Πέθανε στα 33 του από καρκίνο ο Τομ Πάρκερ, μέλος του συγκροτήματος The Wanted

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο μουσικό χώρο η τραγική είδηση του θανάτου του, μέλους του νεανικής βρετανικής μπάντας, σε ηλικία μόλις. Πριν από λίγους μήνες είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο και μάλιστα στο τελευταίο στάδιο με τις ελπίδες για την επιβίωσή του να είναι σχεδόν μηδαμινές.«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Ο Τομ ήταν το κέντρο του κόσμου μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τις ζωές μας χωρίς το μεταδοτικό χαμόγελό του και την γεμάτη ενέργεια παρουσία του» έγραψε συντετριμμένη στο Instagram η, η ηθοποιός, η οποία ήταν ακόμη έγκυος τον περασμένο Οκτώβριο που έγινε η διάγνωση. Ευχαρίστησε παράλληλα όλοι όσοι τούς συμπαραστάθηκαν ενώ αποκάλυψε πως ο σύζυγός της πάλεψε σκληρά μέχρι το τέλος: «Είμαι πολύ περήφανη για σένα» έγραψε με νόημα.Τα μέλη των «The Wanted», βυθισμένοι και εκείνοι στον πόνο και το πένθος, αποκάλυψαν πως ήταν στο πλευρό του όταν άφησε την τελυευταία του πνοή: «Ήταν αδελφός μας. Οι λέξεις είναι μικρές για να περιγράφουν την απώλεια και την λύπη που νιώθουμε» έγραψαν σε ανάρτησή τους.Η μπάντα σχηματίστηκε το 2009 και έκανε μια σειρά επιτυχιών μεταξλυ των οποίων τα κομμάτια «Glad You Came», « Chasing The Sun» και «All Time Low». Το 2014 ανακοίνωσαν πως οι δρόμοι τους χωρίζουν. Παρόλα αυτόν τον περασμένο Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν ένα best άλμπουμ ενώ έδωσαν μια συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για την στήριξη του Τομ.