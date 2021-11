Η νέα έκθεση του εικαστικού Γιάννη Απέργη στον χώρο τέχνης 212 ARTS

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Hot Gods» είναι ο τίτλος τηςτου εικαστικούπου θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 18 Νοεµβρίου, στις 19:00, στον χώρο τέχνης(Αλκιβιάδου 212, Πειραιάς) . Με πάνω από 20 έργα και έναν τρισδιάστατο HOT GOD - έκπληξη που δημιούργησε σε συνεργασία µε το Blue Lab, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, µάς προσκαλεί σε µια ξενάγηση των έργων του, προκειμένου να αναγνωρίσουμε την αέναη ανθρώπινη επιθυµία για την κατανόηση της ύπαρξής µαςΟ Γιάννης Απέργης προέρχεται από τον χώρο της διαφήμισης. Υπήρξε για πολλά χρόνια creative director σε πολυεθνικούς διαφημιστικούς ομίλους, µε πολλές διακρίσεις σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ διαφήμισης και design και έχει εικονογραφήσει σε περιοδικά και βιβλία. Όλα αυτά τα χρόνια ζωγραφίζει µε λάδια, ακουαρέλες, µελάνια αλλά και ακρυλικά σε καµβά, ξύλο και χαρτί. Η έκθεση HOT GODS είναι η δεύτερη ατοµική του έκθεση.Η κυρία, επιμελήτρια και θεωρητικός, διευθύντρια του περιοδικού South as a State of Mind γράφει για τον Γιάννης Απέργη: «Ο Γιάννης Απέργης είναι ένας πολυπράγμων καλλιτέχνης, εμπνευσμένες ιδέες του οποίου έχουμε δει να παίρνουν σώµα και οστά σε πολλές διαφηµιστικές, καµπάνιες οικίες σε όλους µας µέσα από τα ΜΜΕ. Κατά κάποιο τρόπο η δουλειά του - καθολικά- θα µπορούσε να ονοµαστεί καλλιτεχνική και µάλιστα εννοιολογική µε την διαφορά βέβαια ότι σε αντίθεση µε την αµιγώς εικαστική τέχνη, οι «δηµιουργίες» του Απέργη αποσκοπούν στην προώθηση συγκεκριµένων καταναλωτικών αγαθών.Ωστόσο, διαφηµιστικές ταινίες όπως η «Diva» για την Cosmote, οι καταχωρίσεις και τα posters για τη Levi’s, οι διαφηµιστικές ταινίες για τις σχολές Καπάτου µε σκηνοθέτη τον Γιώργο Λάνθιµο, ή η καταχώριση του Famous Grouse µε τον impersonator του Έλβις Πρίσλεϊ και το έξυπνο λογοπαίγνιο «Not Everyone Deserves to Be Famous», σε άλλο πλαίσιο εκτός του διαφηµιστικού θα είχαν άλλη καλλιτεχνική ερµηνεία!Εν τούτοις τα τελευταία είκοσι χρόνια ο Γιάννης Απεργης ασχολείται και αποκλειστικά µε τα εικαστικά, επιλέγοντας να ξεχωρίσει του τοµείς της έµπνευσής του. Με καθαρές επιρροές από την επαγγελµατική ενασχόληση του ως εικονογράφος, έχει φιλοτεχνήσει µια σειρά παραστατικών έργων, ανάµεσα τους η ενότητα ΕΑΥΤΟΙ το 2010 -2012, η οποία αναφέρεται στην πολυσχιδή ιδιότητα του «Εγώ» και στην ταλάντωση του «εαυτού» η επίσης άλλοι πίνακες που αναφέρονται σε στιγµές καθηµερινότητας αντανακλώντας πάντα έναν ευφυέστατο σχολιασµό, χαρακτηριστικό ιδίωµα του καλλιτέχνη από τα χρόνια της διαφήµισης.Στην τελευταία ενότητα της καλλιτεχνικής δουλείας του, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη 212 ARTS, ο Απέργης ασχολείται µε την έννοια του Θεού. Κάτω από τον τίτλο ΗΟΤ GODS, δηµιουργεί µια σειρά από σύµβολα – ιδεογράµµατα προκειµένου να προσεγγίσει το «ανερµήνευτο» και να εξανθρωπίσει – όσο είναι δυνατόν -την έννοια της θρησκείας. Ποια είναι τελικά η σχέση του Θεού ή του θείου µε την ζεστασιά µιας αυθεντικής φιλικής επαφής µε ένα αγαπηµένο πρόσωπο? Αυτό θα µπορέσετε ίσως να το ανακαλύψετέ µέσα από τα νέα έργα «σύµβολα» του Απέργη στην 212ARTS».Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, επιχειρηματίας κύριοςσημειώνει σχετικά με την έκθεση: «Υπάρχουν κάποιες φορές στη ζωή σου που εµφανίζονται άνθρωποι µε µια µόνο ιδιότητα. Ο χρόνος σου δίνει απλά το δικαίωµα να αγαπήσεις και να θαυµάσεις χαρακτήρες µε περισσότερες από µία ιδιότητες. Σε ένα κρασί µας, µε το φίλο µου το Γιάννη Απέργη αποφασίσαµε από κοινού να δηµιουργήσουµε µε πάθος. Εκείνος στον καµβά του και εγώ στο χώρο µου. Ο Γιάννης είναι ένας ροµαντικός τύπος, µιας άλλης, αυθεντικής εποχής και στα έργα του είδα τους Θεούς τους οποίους όλοι εµείς οι ροµαντικοί έχουµε, θέλουµε να πιστέψουµε και έχουµε ανάγκη.Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.