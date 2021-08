Πέθανε ο τραγουδιστής του θρυλικού φωνητικού ντουέτου Evelry Brothers, Don Everly - Βίντεο

» και «All I Have To Do Is Dream»

Ο δημιουργός ενός από τα πιο επιτυχημένα φωνητικά ντουέτα παγκοσμίως, των Everly Brothers, o τραγουδιστής και κιθαρίστας Don Everly, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, γράφοντας το φινάλε μιας σπουδαίας μουσικής διαδρομής. Μαζί με τον αδελφό του, τον Phil, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014, χάρισαν στο παγκόσμιο ρεπερτόριο δεκάδες επιτυχίες κατά την διάρκεια των δεκαετιών του ’50 και του ’60, όπως τα διαχρονικά κομμάτια «Bye bye love» και «All I Have To Do Is Dream».

Οι Everly Brothers, που είχαν κερδίσει τον τίτλο του σημαντικότερου φωνητικού ντουέτου της ροκ, επηρέασαν με τη μουσική και την εξαίσια τεχνική τους πολλούς μετέπειτα θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως οι Beatles, Beach Boys, Hollies, Sinon and Garfunkel k.a.

Υπήρξαν εξαιρετικά δημοφιλείς στο διεθνές κοινό που λάτρεψε τα τραγούδια τους. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως μεταξύ του 1957 και του 1962 όχι ένα ούτε δύο αλλά 15 κομμάτια τους έφθασαν στις πρώτες θέσεις των αμερικανικών μουσικών τοπ και πως το όνομά τους γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο Rock and Roll Hall of Fame, δίπλα σε αυτά του Elvis Prisley, του Little Richard και άλλων ιερών τεράτων της παγκόσμιας μουσικής. Για τους παραπάνω λόγους τιμήθηκαν το 1997 στην επίσημη τελετή της απονομής των βραβείων Γκράμι για το σύνολο της προσφοράς τους.



