Πρεμιέρα σήμερα για την ομαδική έκθεση της Art Athina

Το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα κάνει η Art Athina καθώς απόανοίγει τις πύλες της η, ηπου φιλοξενείται τον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου, στην πλατεία Συντάγματος. Παράλληλα ετοιμάζεται για την πλήρη επιστροφή της καθώς ανακοινώθηκε πως ήδη προγραμματίζεται ηνα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2022 στον χώρο του Ζαππείου Μεγάρου. Η έκθεση Art Athina Pop Up, εντάσσεται στην Art Athina Virtual, η οποία έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.Οιτης Art Athina μέσω της ανανεωμένης πλατφόρμας Αrt Athina Virtual (www.aavirtual.gr) άνοιξαν ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2021 και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να “περιηγούνται” δωρεάν σε 59 γκαλερί και project spaces και να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και τα έργα που προτείνουν χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, καθώς η Αrt Athina Virtual 2021 είναι προσβάσιμη σε 24ώρη βάση επτά ημέρες την εβδομάδα έως το τέλος Νοεμβρίου.«Η νέα πραγματικότητα, όπως διαμορφώθηκε με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, είχε ως αποτέλεσμα να αποκομίσουμε νέες, χρήσιμες εμπειρίες και απέφερε οφέλη με αποδέκτη το σύνολο του εικαστικού κόσμου. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, την Art Athina Virtual. Το διαδικτυακό της περιεχόμενο προσέλκυσε και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα σημεία της γης. Φέτος, η Art Athina υιοθετεί ψηφιακές εφαρμογές που δίνουν στο κοινό μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία» τονίζει η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και φορέα διοργάνωσης της Art Athina,, κατά την επίσημη παρουσίαση της Art Athina Virtual και Pop Up.Η ομαδική έκθεση Art Athina Pop Up φιλοξενείται στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου King George, στην πλατεία Συντάγματος,σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Art Athina, Σταματίας Δημητρακοπούλου. Στον εκθεσιακό αυτό χώρο που θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο και με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, όλες οι συμμετέχουσες αίθουσες τέχνης και οι ανεξάρτητοι χώροι στο Art Athina Virtual θα παρουσιάσουν από ένα έργο τέχνης, το οποίο θα συνοδεύεται από QR code. Οι επισκέπτες σκανάροντας τον κωδικό κάθε έργου μπορούν να μεταβαίνουν αυτομάτως στο ψηφιακό περίπτερο της γκαλερί και να παίρνουν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και το έργο του. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου έχει αναλάβει το γραφείο Objects of Common Interest με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.«H φετινή έκθεση επιμελητικά αποτελεί μια πρόκληση διότι καλούμαστε να πραγματευτούμε όχι την πορεία θέασης από το πραγματικό προς το ψηφιακό, το ακριβώς αντίστροφο: από το ψηφιακό στον πραγματικό χώρο. Υπό αυτό το πρίσμα επιλέξαμε για την παρουσίαση των έργων κατασκευές από τσιμέντο και σίδηρο που δημιουργούν μια αντίφαση με τον χώρο», επισημαίνει η καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina,Από την Αrt Athina Virtual 2021 δε απουσιάζουν οιπου ανέκαθεν πλαισίωναν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού, αποκτώντας σταθερό κοινό που τις παρακολουθεί. Αυτή τη χρονιά, τοθα πραγματοποιηθεί ζωντανά στο φουαγιέ του θεάτρου Παλλάς υπό την επιμέλεια της εικαστικού Κατερίνας Ζαχαροπούλου όπως και η ομιλία που αφορά τις εργασίες του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος της Art Athina σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ι.Φ. Κωστοπούλου και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το πρόγραμμα performance φέρει την υπογραφή του επιμελητή Κωνσταντίνου Στασινόπουλου, και η κατηγορία Video/New Media Space δεν θα περιοριστεί στην πλατφόρμα της Art Athina Virtual, αλλά θα είναι επισκέψιμη και από τους δρόμους της Αθήνας.Το πρόγραμμα Performance της Art Athina Virtual σε επιμέλεια του επιμελητή και ιστορικού τέχνης Κώστα Στασινόπουλου (Assistant Curator, Live Programmes, Serpentine) με τίτλο "Προσμονές και Αφυπνίσεις", αγκαλιάζεi το υπερβολικό, την αγωνία και τον τρόμο ως στρατηγικές θέσεις που σηματοδοτούν το ασύνδετο παρόν μας. Οι "Προσμονές και Αφυπνίσεις" λειτουργούν ως μεμβράνη ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, το τετελεσμένο και το ονειρικό, αιωρούμενες πάνω από το τώρα.“Το πρόγραμμα αγκαλιάζει το αναχρονικό, το υπερβολικό, την αγωνία και τον τρόμο ως στρατηγικές θέσεις που σηματοδοτούν το ασύνδετο παρόν μας. Οι "Προσμονές και Αφυπνίσεις" λειτουργούν ως μεμβράνη ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, το τετελεσμένο και το ονειρικό, αιωρούμενες πάνω από ένα τρεμάμενο τώρα. Είναι τώρα η στιγμή να αφυπνιστεί το υπερφορτωμένο παρελθόν μας, να εμπλακούμε με το ανεπαρκές παρόν και να διεκδικήσουμε ένα αξιοσημείωτο μέλλον; Το «τώρα» είναι πάντα μια ώρα κρίσεως”, έδωσε το στίγμα του προγράμματος performance ο επιμελητής του, Κώστας Στασινόπουλος σε σύνδεση μέσω Zoom από το Λονδίνο.