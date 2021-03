Universal Trilogy: Επετειακό άλμπουμ από το γκρουπ της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής

Οι Universal Trilogy, πρωτοπόροι της εγχώριας ηλεκτρονικής μουσικής, πραγματοποιούν μια ιστορική αναδρομή στην δισκογραφία τους παρουσιάζοντας ψηφιακά μια επετειακή έδκοση με τίτλο «MultiMorphic» Το κύριο χαρακτηριστικό του «MultiMorphic» είναι η ηχητική του πολυμορφικότητα.

Σε εκείνη την έντονα επαναστατική περίοδο των 90’s για την παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, οι Universal Trilogy συμμετείχαν ενεργά σε αυτό το music big bang με τους δικούς τους πειραματισμούς, δημιουργώντας συνθέσεις με διαφορετικά στυλ και επιρροές.



Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται το «Heartbeat» που ήταν το κομμάτι με το οποίο έγιναν ευρέως γνωστοί, ένα ακυκλοφόρητο ρεμίξ του σε «Old School Break Beat Style», το οποίο μετέπειτα παρουσίαζαν στα live τους. , τo «We Came, We Saw, We Kicked His Ass», αγαπημένο track τόσο του συγκροτήματος όσο και των fans τους και το «X-Tasy» όπου το παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά στο ιστορικό «Ρόδον» στην Αθήνα, στα πλαίσια του 2ου πανελλήνιου διαγωνισμού rock τραγουδιού.



Στα Bonus Tracks επίσης θα βρούμε ανακατασκευασμένη έκδοση του «Check 2 The Bass Line», όπως και Edit Versions από τα «We Came, We Saw, We Kicked His Ass», «Heartbeat» και «Meaning Of Life».



Το «MultiMorphic» 25th Anniversary Edition, περιλαμβάνει όλα τα tracks της πρωτότυπης κυκλοφορίας καθώς και Bonus tracks από ανέκδοτο υλικό των Universal Trilogy σε Remastered εκτελέσεις. Οι λάτρεις της εγχώριας ηλεκτρονικής σκηνής, σίγουρα νοιώθουν λίγο «πλουσιότεροι» μουσικά!



Ποιοι είναι οι Universal Trilogy



Ξεκίνησαν το 1994 όταν οι P.X. Harris, CJ Aos και Nomik συμμετείχαν σε ζωντανές εμφανίσεις σε underground clubs και parties της Θεσσαλονίκης. Ακούστηκαν με την κυκλοφορία του Global EP το 1995 και εμφανίστηκαν στο Ρόδον στο πλαίσιο του πανελλήνιου διαγωνισμού rock τραγουδιού. Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψαν στη σκηνή του Ρόδον ως guests, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το πρώτο τους album με τίτλο «MultiΜorphic». Την κυκλοφορία του δίσκου ακολουθεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.



Το 1997 το group κυκλοφορεί το 2ο album με τίτλο «Front Line» και εμφανίζεται ως guest στα πλαίσια του πανελλήνιου διαγωνισμού Djs στην Αθήνα. Τα επόμενα 3 χρόνια οι Universal Trilogy πειραματίζονται αρκετά στο στούντιο φτιάχνοντας το νέο τους ήχο, συμμετέχουν με το «Rave Tango» στο soundtrack της ταινίας «Η διακριτική γοητεία των αρσενικών», ενώ κάνουν live εμφανίσεις με την Amstel στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και σε Ιταλία και Γερμανία το 1999. Το Φεβρουάριο του 2000 παίζουν support στους «Death In Vegas» στο Club του Μύλου δίνοντας μια μικρή γεύση στο κοινό απ’ το νέο τους album.



Το 2001 κυκλοφορεί το 3ο album τους «Plus (+)», τα «Inside Blue» και «Make My Day» κερδίζουν τα ραδιόφωνα όλης της χώρας, το group δίνει συναυλίες σε μεγάλα φεστιβάλ των Αθηνών με «Elbow» και «Scissor Sisters» και μουσικές σκηνές σ όλη την επικράτεια. Το 2002 έρχεται στην Ελλάδα ο άγγλος παραγωγός «John Antony» (Genesis, Roxy Music, Queen, xtc) για να δουλέψει νέο, αλλά και παλαιότερο υλικό με το group. Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι το 4ο album με τίτλο «Ι Τhought It Was All Over» που κυκλοφόρησε το 2004.



Τον Φεβρουάριο του 2004 ένιωσαν την ανάγκη να βάλουν μια άνω τελεία στην μέχρι τότε δημιουργική τους πορεία και να επιστρέψουν τον Απρίλιο του 2011 με το single “One On One” προπομπό του νέου τους album “Pop Crisis”, γνωρίζοντας αμέσως θετική ανταπόκριση από τους μουσικόφιλους και τα media. Μετά από ένα χρόνο δημιουργίας στο στούντιο παρουσιάζουν τον Απρίλιο του 2012 το album “Pop Crisis” και το ομώνυμο ραδιοφωνικό single. Tον χειμώνα του 2012 το συγκρότημα πραγματοποίησε περιοδεία με τον τίτλο “Pop Crisis Tour” σε πέντε μεγάλες πόλεις (Αθήνα - Κύτταρο, Θεσσαλονίκη - Block33, Λάρισα - Stage , Τρίκαλα - Κεντρική Πλατεία, Ξάνθη - Lola) με μεγάλη επιτυχία. Το 2014 το συγκρότημα εντείνει την μουσική του δραστηριότητα με τον προγραμματισμό ζωντανών εμφανίσεων και την κυκλοφορία του single «She Moves the World».



