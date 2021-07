«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά για όλους σε κάθε γωνιά της χώρας

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης ανακοίνωσαν σήμερα το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων με τίτλο «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»





Ο πολιτισμός θα δώσει το δυναμικό παρών για ένα ακόμη καλοκαίρι στην Ελλάδα παρά τις δυσκολίες που συνεχίζουν να υφίστανται λόγω της πανδημίας αλλά διαθέτοντας πλέον το σημαντικό «όπλο» του εμβολιασμού. Πέρα από τις ιδιωτικές πολιτιστικές δράσεις και τα φεστιβάλ ένα μεγάλο κομμάτι της καλοκαιρινής πολιτιστικής παραγωγής εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλήτισμού με τίτλο «» το πλήρεςτου οποίου ανακοινώθηκε σήμερα.Πρόκειται για πρόγραμμα πλούσιο σε συμμετοχές και ποικιλία με. Από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι τους Δελφούς, από την Μονεβασιά και το Μυστρά μέχρι τη Δήλο και το Παλαμήδι του Ναυπλίου, από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Αμφίπολης μέχρι το Γεφύρι της Άρτας και τα αρχαία θέατρα που διαθέτουν δεκάδες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, ολόκληρη η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή.Μια σκηνή πάνω στην οποία θα παρουσιαστούν , για δύο ολόκληρους μήνες, 27, 15, 8, 8, 6υ, καθώς και 6καλύπτοντας όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα τις οποίες το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει πληρώνοντας μόνο το εισιτήριο εισόδου που αντιστοιχεί σε κάθε χώρο.των 70 συνολικά παραγωγών που επιλέχθηκαν από, μετά από ανοιχτή πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ ενώ για τις ανάγκες τους, διαφόρων ειδικοτήτων, από τον κλάδο του Πολιτισμού, ένας κλάδος που έχει πληγεί βαθύτατα από τις συνέπειες της πανδημίας. Παράλληλα, οι συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς θα ενδυναμώσουν πολιτιστικά την περιφέρεια που έχει ανάγκη στήριξης περισσότερο από ποτέ.Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», την διοικητική και οργανωτική ευθύνη του οποίου έχει αναλάβει και φέτος η, κινούνται γύρω από συγκεκριμένουςπου έχουν οριστεί και είναι οι εξής: Μυθολογία, Τραγικά σπαράγματα, Βυζάντιο, Μεσαίωνας – Αναγέννηση – Μπαρόκ, Κλασικισμός – Ρομαντισμός, Παγκόσμια και Ελληνική Λογοτεχνία, Η πόλις. Στόχος της συγκεκριμένης αυτής θεματικής είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργειών.Το φετινότου θεσμού είναι αποτέλεσμα έμπνευσης και δουλειάς ανθρώπων του ελληνικού κινηματογράφου και γυρίστηκε τη Στοά του Ιερού και στο ναό της Αρτέμιδος του αρχαιολογικού χώρου της Βραυρώνας. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο θα συμμετέχει στο πρόγραμμα η Αττική η δεν συμπεριλήφθηκε στις περιοχές που θα φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις για συγκεκριμένους λόγους: «. Όλοι μας, είτε οι Αθηναίοι είτε οι συμπολίτες μας στην περιφέρεια, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν μία μεγάλη γκάμα πολιτιστικών δρώμενων» εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΟ καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνήςυπογράμμισε πως το σύνολο του πολιτιστικού υλικού που θα παρουσιαστεί θα μπορούν να το διαχειρίζονται στο μέλλον οι ίδιοι οι καλλιτέχνες που το δημιούργησαν:από εκεί και πέρα. Άρα, παραδίδεται στα χέρια των καλλιτεχνών ολόκληρο»15 & 16 ΙουλίουPatari Project: «ΑΙΓΑΙΟ» | Παιδικό Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού των Μέσων- Μυτιλήνη |Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό: «ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» | Θέατρο | Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας |17 & 18 ΙουλίουCreativa: «ΔΩΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ» | Μουσική | Βασιλική Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών |Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων και Τεχνών: «ΘΝΗΤΟΙ ΘΕΟΙ» | Μουσική | Γυμνάσιο Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Ολυμπίας |18 & 19 ΙουλίουΤΡΟΠΟΣ: Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Μουσικής Τέχνης και του Πολιτισμού: «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ - Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ» | Μουσική | Πλατεία Χρυσαφίτισσας - Κάστρο Μονεμβασιάς |19 & 20 ΙουλίουΝοσταλγία- Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας: «ΠΕΔΡΟ ΚΑΖΑΣ» | Θέατρο | Κάστρο Λαμίας |20 & 21 ΙουλίουΕλληνική Εταιρεία