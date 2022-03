Μια ροκ βραδιά που θα μείνει στην ιστορία!

SCORPIONS

ALICE COOPER

Το line-up της μεγάλης βραδιάς:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ροκ συνάντηση της χρονιάς είναι γεγονός.! Δύο σπουδαίες ροκ συναυλίες σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα! Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!Οι, το θρυλικό ροκ συγκρότημα, 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, παρουσιάζουν τοσε μια περιοδεία που θα τους φέρει και στην Αθήνα και θα είναι η πιο εντυπωσιακή συναυλία που θα παρουσιάσουν στο Ελληνικό κοινό.Οι Scorpions, ένα από τα μακροβιότερα - και πιο επιτυχημένα εμπορικά - γκρουπ της rock, έμειναν ενεργοί όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφορώντας δεκάδες άλμπουμ, ενώ οι πωλήσεις των δίσκων τους ανέρχονται σεσε όλο τον κόσμο.Τοπαραμένει το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην χώρα μας και το ελληνικό κοινό τους ακολουθεί πιστά σε κάθε επίσκεψή τους στην Αθήνα.Τα ραδιόφωνα δεν σταματάνε να παίζουν τις μεγάλες τους επιτυχίες όπως, κ.α.Όπως έχει πει και ο τραγουδιστής τους, “Μπορεί το ροκ να έπαψε να είναι τόσο επαναστατικό, αλλά οι νέοι χρειάζονται αυτή τη μουσική ως «τροφή για την ψυχή». Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ…”Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το συγκρότημα αποσύρθηκε στο στούντιό τους στο Ανόβερο και άρχισε να δουλεύει πάνω σε νέα τραγούδια. Για πρώτη φορά ο πρώην ντράμερ των, συμμετέχει και προσθέτει την δική του ενέργεια στον θρυλικό hard rock ήχο των Scorpions. “Το άλμπουμ δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε με βάση το DNA των Scorpions σε συνθέσεις”, λέει ο frontmanκαι εξηγεί γιατί τα νέα τραγούδια είναι τόσο δυνατά όσο τα άλμπουμ τους της δεκαετίας του '80:Τοκυκλοφόρησε στις 11 Φεβρουαρίου 2022. Το 2022 είναι πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή χρονιά: Ακριβώς 50 χρόνια νωρίτερα, στις 22 Ιανουαρίου 1972, οι Scorpions έκαναν το θεαματικό ντεμπούτο τους στη δισκογραφία και ξεκίνησαν τη διεθνή τους καριέρα. Άλλο ένα ορόσημο και ένας ακόμη λόγος για να γιορτάσουν με τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο. Οι Scorpions θα ξεκινήσουν τηντους από το Λας Βέγκας, στις 26 Μαρτίου. Στη συνέχεια θα διασχίσουν τον Ατλαντικό και θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, όπου θα παίξουν στο Accor Arena στο Παρίσι -έναν από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της Ευρώπης- καθώς και σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Ο Klaus Meine εξηγεί:Από την άλλη, ο, ο θρύλος της ροκ μουσικής, έχει ήδη γιορτάσει την επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ και συνεχίζει να κάνει περιοδείες παρουσιάζοντας μοναδικά εντυπωσιακά shows. Ο Alice Cooper από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στην πορεία, άφησε εποχή με τις “ακραίες” εμφανίσεις του, καλυμμένος με αίμα, περιτριγυρισμένος φίδια, γκιλοτίνες, ηλεκτρικές καρέκλες, αλυσίδες και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί ωςΤο 2022 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του, του απόλυτου ροκ ύμνου για τον εορτασμό του τέλους της σχολικής χρονιάς και τη βουτιά στο καλοκαίρι. Μισό αιώνα αργότερα, μπορούμε ακόμα να ακούσουμε την φωνή αυτού του ύμνου -- να τον ερμηνεύει σε συναυλία. Επιπλέον, ο Alice Cooper κυκλοφόρησε το 2021 ένα νέο άλμπουμ με τίτλο “Detroit Stories”. Ο δίσκος αποτίει φόρο τιμής στο Detroit, την γενέθλια πόλη του Alice Cooper. Παραγωγός του “Detroit Stories” είναι ο Bob Ezrin, ο οποίος ήταν παραγωγός και του “School's Out” το 1972. Μια σειρά από τεράστιες επιτυχίες του με τον Cooper, οδήγησε τον Ezrin να γίνει γρήγορα ένας από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς της ροκ. Ήταν άλλωστε και ο παραγωγός του θρυλικού άλμπουμ “The Wall” των Pink Floyd - ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία. Η ιδέα να τραγουδήσουν τα παιδιά του σχολείου το αξέχαστο ρεφρέν “we don't need no education” στο “Another Brick in the Wall”, προήλθε από τον Ezrin!Στην εκρηκτική του συναυλία στο ΟΑΚΑ, θα μας παρουσιάσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το “Poison”, το “Bed of Nails”, το “School's Out”, το “House of Fire”, το “Feed My Frankenstein” και πολλά άλλα από δίσκους που έγραψαν ιστορία, όπως το θρυλικό “Trash” του 1986 ή το “Billion Dollar Babies” του 1973.ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥΟΛΥMΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.)Ώρα έναρξης 19.30 - Οι πόρτες ανοίγουν στις 17.30Presale αποκλειστικά για τα μέλη του SCORPIONS Rock Zone,, από την Πέμπτη 03.03.2022 στις 11:00 π.μ.Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 04.03.2022 στις 11:00 π.μ.ΑΡΕΝΑ ΟΡΘΙΩΝ 50€ / Φοιτητικό - Ανέργων 38€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίωνΑΡΕΝΑ GOLD ΟΡΘΙΩΝ 80€ΑΡΕΝΑ SEATED GOLD 190€ΑΜΕΑ: 28€ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)A VIP: 120€ (ΘΥΡΑ STANDARD VIP )B VIP: 100€ (ΘΥΡΑ 9 )ΖΩΝΗ 1: 80€ (ΘΥΡΕΣ 7, 8, 28, 29)ΖΩΝΗ 2: 60€ (ΘΥΡΕΣ 5, 6, 30, 31)ΖΩΝΗ 3: 45€ (ΘΥΡΕΣ 3, 4, 32, 33)ΖΩΝΗ 4: 35€ (ΘΥΡΕΣ 1, 2, 34, 35) / Φοιτητικό - Ανέργων 28€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων