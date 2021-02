Οι «Δέκα Μικροί Μήτσοι» επιστρέφουν διαδικτυακά - VIDEO

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι αγαπημένοι «», με τους δημοφιλείς, κλασικούς πλέον ήρεως του, επιστρέφουν δριμύτεροι μέσω διαδικτύου. Για, θα προβάλλoνται μέσω live streaming οι νέες τους περιπέτειες μέσα από τρία ξεκαρδιστικά νέα επεισόδια με τίτλο «».Η Πλούσια ανάμεσα στους Δέκα Μικρούς Μήτσους αναλαμβάνει καθήκοντα Lady 21 και ετοιμάζεται να καταπλήξει τους Έλληνες και να τονώσει το Εθνικοπατριωτικό τους αίσθημα.Δυστυχώς όμως γι' αυτήν, η λέξη Επανάσταση καθώς και άλλες λέξεις του '21 όπως γιαταγάνι, καραούλι και φυσεκλίκια, την αναγκάζουν να φέρει στο σπίτι της μία παλιά της γνώριμη την Ελενίτσα (Ελένη Γερασιμίδου), η οποία της πρωτοέμαθε να ζυμώνει. Αφού λύσει το ...γλωσσολογικό της πρόβλημα, πρέπει να βρει τον τρόπο να εντάξει τη φουστανέλα του 1821 στο 2021!Ποιος ιδανικότερος από τον φίλο της(Λάκης Γαβαλάς as himself), ο οποίος διοργανώνει πασαρέλα για να επιλέξουν από κοινού τα συνολάκια που θα φορεθούν το 2021. Η φαντασία θα ξεπεράσει τα όρια και όταν καταβεβλημένη ψυχολογικά, θα σωριαστεί στα πατώματα, τότε ο ψυχίατρος της, εφαρμόζοντας μία αλάθητη γερμανική μέθοδο, θα προσπαθήσει να βοηθήσει τη Lady 21 να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.συναντά για πρώτη φορά τον Λάκη Λαζόπουλο σ' αυτό το διαδικτυακό live streaming της Πλούσιας ερμηνεύοντας ένα ρόλο-έκπληξη.Στο τέλος η Lady 21 θα απαντήσει ζωντανά σε ερωτήσεις του κοινού.Δύο ημέρες μετά το κάθε live, το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο on demand και μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή.Μπορείτε να κάνετεστην τιμή 5,90 ευρώ για τα live και των 3,30 ευρώ για τις on demand εκπομπές.