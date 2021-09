Πριμαρόλια: Ένα άκρως πρωτοποριακό φεστιβάλ στο Αίγιο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα Πριμαρόλια εξελίσσονται σε ανήσυχο θεσμό με πολυσχιδείς αναζητήσεις! To, στην τρίτη του χρονιά φέτος, θα διεξαχθεί από 25 Σεπτεμβρίου ως 3 Οκτωβρίου στον Κήπο της Χαρτοποιίας Αιγίου. Σχεδιάζει και διοργανώνει ο οργανισμός Πριμαρόλια, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αιγιαλείας και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη τουκαι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Άξονας και οδηγός του Φεστιβάλ αποτελεί η πλούσια ιστορία της μαύρης σταφίδας στον τόπο. Το πολύτιμο νόμισμα της πόλης του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής αποτέλεσε και αποτελεί κινητήριο δύναμη του εμπορίου, της οικονομίας του τόπου και του πολιτισμού της. Μετά από τρία χρόνια παρουσίας, διαμορφώνοντας μια ριζοσπαστική ταυτότητα στις συνδέσεις της σύγχρονης τέχνης και της ιστορικής μνήμης της μαύρης σταφίδας, ο οργανισμός Πριμαρόλια κάνει το επόμενο βήμα σε έναν νέο χώρο. Λίγο πριν την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της Χαρτοποιίας Αιγίου ενεργοποιεί τον πρώην κήπο της, έναν τόπο ατμοσφαιρικό με ιδιαίτερη μνήμη και συμμετρία, μέρος ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού στα Βαλκάνια (1927). Δικτυώνει νήματα, έργα τέχνης, προφορικές ιστορίες και νέες συνεργασίες. Η μαύρη σταφίδα του 19ου αιώνα συναντά το χαρτί του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας διαδικασίες και ιστορίες με πολιτιστικό και ιστορικό δυνητικό.Η θεματική του Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2021 είναι «». Γύρω από την θεματική και έχοντας ως αφετηρία τόσο την πλούσια ιστορία των πριμαρολίων όσο και την συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική Επανάσταση, διοργανώνεται μια σειρά εικαστικών, πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων. Μια βελονιά, μια ιστορία, μια λέξη και μια πράξη στην ώρα της κερδίζει άλλες δέκα! Κορωνίδα των δράσεων του φεστιβάλ αποτελεί η έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «A stitch in time saves nine » // «Μια βελονιά στην ώρα της» σε επιμέλεια των εικαστικών Νάνσυ Χαριτωνίδου και Βασίλη Ψαρρά. Η έκθεση εστιάζει στην κοινή ρίζα του κειμένου (text) και του ύφανσης (texere). Θεωρεί την ‘λέξη’ και το ‘νήμα’ δομικές μονάδες ταξιδιών, αφηγήσεων και επαναστάσεων. Οι λέξεις και τα νήματα συνδέουν γεφυρώνουν κόσμους με την ελπίδα ενός μηνύματος, αναδεικνύουν πρακτικές και μεθοδολογίες: το μήνυμα διαπερνά ως κλωστή την βελόνα, διαρθρώνεται απτικά ως μίτος σε εποχές-λαβύρινθους.. Οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν σειρά νέων έργων που προέκυψαν από τη συνομιλία τους με το ιστορικό, κοινωνικό και γεωγραφικό αντίκτυπο της μαύρης σταφίδας και της χαρτοποιίας, συνδέοντας δύο αιώνες μνήμης και παραγωγής. Τα έργα-χαρτοϋφαντικές συνθέσεις από ιστορικούς αλγόριθμους, τοποειδικές εγκαταστάσεις μικτής τεχνικής και αντικειμένων όπου το εφήμερο και το υφαντικό συναντιούνται – επαναπροσεγγίζουν πρακτικές αιώνων, όπως η ύφανση και η γραφή μέσα από ένα διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό πρίσμα.Τα εγκαίνια του φεστιβάλ και της έκθεσης και θα λάβουν χώρα το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 20.00. Παράλληλα με την έκθεση θα παρουσιαστούν δράσεις – ηχητικές ιστορίες στον χώρο, που αφορούν το εν εξελίξει έργο του οργανισμού Πριμαρόλια περί της Προφορικής ιστορίας για την μαύρη σταφίδα ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης για τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων, μια συνεργασία της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας για την Μαύρη Σταφίδα (ΟΠΙ-ΜΑΣ) με το ΕΑΠ - Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.Φέτος ο οργανισμός Πριμαρόλια εγκαινιάζει την συνεργασία του με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών στην Ευρώπη, θεμελιώνοντας μελλοντικές συνέργειες στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας παρουσιάζεται μια σειρά επιμελημένων προβολών από έργα καλλιτεχνών του αρχείου του ADAF με αφετηρία τις καλλιτεχνικές και επιστημονικές θεματικές του οργανισμού Πριμαρόλια.Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ ο Δήμος Αιγιαλείας η ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. και ο οργανισμός Πριμαρόλια διοργανώνουν το διήμερο συνέδριο υπό τον τίτλο Πολύπτυχη Βοστίτσα: Η συμβολή της μαύρης σταφίδας στο σύγχρονο ελληνικό κράτος (1-2 Οκτωβρίου 2021). Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.: Φεστιβάλ Πριμαρόλια | www.primarolia.com