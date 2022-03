Γιώργος Λάνθιμος: Οι πρώτες εικόνες από τη νέα του ταινία με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν

Με την πρωτοβουλία GR for Growth, η Microsoft επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες που θα βοηθήσουν κάθε άνθρωπο, επιχείρηση και οργανισμό στην Ελλάδα να επιτύχει περισσότερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Microsoft αναδεικνύει ιστορίες επιτυχίας και ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων που κάνουν το άλμα προς ένα αισιόδοξο ψηφιακό μέλλον





Το άγριο χειμωνιάτικο τοπίο των Κυκλάδων, με ασπρόμαυρο φόντο, δίνει ένα έντονο στίγμα στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα τουτο οποίο το ελληνικό κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει σύντομα. Πρόκειται για τητου πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη με τίτλο «», σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή του ίδιου, με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούςκαι, που θα κάνει παστις 6, 7 και 8 Μαΐου στην(ΕΛΣ).Η ταινία αυτή αποτελεί την απάντηση του Γιώργου Λάνθιμου στην πρόσκληση – πρόκληση του του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη να συμμετάσχει στο πρωτοποριακό όσο και ενδιαφέρον πρόγραμμα « The Artist on the Composer» το οποίο «παντρεύει» τη τη ορχηστρική μουσική με διαφορετικές τέχνες όπως ο κινηματογράφος και τα εικαστικά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο σκηνοθέτης του «Κυνόδοντα», του «Αστακού» και της «Ευνοούμενης», που έχει κερδίσει τον θαυμασμό αλλά και τον σεβασμό της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας, δημιούργησε έναν ξεχωριστό καλλιτεχνικό «διάλογο» μεταξύ εικόνας και ήχου.Ο ίδιος επέλεξε έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, του Νορβηγού συνθέτη ορχηστρικής και χορωδιακής μουσικής Κνουτ Νύστεντ και του σύγχρονου Γιαπωνέζου δημιουργού κλασικής μουσικής Τόσιο Χοσοκάβα συνδέοντας, κάπως έτσι, το παρελθόν με το παρόν, το χθες με το σήμερα. Στην παρουσίαση της ταινίας στην Εθνική Λυρική Σκηνή τα ηχητικά αυτά τοπία θα αποδίδονται ζωντανά από τους σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας» και τη Χορωδία της ΕΡΤ.Από τις πρώτες εικόνες, πάντως, που αποκαλύπτονται μέσα από το τρέιλερ της ταινίας και τις φωτογραφίες των γυρισμάτων, που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο, προκύπτει μια αίσθηση απόκοσμη και μυστηριακή.Τα σκηνικά της ταινίας υπογράφει ο Άννα Γεωργιάδου, τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης, η χορογραφία είναι του Χρήστου Παπαδόπουλου ενώ το μοντάζ φέρει την υπογραφή του στενού συνεργάτη του Γιώργου Λάνθιμου και κορυφαίου στο είδος του