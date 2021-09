Οι ABBA κυκλοφορούν νέο δίσκο, 40 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τι κι αν πέρασαν 40 χρόνια… Το σουηδικό ποπ συγκρότημαπαρουσίασε σήμερα ένα νέο άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια, το πρώτο μετά τη διάλυσή του, το 1982, ενώ ετοιμάζει και μια περιοδεία στην οποία θα εμφανιστούν τα… ολογράμματα των καλλιτεχνών.«Ηχογραφήσαμε ένα νέο άλμπουμ» δήλωσαν ο, 76 ετών πλέον, και ο, 74, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στο Λονδίνο, όπου παρουσιάστηκε ένα από τα νέα τραγούδια τους, το I Still Have Faith in You.Οι ΑΒΒΑ, ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών, που έχει πουλήσει περισσότερους από 385 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο, θα κυκλοφορήσουν το επόμενο άλμπουμ, που θα φέρει τον τίτλο Voyage, στις 5 Νοεμβρίου.Το συγκρότημα, γνωστό για τις μεγάλες επιτυχίες του, είχε διαλυθεί το 1982 και τα τέσσερα μέλη του ακολούθησαν σόλο καριέρα.Όπως ανακοίνωσαν σήμερα, σκοπεύουν να δώσουν μια "ψηφιακή" συναυλία στο Λονδίνο του χρόνου.