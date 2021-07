Σειρά Ποιοτικών Επετειακών Εκδηλώσεων τις επόμενες μέρες στην Ύδρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών «Μελίνα Μερκούρη» στις 20:30 το βράδυ και θα μεταδοθεί και μέσω του διαδικτύου από τον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.facebook.com/dimosydras Το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 εγκαινιάζεται από τον οργανισμό Hydra for Artists of the Mediterranean (HYam) παρούσια της ιδρύτριας του κ. Pauline Symons στην οικία Τομπάζη, παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Ύδρα, στο πλαίσιο του εορτασμού της διακοσιοστής επετείου της απελευθέρωσης της Ελλάδας, η ομαδική έκθεση "Χορεύοντας μέσα στα δεσμά". Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Αυγούστου.Την ίδια μέρα στις 21:00 στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας θα ακολουθήσει η μουσικοθεατρική παράσταση “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” από το σωματείο ΥΔΡΑ 21 σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας.Τέλος την Κυριακή 11 Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ o Δήμαρχος του Νησιού Γεώργιος Κουκουδάκης υποδέχεται μαζί με την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη τους συμμετέχοντες του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα «Γλώσσα και Ελευθερία» στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Δημήτρης Υψηλάντης – Μαντώ Μαυρογένους» από τους δημοσιογράφους Μάριο Τζανακάκη και Νατάσσα Σπαγαδώρου. (Απόσπασμα από την θεατρική παράσταση «Επτά» του θεατρικού συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου).Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας κατά της πανδημίας.