Bob Dylan: Σε βινύλιο κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του

Σεκυκλοφορεί πλέον ο νέος δίσκος του. To «Rough and Rowdy Ways», το οποίο περιλαμβάνει 10 τραγούδια, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του θρυλικού τραγουδοποιού με καινούριο υλικό από το 2016 οπότε τιμήθηκε με τολογοτεχνίας.Η κυκλοφορία συνοδεύθηκε από διθυραμβικές κριτικές, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το “Rough and Rowdy Ways” ως ένα αριστούργημα και μία από τις πιο δυνατές δουλειές του πασίγνωστου καλλιτέχνη.Το album έκανε ντεμπούτο στο Top 10 πολλών χωρών. Βρέθηκε στη Νο1 στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, στην Νορβηγία, στην Ολλανδία, στην Νέα Ζηλανδία, στην Γερμανία, στην Ελβετία και στην Αυστρία αλλά και της 2ηςθέσης στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στο Βέλγιο. Επίσης έφτασε στην 3η θέση της Σουηδίας, στην 4η θέση της Γαλλίας και της Ιταλίας.O Bob Dylan έχει πουλήσει πάνω από 125 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο και το “Rough and Rowdy Ways” είναι 39ο studio άλμπουμ του.