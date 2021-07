Η κορυφαία ντίβα της όπερα Άννα Νετρέμπκο στο γεγονός του καλοκαιριού!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H σπουδαιότερη ντίβα της όπερας, ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της εποχής μας σύμφωνα με το, φτιαγμένη με τα υλικά των παλιών σταρ και με το εκτόπισμα της να καλύπτει όλο το διεθνές στερέωμα και τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη (κ.ά.), γνωστή για τις ερμηνείες της στην Τραβιάτα, για τις υπέροχες κολορατούρες της αλλά και για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο τα έβγαλε πέρα με τους πιο δύσκολους και, όπως στο, η κορυφαία των κορυφαίων Άννα Νετρέμπκο έρχεται-επιτέλους!-στη χώρα μας σε ένα μοναδικό γκαλά της ΕΛΣ. Σε μια περίοδο που τα μεγάλα εκτοπίσματα σπανίζουν η βγαλμένη από τα πιο απαιτητικά θέατρα της Κεντρικής Ευρώπης σοπράνο κατάφερε να κατακτήσει τη δύσκολη σκηνή τηςταυτίζοντας τις εμφανίσεις της με τις απόλυτες ντίβες. Από τις εμβληματικές της εμφανίσεις στηνέως τηαλλά και αυτήν της-το άκουσμα και μόνο του ονόματος Νετρέμπκο σημαίνει αυτομάτως sold out. Αλλά και τα social media δεν σταματούν γεμίζουν από τις φωτογραφίες της, τις οποίες εντελώς απενοχοποιημένα ανεβάζει η ίδια στον λογαριασμό της, ξέροντας ότι η δόξα πρέπει να τροφοδοτείται με νέο, κάθε φορά, υλικό μαγειρεύοντας, κάνοντας δώρα, γνωστοποιώντας τους αμέτρητους θαυμαστές της για την επόμενη της κίνηση.Γι αυτό ακριβώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να γιορτάσει ητην επιστροφή της στο πολιτιστικό σύμπαν από την ανακοίνωση ενός τέτοιου κορυφαίου ονόματος όπως η Νετρέμπκο στον μεγαλύτερο ανοιχτό και πλέον ασφαλή χώρο της Αθήνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο). Στο μοναδικό All Star Γκαλά Βέρντι η, η, ο διακεκριμένος τενόροςκαι ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς θα ερμηνεύσουν με την Ορχήστρα της ΕΛΣ υπό τονδημοφιλή αποσπάσματα από διάσημες όπερες του Βέρντι, όπως οικ.ά. Σε μια μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια η Νετρέμπκο αναμένεται να μαγέψει τον κόσμο ερχόμενη για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα τέτοιας έκτασης μεγάλο γεγονός. Ολοκληρωμένη πια φωνητικά και έχοντας περάσει από τα κορυφαία θέατρα του κόσμου θεωρείται πια η ιδανική συνέχεια σε μια ατελείωτη σειρά από μοναδικές ντίβες που ανέδειξαν τον κόσμο της όπερας (Κάλλας, Σάδερλαντ, Καμπαγέ κ.ά.). Από τη στιγμή που την ανακάλυψε ο κορυφαίοςστοέως σήμερα, που κάθε της εμφάνιση αποτελεί τεράστιο γεγονός, η Νετρέμπκο εργάστηκε σκληρά για να φτάσει στην κορυφή του κόσμου μετατρέποντας την επικείμενή της εμφάνισή στο Καλλιμάρμαρο σε γεγονός της χρονιάς. Η ίδια δηλώνει για την εμφάνισή της στην Αθήνα: «Πάντοτε ήθελα να τραγουδήσω στην Αθήνα και τώρα έχω αυτήν την εκπληκτική ευκαιρία. Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο και δύσκολο πρόγραμμα με ωραίους τραγουδιστές. Άλλωστε, η μουσική του Βέρντι είναι διαχρονική, όμορφη. Έχει τα πάντα: δύναμη, αγάπη, θυμό, τόσες όψεις. Ανυπομονώ να συναντήσω το ελληνικό κοινό στον υπέροχο χώρο του Σταδίου».Στο πλευρό της στο στάδιο θα βρίσκεται-και, εν προκειμένω δεν θα είναι η πρώτη φορά, η Ανίτα Ρατσβελισβίλι, με την οποία έχουν συνυπάρξει στη Νέα Υόρκη σε μια μοναδική επί σκηνής βραδιά στο ΜΕΤ. