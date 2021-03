Το “The Flight Attendant” είναι η πιο εθιστική σειρά μυστηρίου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το επόμενο βήμα που καλείται να κάνει ένας ηθοποιός μετά από μια μεγάλη επιτυχία είναι σημαντικό. Η τεράστια κωμική επιτυχία "The Big Bang Theory" για παράδειγμα, ήταν αναμενόμενο να καθορίσει τις καριέρες των συμμετεχόντων και να τους βάλει σε μια τροχιά αναζήτησης νέων αξιόλογων δημιουργιών.Στην περίπτωση της Kaley Cuoco, που έπαιζε την Penny στο The Big Bang Theory, η ηθοποιός αποφάσισε να ορίσει εκείνη τον επόμενο ενδιαφέροντα χαρακτήρα που θα υποδυόταν και μάλιστα το έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς εμπιστεύτηκε πλήρως το ένστικτό της.Δεν υπήρξε κανένα δίλημμα, δεν προηγήθηκαν ατέλειωτες συζητήσεις δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη. Ήταν αρκετό να δει το εξώφυλλο και να διαβάσει την περίληψη στο οπισθόφυλλο του μυθιστορήματος του Chris Bohjalian "The Flight Attendant" για να αποφασίσει πως ήθελε να το μετατρέψει σε τηλεοπτική σειρά.Αυτό που της τράβηξε την προσοχή ήταν ότι στο εξώφυλλο του βιβλίου εικονιζόταν μια ξανθιά γυναίκα που της έμοιαζε. Αυτό την έκανε να διαβάσει την περίληψη και λίγα λεπτά μετά κάλεσε στο τηλέφωνο τον μάνατζερ της. Το πρώτο πράγμα που τον ρώτησε ήταν αν η Reese Witherspoon είχε πάρει τα δικαιώματα του βιβλίου. Η αρνητική απάντηση που έλαβε την οδήγησε στην επόμενη απόφαση. Να κλείσει άμεσα τα δικαιώματα και να βασίσει σε αυτό μια τηλεοπτική σειρά όπου θα πρωταγωνιστούσε και θα ήταν η εκτελεστική παραγωγός. Φυσικά, πολύ σύντομα διάβασε το βιβλίο και εκεί βεβαιώθηκε για την ορθότητα της απόφασής της.Η συνέχεια ήταν να γραφτεί το σενάριο από τον Steve Yockey, σεναριογράφο του Supernatural, και να δημιουργηθεί μια μοναδική στο είδος της σειρά μυστηρίου που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα καθώς ισορροπεί ανάμεσα στο θρίλερ, τις δραματικές εντάσεις και τον ανάλαφρο τόνο.Κάπως έτσι, η Cuoco μεταμορφώθηκε σε Cassandra Bowden, μια αεροσυνοδό που απολαμβάνει την ζωή της στα εξωτικά μέρη, όπου την οδηγεί η δουλειά της, με φλερτ, πάρτι και ποτό. Η χαρούμενη ζωή της όμως θα αλλάξει την νύχτα εκείνη που ο γοητευτικός επιβάτης της πτήσης της θα γίνει ο ερωτικός της παρτενέρ και θα βρεθεί το πρωί νεκρός δίπλα της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.Από εκεί και μετά η μία λάθος κίνηση διαδέχεται την άλλη καθώς η ηρωίδα αποφασίζει να παραστήσει ότι δεν συνέβη τίποτε. 'Ετσι, δεν καλεί την αστυνομία και επιστρέφει στη Νέα Υόρκη όπου την περιμένουν οι πράκτορες του FBI για να την ρωτήσουν σχετικά με το πτώμα. Η ίδια αδυνατεί να θυμηθεί τι συνέβη και αναρωτιέται αν είναι εκείνη η δολοφόνος. Η προσωπική της συντριβή δεν αργεί καθώς ανακαλύπτει ότι το blackout που της έχει συμβεί κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας της δεν ήταν κάτι μοναδικό αφού συχνά συνδέεται με άτομα για τα οποία δεν θυμάται το όνομά τους ή για τι θέματα μίλησαν.Οι σκηνές συναισθηματικής κατάρρευσης της ηρωίδας εναλλάσσονται με κωμικές σκηνές που δίνουν στην Cuoco την ευκαιρία να ξεδιπλώσει την μεγάλη της ερμηνευτική γκάμα. Η σειρά προχωρά με αγωνιώδη και ταυτόχρονα ευχάριστο τρόπο δημιουργώντας την ανάγκη στον θεατή να θέλει να μάθει τι θα γίνει παρακάτω και ποιος είναι ο δολοφόνος.Ταυτόχρονα, θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ταϊλάνδη, σε έναν κόσμο προ κορωνοϊού, χωρίς αποστάσεις και απαγορεύσεις. Μάλιστα, η σειρά κόντεψε να κινδυνέψει από την πανδημία αφού τα γυρίσματα διακόπηκαν λίγο πριν την ολοκλήρωση της σεζόν λόγω της Covid19 και ολοκληρώθηκαν αργότερα ακολουθώντας όλες τις οδηγίες ασφαλείας.Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια απολαυστική σειρά, ανάλαφρη αλλά όχι ελαφριά, ένα τηλεοπτικό ισοδύναμο της ανάγνωσης ενός συναρπαστικού θρίλερ στην παραλία!Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εκτός από την Kaley Cuoco, θα δούμε τους Merle Dandridge, Nolan Gerard Funk, Michelle Gomez, Michiel Huisman, Colin Woodell, Rosie Perez, Zosia Mamet, Griffin Matthews, κ.α.