Πέθανε o Τίμι Τόμας, που τραγούδησε ένα κομμάτι - ύμνο στην παγκόσμια ειρήνη - Βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Όχι πια πόλεμοι, όχι πια πόλεμος/ αυτό που θέλουμε είναι ειρήνη στον κόσμο»: Το παραπάνω διαχρονικόπροέρχεται από τους στίχους του τραγουδιού «», της r&b επιτυχίας του Αμερικανού τραγουδιστή, τραγουδοποιού και κιμπορντίστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Την θλιβερή είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για την συμπαράσταση του κόσμου.Γεννημένος στο Έβανσβιλ της Ιντιάνα και μεγαλωμένος σε πολυμελή οικογένεια με 12 παιδιά, ξεκίνησε την καλλιτεχνική διαδρομή του ως μουσικός κάνοντας στη συνέχεια κάποιες σόλο εμφανίσεις. Η μεγάλη επιτυχία τού χτύπησε την πόρτα το 1972, την περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Βιετνάμ, όταν κυκλοφόρησε το κομμάτι «Why Can’t We Live Together» το οποίο έφθασε στην κορυφή των μουσικών τσαρτ των ΗΠΑ αλλά και 20 άλλων χωρών του κόσμου μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρκεί να αναφέρουμε πως ο δίσκος στον οποίο συμπεριλαμβανόταν το τραγούδι πούλησε περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο! Το 2014, μάλιστα, ο διάσημος ράπερεπανέφερε το κομμάτι στην επικαιρότητα με ένα σύγχρονο sample.Κατά την διάρκεια της μουσικής πορείας του ο Τίμι Τόμας συνεργάστηκε με διάφορα συγκροτήματα ενώ άφησε το προσωπικό στίγμα του στη δισκογραφία με αρκετά κομμάτια τα οποίαακολουθούσαν τα μονοπάτια της r&b. Ανάμεσά τους ήταν και τα «Gotta Give a Little Love », «People Are Changin», «Let Me Be Your Eyes», «What Can I Tell Her», «Deep in You», «Touch to Touch», «What Do You Say to a Lady» κ.α.Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 δούλεψε ως παραγωγός σε αμερικανική δισκογραφική εταιρεία, και έκανε μία ακόμη επιτυχία, στις Φιλιππίνες αυτή τη φορά, με το κομμάτι «Dying Inside To Hold You».