Ο σπουδαίος αρχιτέκτονας Mario Botta έρχεται στην Αθήνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο διεθνούς φήμης, βραβευμένος Ελβετός, που έχει βάλει την υπογραφή σε κάποια από τα πιο εμβληματικά κτίρια του κόσμου, ο άνθρωπος που έχει «βαφτίσει» την αρχιτεκτονική ως «μητέρα όλων των τεχνών» θα βρίσκεται σε λίγες ημέρες στην Αθήνα. Αφορμή του ταξιδιού του αποτελεί η έκθεση «» του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης την οποία θα επισκεφθεί στις 24 Οκτωβρίου.Ο αρχιτέκτονας Mario Botta γεννήθηκε το 1943 στην κοινότητα Mendrisio της Ελβετίας. Τελειώνοντας την μαθητεία του στην πόλη Λουγκάνο, φοίτησε στο καλλιτεχνικό λύκειο του Μιλάνου και στη συνέχεια στην αρχιτεκτονική σχολή Istituto Universitario di Architettura di Venezia (τωρινή ονομασία: Università Iuav di Venezia) στη Βενετία. Η επαγγελματική του πορεία ξεκινά το 1970, οπότε και ανοίγει στο Λουγκάνο το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Τα πρώτα του έργα είναι μονοκατοικίες στο καντόνι του Ticino. Στη συνέχεια της καριέρας του, όμως, θα ασχοληθεί και με πολλούς άλλους διαφορετικούς τύπους κτιρίων: σχολεία, τράπεζες, διοικητικά κτίρια, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκκλησίες και συναγωγές. Το έργο του χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης και έχει παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις.Συνδέεται με αρχιτεκτονικά αριστουργήματα παγκοσμίως όπως το(SFMΟMA) το, το Museum Tinguely στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Cymbalista Synagogue και το Jewish Heritage Center στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, η, το Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto (MART) στο Ροβερέτο της Ιταλίας, ο Kyobo Tower και το Leeum, Samsung Museum of Art στη Σεούλ της Ν. Κορέας, τα γραφεία Tata Consultancy Services στο Νέο Δελχί και το Χιντεραμπάντ της Ινδίας κι η εκκλησία Papa Giovanni XXIII στο Σεριάτε της Ιταλίας, η αποκατάσταση του Teatro alla Scala στο Μιλάνο της Ιταλίας, η εκκλησία Santo Volto στο Τορίνο της Ιταλίας και το Tschuggen Bergoase Wellness Centre στην Αρόζα της Ελβετίας, το Bechtler Museum of Modern Art στη Σαρλότ των ΗΠΑ, τα γραφεία της Campari κι οι οικίες στο Σέστο Σάντο Τζοβάνι της Ιταλίας, η βιβλιοθήκη του Tsinghua University και το Tsinghua University Art Museum στο Πεκίνο της Κίνας και τα σχέδια της αστικής περιοχής Ex Appiani στο Τρεβίζο της Ιταλίας, το Twelve στο ξενοδοχείο Hengshan στη Σανγκάη της Κίνας και το πρόσφατα εγκαινιασμένο Fiore di Pietra Restaurant στο Μόντε Τζενερόζο της Ελβετίας.Επίτιμο μέλος πολλών πολιτιστικών ιδρυμάτων, ο Mario Botta έχει τιμηθεί και με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από διαφορετικά πανεπιστήμια στην Αργεντινή, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Βραζιλία και την Ελβετία. Το 1996 ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ακαδημίας της Αρχιτεκτονικής της κοινότητας Mendrisio, όπου δίδαξε μέχρι το 2018.Έχει συνεργαστεί με τον σημαντικότερο των μοντερνιστών Λε Κορμπυζιέ, ενώ στην Ελλάδα τον γνωρίζουμε επίσης μέσα από το εμβληματικό αρχιτεκτονικό του έργο που δεσπόζει στη γωνία της οδού Αιόλου & Σοφοκλέους, το