Συμμετέχουν με έργα τους οι Σπύρος Αγγελόπουλος, the AfroGreeks - Døcumatism - Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Michaela Gleave, Αριστείδης Λάππας, Μάρω Μιχαλακάκου, Ελένη Μπαγάκη, Nova Melancholia, Βασίλης Νούλας, Λουίζα Ντούρου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη και Βασιλική-Μαρία Πλαβού, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Poka-Yio, Βασίλης Σαλπιστής, Νάνα Σαχίνη, Serapis Maritime, Ελίζα Σόρογκα & B Hanusova, Φίλιππος Τσιτσόπουλος, ΦΥΤΑ και Φίλοι, Boyd Webb.Το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας Art Athina Virtual.Σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, τον πολιτιστικό οργανισμό Polyeco Contemporary Art Initiative και τη βρετανική ηλεκτρονική πλατφόρμα Daata, το πρόγραμμα της Art Athina Virtual New Media Space, παρουσιάζει video art, NFT καθώς και οκτώ νέες αναθέσεις έργων επαυξημένης πραγματικότητας ΑR που οι χρήστες μπορούν να βιώσουν μέσα από την ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας Daata, σκανάροντας τους κωδικούς QR που θα είναι τοποθετημένοι έξω από το ξενοδοχείο King George, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α έως και τη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Βουκουρεστίου. Όλα τα έργα στην κατηγορία New Media Space αφορούν νέες παραγωγές του τελευταίου έτους.Παρουσιάζονται έργα των Αaajiao, Bianca Kennedy & The Swan Collective, Elliot Dodd, Eύας Παπαμαργαρίτη, Florian Meisenberg, Hypercomf, Jeremy Couillard, Keiken, Κοσμά Νικολάου, Κυριακής Γονή, Pat Flynn, Tuomas A. Laitinen, Urs Fischer.Το ετήσιο πρόγραμμα ομιλιών της Art Athina επιστρέφει στο φυσικό χώρο και θα πραγματοποιηθεί “ζωντανά” στο φουαγιέ του θεάτρου Παλλάς από το Σάββατο 13 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Παράλληλα, οι ομιλίες θα αναρτώνται με τη μορφή του νέου Αrt Athina Podcast στην πλατφόρμα Art Athina Virtual.Το πρόγραμμα Live Talks, υπό την επιμέλεια της εικαστικού Κατερίνας Ζαχαροπούλου φέρει τον τίτλο “Αισθηματική Αγωγή” και παρουσιάζει πέντε μη αναμενόμενες αφηγήσεις με σημαντικούς επιμελητές, ιστορικούς τέχνης, καλλιτέχνες και συγγραφείς.«Εμπνευσμένος από το αγαπημένο έργο του Γκουστάβ Φλωμπέρ ο τίτλος του προγράμματος των ομιλιών προτείνει ένα αισθηματικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων», εξηγεί η εικαστικός,Μέρος του προγράμματος ομιλιών θα αποτελέσει και η ετήσια ομιλία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο της Art Athina, σε συντονισμό της Δάφνης Πολίτη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος (2020/2021). Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα που αφορά τη διαδρομή του έργου τέχνης από την παραγωγή έως και την έκθεσή του, με στόχο να πληροφορήσει, εμπνεύσει και να προετοιμάσει τους φοιτητές για την εισαγωγή τους στον χώρο της τέχνης ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 140 προπτυχιακών φοιτητών του Tμήματος Εικαστικών Τεχνών και του Tμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.Πράγματα μακρινά, ιστορίες οικείεςΣυζητούν οι:Σταμάτης Σχιζάκης, Επιμελητής Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης ΤέχνηςΦοίβη Γιαννίση, Ποιήτρια, Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΣυντονίζει η Κατερίνα ΖαχαροπούλουΗ καταγωγή των άλλωνΣυζητούν οι:Georges Salameh, ΕικαστικόςPoka Yio, Εικαστικός, Διευθυντής Μπιενάλε της ΑθήναςΣυντονίζει η Κατερίνα ΖαχαροπούλουΕτήσια Ομιλία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο της Art Athina:(Ξανά)χτίζοντας το ΜέλλονΣυζητούν οι:Σταματία Δημητρακοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Art AthinaΝίκος Τρανός, Εικαστικός, Πρύτανης Ανώτατης Σχολής Καλών ΤεχνώνΜένη Στρογγύλη, Εκπρόσωπος, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. ΚωστοπούλουΔάφνη Ζουμπουλάκη, Διευθύντρια, Zoumboulakis GalleriesΔημήτριος Αντωνίτσης, ΕικαστικόςΜανώλης Δασκαλάκης-Λεμός, ΕικαστικόςΕκπρόσωποι φοιτητών που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα, Α.Σ.Κ.Τ.Συντονίζει η Δάφνη Πολίτη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Art Athina 2020/2021Από την πόλη έρχομαι...Συζητούν οι:Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητής εκθέσεων και δράσεων ΟΠΑΝΔΑΝίκος Βατόπουλος, Συγγραφέας, ΔημοσιογράφοςΣυντονίζει η Κατερίνα ΖαχαροπούλουΚείμενα και ΠαρακείμεναΣυζητούν οι:Άγγελος Σκούρτης, ΕικαστικόςΧρήστος Χρυσόπουλος, Συγγραφέας, ΦωτογράφοςΣυντονίζει η Κατερίνα ΖαχαροπούλουΙστορίες που κατοικούνταιΣυζητούν οι:Μάρω Μιχαλακάκου, ΕικαστικόςΕύα Μανιδάκη, Σκηνογράφος, ΑρχιτέκτωνΣυντονίζει η Κατερίνα Ζαχαροπούλου