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις τους, κάτι που αποδείχθηκε και από τις θερμές κριτικές με τις οποίες τους υποδέχθηκαν οικαι κορυφαία έντυπα-εξου και ότι η κοινή τους επικείμενη συνύπαρξη στο Καλλιμάρμαρο συνιστά ένα επιπλέον καθοριστικό γεγονός. Η ίδια πάντως ηεν δείχνει να είναι ανταγωνιστική με τις ομότεχνες της και έχει ξεχωρίσει για μια σειρά από κοινές εμφανίσεις της με άλλες κορυφαίες σοπράνο της εποχής μας. Επί σκηνής έχει, επίσης, γνωρίσει τους καλύτερους της φίλους αλλά και τον άνδρα της, τον Αζέρο τενόρομε τον οποίο πρωτοσυναντήθηκαν στην παραγωγής τηςτο 2014 και έκτοτε ο Ιππότης ντε Γκριέ του κεντρικού ρόλου μετατράπηκε στον πραγματικό ιππότη της ζωής της. Ο γάμος τους έχει αφήσει εποχή γιατί μπορεί ο ιππότης να μην κατέφθασε με άσπρο άλογο αλλά εκείνο το βράδυ στην Αυστρία παντρεύτηκε μια πραγματική βασίλισσα αφού μόνο η τιάρα της νύφης κόστισε(!) και έφερε την υπογραφή της Chopard της οποίας η Νετρέμπκο παραμένει πρέσβειρα. Καθώς φαίνεται μι πραγματικά σπουδαία ντίβα οφείλει να έχει καταγράψει στην ιστορία έναν αντίστοιχα επικό γάμο.Άλλωστε για την Νετρέμπκο όλα αυτά δεν είναι παραμύθια αλλά απλώς ένα γυαλιστερό επιστέγασμα αντίστοιχα θρυλικών ρόλων: η υπερβολή, αναπόσπαστο κομμάτι της όπερας δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με έναν αντίστοιχα μυθικού διαμετρήματος βίο. Η ίδια θα μπορούσε, εξάλλου, να στολίζει με το παράδειγμα της τις σελίδες των παραμυθιών που διαβάζουν τα κορίτσια αιώνες τώρα, με φιλόδοξες, άλλοτε θλιμμένες Σταχτοπούτες και με νεράιδες που ξεκίνησαν χωρίς καν γοβάκια. Ο θρύλος μάλιστα λέει ότι η Νετρέμπκο καθάριζε σκάλες στηνγια να ολοκληρώσει τις σπουδές της αλλά σε απάντηση είχε εξηγήσει ότι το έκανε προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί τις πρόβες. Στην πραγματικότητα οι επιλογές στην κομμουνιστική ακόμα ΕΣΣΔ δεν ήταν πολλές και αν είσαι παιδί μπορείς απλώς να ονειρεύεσαι τη μοναδική ελευθερία που σου δίνει η τέχνη. Στις συνεντεύξεις της η διάσημη πλέον σοπράνο ισχυρίζεται ότι ήθελε απλώς να βρίσκεται στη σκηνή και ότι μικρή, μέχρι την εφηβεία, τη συγκινούσαν η γυμναστική και το μπαλέτο. Παράλληλα μάθαινε πιάνο και τραγουδούσε με το μουσικό ανσάμπλ του σχολείου της, τους «Πιονιέρους της Κούβας» ενώ δεν δίσταζε να εκμεταλλεύεται κάθε αφορμή για δημόσια εμφάνιση ξέροντας από τότε τι σημαίνει η δυναμική που είχε στον κόσμο. Είχε μάλιστα λάβει μέρος στον διαγωνισμόόπου είχε κερδίσει το βραβείο «επιλογής του λαού»! Το 1988 μετακόμισε στο κομμουνιστικό ακόμα Λένινγκραντ. Ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια της άγριας φτώχειας λόγω της κατάρρευσης του κομμουνιστικού καθεστώτος, της αποτυχίας της Περεστρόικα και της μεταβατικής εκείνης περιόδου που οδήγησε εκατομμύρια κατοίκους της πρώην παντοδύναμης ΕΣΣΔ στον θάνατο. Ωστόσο η Νετρέμπκο δεν τα έβαλε κάτω και το 1990 γράφτηκε στοτης πόλης (τότε Ωδείο του Λένινγκραντ) για να σπουδάσει λυρικό τραγούδι.