουσική σκηνή.Η τολμηρή ιδέα που γεννήθηκε το 1992 έμελλε να εξελιχθεί από τις πρώτες μελωδίες του Jazz on the Hill σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς, και ο Λόφος της Σάνης στο σημείο όπου η θάλασσα, ο ουρανός και το πράσινο συνυπάρχουν αρμονικά με τις τέχνες, με φόντο έναν μεσαιωνικό πύργο. Τρεις δεκαετίες, 385 συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις: μουσικοί θρύλοι και νέοι δημιουργοί από όλον τον κόσμο, Έλληνες καλλιτέχνες με το δικό τους αποτύπωμα, ανηφορίζουν εδώ και τριάντα χρόνια στη σκηνή του Sani Festival.Τιμώντας τη συνεχή πορεία του, πιστό στην ποιότητα και το κύρος των συναυλιών που προσφέρει, το φετινό εορταστικό Sani Festival παρουσιάζει ένα πανελλαδικά μοναδικό, εντυπωσιακό και ανατρεπτικά φρέσκο πρόγραμμα. Ο Λόφος της Σάνης θα υποδεχτεί ξένες και ελληνικές συναυλίες-σταθμούς για το φετινό καλοκαίρι. Ζωντανοί θρύλοι τηςγια τους οποίους το φεστιβάλ αποτελεί έναν από τους λίγους επιλεγμένους σταθμούς στην περιοδεία τους, καλλιτέχνες που επιστρέφουν μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, αποτελούν μερικές από τις μουσικές προτάσεις που συνθέτουν τη φετινή γιορτή: Chucho Valdés, Paquito D’Rivera,. Η ροκ και ποπ μουσική έρχονται να συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στο μουσικό ρεπερτόριο του φεστιβάλ, έναν θεσμό που συνεχώς εξελίσσεται. Ταυτόχρονα, οι δύο ελληνικές παραγωγές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον εορτασμό των 30 χρόνων ένδειξη ενός θεσμού που καινοτομεί και δημιουργεί, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων ερμηνευτών:, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή, Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα.Η μουσική γιορτή θα ολοκληρωθεί με την εμβληματική συναυλία, και στη σκηνή του Sani Festival θα ανέβει ένας καλλιτέχνης μυθικού βεληνεκούς, ο Andrea Bocelli, σε απόσταση αναπνοής από τον περιορισμένο αριθμό θεατών που θα απολαύσουν το πιο πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού!JAZZ ON THE HILL09.07 ΣΑΒΒΑΤΟChucho Valdés & Paquito D’Rivera ReunionJAZZ ON THE HILL16.07 ΣΑΒΒΑΤΟAl Di MeolaAcoustic TrioINTERNATIONAL SOUNDS23.07 ΣΑΒΒΑΤΟJack SavorettiINTERNATIONAL SOUNDS30.07 ΣΑΒΒΑΤΟBob Geldofand the BobkatzGREEK VARIATIONS06.08 ΣΑΒΒΑΤΟΞενοδοχείο Aσμάτων: 30 χρόνια νότες – ο Λόφος και η ΘάλασσαΜανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ ΜπαλτατζήGREEK VARIATIONS13.08 ΣΑΒΒΑΤΟMediterranean Project: η Ελλάδα & ο κόσμοςΔημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη ΠούσκαCLASSICAL WAVES20.08 ΣΑΒΒΑΤΟAndrea BocelliΓιορτάζοντας με τον πιο αγαπητό τενόρο του κόσμου