Θεάτρου- Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν : «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» | Θέατρο | Γεφύρι Άρτας |21 & 22 ΙουλίουArs Moriendi: «Ο ΞΕΝΑΓΟΣ» | Θέατρο | Β Αρχαίο Θέατρο Λάρισας |22 & 23 ΙουλίουΜουσικό Εργαστήρι Σερρών: «ΕΡΩΤΟ-ΚΥΚΛΟΙ» | Μουσική | Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπολης |23 & 24 Ιουλίου (ανοιχτή πρόβα 22/7)Quasi Stellar: «ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ – ALL IS ONE» | Χορός | Αρχαιολογικός Χώρος Κάτω Ζάκρου |24 & 25 ΙουλίουΟι χορευτές του Βορρά: «Η ΜΕΔΟΥΣΑ» | Χορός | Δίον Αρχαίο Θέατρο |Κινητήρας Χοροθέαμα: «ΕΡΩΤΟΠΑΙΓΝΙΑ» | Χορός | Διαχρονικό Μουσείο Χαλκίδας Αρέθουσα |26 & 27 ΙουλίουΦίλοι Φεστιβάλ Άνδρου: «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΛΙΑ» | Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ολύνθου |27 & 28 ΙουλίουΤο Διάσημο Μικρούλι Τσίρκο: «ΦΑΕΘΩΝ ΛΥΟΜΕΝΟΣ» | Θέατρο | Αρχαία Πέλλα |28 & 29 ΙουλίουAffect: «LIFE IN RUINS» | Θέατρο |Β Αρχαίο Θέατρο Λάρισας |28 & 29 Ιουλίου+ 15 Ιουλίου – 5 Σεπτεμβρίου (διάρκεια εικαστικών εγκαταστάσεων)Χώρος Τέχνης και Πολιτισμούς POW WOW : «ΠΕΡΙ ΧΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ- ΜΕΤΑ ΠΑΝΔΗΜΙΚΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ» | Εικαστικά, Χορός, Δρώμενα | Γαλεριανό Συγκρότημα |30 & 31 ΙουλίουLa Strada : «ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ» | Θέατρο | Τέμενος Οσμάν Σάχ – Τρίκαλα: Αύλειος Χώρος |ART: «ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» | Θέατρο | Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλονιάς |31 Ιουλίου & 01 ΑυγούστουPer-Theater -Formance : «ΠΥΘΙΑ- Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΙΑΣ» | Χορός | Ρωμαϊκή Αγορά - Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών |2 & 3 ΑυγούστουΘέατρο Χωρίς Αυλαία: «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ‘Η ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ» | Θέατρο| Φρούριο Αντιρρίου |Moz productions: «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ» | Μουσικό θέατρο | Άβδηρα Ξάνθη |3 & 4 ΑυγούστουΟρχήστρα Intrarti: «Η ΒΑΛΚΥΡΙΑ -ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ- ΤΟΥ ΡΙΧΑΡΝΤ ΒΑΓΚΝΕΡ» | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης |3 & 5 ΑυγούστουHippo Χίπο : «ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ» | Παιδικό θέατρο | Νεμέα Αρχαιολογικός Χώρος |4 & 5 ΑυγούστουSYNTHESIS 748 : «ΡΙΖΩΜΑ (ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ-ΤΟΠΟ)» | Χορός | Ρωμαϊκή Αγορά- Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών |5 & 6 ΑυγούστουΔιεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΔΑΝΤΗ ΑΛΙΓΚΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΩΣΚΟΛΟ» | Μουσική | Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου |6 & 7 ΑυγούστουΕταιρεία Θεάτρου Θέρος : «Ο ΥΠΝΟΒΑΤΗΣ- LE SOMNAMBULE» | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας – Ροδόπη |7 & 8 ΑυγούστουBijoux De Kant: «ΑΧΙΛΛΕΥΣ» | Θέατρο | Αρχαίο θέατρο Γιτάνων |Womo : «ΕΞΙ» | Μουσικό Θέατρο | Αρχαία Μεσσήνη |Androidus Project Tank : «ΜΟΙΡΟΛΟΙ, Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ» | Μουσική | Αρχαία Τύλισος |8 & 9 ΑυγούστουΟθόνιον : «ΣΠΑΝΟΣ» | Θέατρο | Δωδώνη Αρχαίο Θέατρο |10 & 11 ΑυγούστουΆλλη Πλευρά : «ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣ: ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ» | Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας |Roswitha: «ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ- Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ» | Θέατρο |Αρχαιολογικός Χώρος Ιεράς Μονής Κοίμησης Θεοτόκου Δεσκάτης – Γρεβενά |Elephas Tiliensis: «Ο ΑΠΟΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΓΑΔΗ» | Μουσικό θέατρο | Κάστρο Άρτας |11 & 12 ΑυγούστουEncardia:«Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ» | Μουσική | Πλατεία Χρυσαφίτισσας - Κάστρο Μονεμβασιάς |13 & 14 ΑυγούστουΜεταξουργείο : «ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ» | Θέατρο | Φρούριο Παλαμηδίου|Art Traces: «ΤΙΝΟΣ ΕΙΣΑΙ;» | Εικαστικά | Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης |(+ έκθεση ζωγραφικής το διάστημα 13 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου )17 & 18 ΑυγούστουΜικρός Βορράς :«ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ» | Παιδικό Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Άργους |18 & 19 Αυγούστου(Συνολική διάρκεια ηχητικής εγκατάστασης: 18-25 Αυγούστου)Apparat Athen: «ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ» | Ηχητική