Τελικά κατάφερε να σπουδάσει φωνητική στο κεντρικό ωδείο της πόλης μέχρι που κάποια στιγμή ο σπουδαίοςπου την άκουσε σε μια οντισιόν για παραγωγή τηςκαι κατάλαβε τι σήμαινε το αστέρι της και η αδαμάντινη φωνή της. Μόλις το 1995, ύστερα από πρωτοβουλίες του Γκεργκίεφ η Νετρέμπκο κάνει το ντεμπούτο της ως Λουντμίλα στο Ρουσλάν και Λουντμίλα του Γκλίνκα. Αυτό ήταν. Η απρόσμενη επιτυχία την οδήγησε από το έναν ρόλο στον άλλο και η κυριολεκτικά ιπτάμενη λυρική τραγουδίστρια έκανε και ένα πέρασμα και από τη χώρα μας. Σε λίγα χρόνια όμως το απρόσμενο αυτό ταλέντο του λυρικού τραγουδιού θα μεταμορφωθεί στην απόλυτη νούμερο ένα ντίβα της όπερας με το ανάλογο διαμέτρημα και την εξαιρετική δημοφιλία.Το απόλυτο σημείο-στροφής στην καριέρα της Νετρέμπκο είναι αναμφίβολα το 2002 όταν σημείωσε το θριαμβευτικό ντεμπούτο στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ ως Ντόνα Άννα στοντου Μότσαρτ που κάνει τα μίντια όλου του κόσμου να παραληρούν. Η απίστευτα κρυστάλλινη φωνή, η έντονη θεατρικότητά της-πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός-η δυναμική της εικόνα μάγεψαν κοινό και κριτικούς αλλά και τον ίδιο τον γενικό διευθυντή της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, που έτυχε να βρίσκεται τότε στο πλήθος, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως ότι αυτό είναι το καλό του χαρτί. Αφού έσπευσε αμέσως να χαρακτηρίσει την Νετρέμπκο ως “πλήρες καλλιτεχνικό πακέτο” την κάλεσε να ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Νατάσα στην. Από τότε η Ρωσοαυστριακή σοπράνο δεν άφησε καθόλου τη σκηνή της πιο γνωστής όπερας της Αμερικής αναγκάζοντας τους κριτικούς των New York Times να φυλάνε, κάθε φορά που είναι να εμφανιστεί, πάντα τις καλύτερες τους σελίδες για χάρη της. Στην Αθήνα θα τη δούμε με την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ανίτα Ρατσβελισβίλι, γνωστή από τις εμφανίσεις της με την ΕΛΣ στοΜάλιστα μετά από τη κοινή τους εμφάνιση-Ρατσβελισβίλι και Νετρέμπκο στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, και στην Αΐντα του Βέρντι, που προκάλεσε τεράστια αίσθηση στα διεθνή ΜΜΕ ακολούθησε η νέα παραγωγή της Αδριανής Λεκουβρέρ και, αν ο Covid-19 δεν είχε κάνει την εμφάνισή του, η Άννα και η Ανίτα θα είχαν πρωταγωνιστήσει και στη νέα παραγωγή της Αΐντας στη Μετροπόλιταν, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει τη σεζόν 2020/21. Η συνάντηση των δύο πρωταγωνιστριών στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου αναμένεται, επομένως, με τεράστιο ενδιαφέρον. Μαζί τους επίσης ο δραματικός τενόρος Γιουσίφ Εϊβάζοφ ξεκίνησε από το Αζερμπαϊτζάν που έχει εμφανιστεί στα πιο σημαντικά λυρικά θέατρα και φεστιβάλ όπερας του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, της Κρατικής Όπερας του Μονάχου και της Βιέννης, της Σκάλας του Μιλάνου, της Εθνικής Όπερας του Παρισιού και της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης και φυσικά ο γνώριμος και αγαπημένος μας-δεν χρειάζεται συστάσεις- κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ο οποίος συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων πρωταγωνιστών της όπερας που διακρίνονται στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει ο Φιλίπ Ωγκέν.[απομένουν λίγα] για το All Star Γκαλά Βέρντι συνεχίζεται στην ticketservices.gr, τα Ταμεία της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00) στα καταστήματα Public, ενώ από τις 6 έως και τις 10 Ιουλίου θα λειτουργεί και ταμείο στην είσοδο του Καλλιμάρμαρου (09.00-21.00).