Εγκατάσταση | Αρχαιολογικός Χώρος Απτέρας: Ταφικά Μνημεία, Δεξαμενή Και Λουτρό ΙΙ |18 & 19 ΑυγούστουArte Con Anima: «ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ» | Μουσικό Θέατρο | Ασκληπιείο Κω |19 & 20 ΑυγούστουApparatus : «Ο ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας |Μούσα: «ΤΟ ΆΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ» | Χορός | Φρούριο Παλαμηδίου |Επταρχεία: «ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ» | Θέατρο |Αρχαιολογικός Χώρος Βουντένης, Πάτρα |20 & 21 Αυγούστου(performance + έκθεση εικαστικής εγκατάστασης από τις 10 έως 25 Αυγούστου)Ex Situ: «ΛΑΤΩ, SAFE SPACE» | Εικαστικά |Αρχαιολογικός Χώρος Λατούς |21 & 22 ΑυγούστουΠλέγμα: «ΤΑ ΔΏΡΑ» | Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο) | Μουσικό Θέατρο |Κάτω από τη γέφυρα: «ΑΙΣΩΠΟΣ – ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ» | Παιδικό Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Γυθείου |24 & 25 ΑυγούστουΌχι παίζουμε: «Ο ΚΑΤΩ ΕΑΥΤΟΣ» | Θέατρο| Αρχαιολογικό Μουσείο θηβών |Διττό : «ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΤΕΡΑΤΑ» | Παιδικό Θέατρο | Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας|25 & 26 ΑυγούστουΈργον – Πολιτισμός: «Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΕΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» | Εικαστικά | Επταπύργιο Θεσσαλονίκης |27 & 28 ΑυγούστουΚέντρο Ελληνικής Μουσικής: «ΑΙΟΛΟΣ, ΦΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ ΘΕΟΙΣΙ» | Μουσική | Ρωμαϊκό Ωδείο Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου|28 & 29 ΑυγούστουArti Factory: «ΚΑΒΑΦΗΣ: 4 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗ» |Εικαστικά |Νικόπολη |Καλλιτεχνικός Οργανισμός Τέχνης Δρώμενα: «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ» | Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Σκάρκου Ίου |Κύκλος Τεχνών : «COTI K- Ο ΧΡΟΝΟΣ, Η ΣΚΙΑ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» | Μουσική |Κάστρο Χίου |Transatlantic Group: «ΧΟΡΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ» | Μουσικό Θέατρο| Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου |1 & 2 ΣεπτεμβρίουThe Greyblue Gap και Μεταθέατρο : «ΕΑΛΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» | Θέατρο | Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού(Θεσσαλονίκη) |ΑΛΚΗ : «ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ» | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων|Quo Vadis : «ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ» | Χορός | Μυστράς Αρχαιολογικός Χώρος |3 & 4 ΣεπτεμβρίουBeartive : «Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ» | Μουσική | Μετοχικό Συγκρότημα Φλογητών |4 & 5 Σεπτεμβρίου4 Frontal : «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΔΙΑ ΝΕΑΡΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΑΣ» | Θέατρο | Αρχαία Κασσώπη (Αρχαία Αγορά) |Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης : «ΤΡΕΙΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ» | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων |5 & 6 ΣεπτεμβρίουErgon Ensemble :«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΒΑΚΧΩΝ» | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Μίεζας – Ημαθία |6 & 7 ΣεπτεμβρίουΟμμα Στούντιο : «ΕΡΩΤΕΣ ΘΕΩΝ» | Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου |7 & 8 ΣεπτεμβρίουCulturePollis : «ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ- ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ» | Μουσική | Αρχαία Πόλη Ευρωπός |7 & 8 Σεπτεμβρίου(+ έκθεση γλυπτικής εγκατάστασης το διάστημα 1 έως 30 Σεπτεμβρίου)Blow Up : «ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ» | Εικαστικά | Μουσείο Δράμας (γλυπτική εγκατάσταση, Καλή Βρύση (performance) |8 & 9 ΣεπτεμβρίουΣτεροπή : «ΜΙΜΟΣ» | Θέατρο | Χανιά Βενετσιάνικη Πόλη |10 & 11 ΣεπτεμβρίουΙ.Μακρής- Ν. Διαμαντής & Σία Εταιρεία Θεάτρου Σημείο : «ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΞΟΔΟΣ» | Θέατρο | Δήλος - Αγορά Κομπεταλιαστών |Culture Select : «TITAN PROMETHEUS» | Χορός | Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος |12 & 13 ΣεπτεμβρίουΝομάδες Artcore : «Η ΠΟΛΗ ΓΕΝΙΕΤΑΙ» | Μουσική | Φορτέζα, Θέατρο Ερωφίλη |14 & 15 ΣεπτεμβρίουΑνέμη : «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ» | Θέατρο | Κάστρο Ζακύνθου |Ομότεχνον : «ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΣΙΣ» | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Μήλου |Μπαgazia: ΔΙΑΔΑΛΟΣ & ΙΚΑΡΟΣ» | Παιδικό Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών |