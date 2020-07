Παύλος Χαϊκάλης:Τί κάνει με ένα μωρό πάνω στη σκηνή;

Πώς αλλάζει τη ζωή τριών εργένηδων η ξαφνική άφιξη ενός μωρού; Θα καταφέρουν να το φροντίσουν και πόσο θα αλλάξει η ιδιοσυγκρασία τους μέσα από την επαφή μαζί του; Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα πάρουν όσοι παρακολουθήσουν την σπαρταριστή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» που ανεβάζει το φετινό καλοκαίρι η Θέμις Μαρσέλλου με τους Παύλο Χαϊκάλη, Κώστα Αποστολάκη και Γιάννη Δρακόπουλο στους βασικούς ρόλους.



Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην θεατρική του εκδοχή στην Ελλάδα, είναι βασισμένο στην κωμική γαλλική ταινία του 1985 «Trois hommes et un couffin» της Coline Serreau, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας, ενώ το 1987 το Χολιγουντιανό ριμέικ «Three men and a baby» σε σκηνοθεσία Leonard Nimoy, με πρωταγωνιστές τους Tom Selleck, Steve Guttenberg και Ted Danson, αναδείχθηκε από το Αμερικανικό Box Office ως η εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 400 εκ. δολάρια παγκοσμίως.



Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα διαμέρισμα του Παρισιού όπου ζουν τρεις ορκισμένοι εργένηδες οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την καλοπέρασή τους. Ένας φίλος του ενός πρωταγωνιστή τού ζητά μια χάρη: να παραλάβει εκ μέρους του ένα πολύ σημαντικό πακέτο, όσο ο ίδιος θα λείπει σε ταξίδι. Ο Τζακ φυσικά δέχεται και μιας και ο ίδιος θα λείπει για τρεις εβδομάδες στην Ιαπωνία, ενημερώνει με τη σειρά του, τους συγκατοίκους του, τον Πήτερ και τον Μάικλ, να το παραλάβουν.

Η επόμενη μέρα τους επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη, μόλις βρίσκουν στην πόρτα του σπιτιού τους, ένα μωρό κι ένα σημείωμα...Νομίζοντας ότι πρόκειται για το «πακέτο».



Εκτός από τους τρεις πρωταγωνιστές παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Φωτεινή Αθερίδου,

Κώστας Φαλελάκης,Έφη Σταυροπούλου, Μαρία Βασιλάτου και Θέμις Μαρσέλλου.



Η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης θα ξεκινήσει στις στις 14 Ιουλίου από το Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας και θα συνεχιστεί με στάσεις στο Πόρτο Ράφτη – Alex Cimena (25/7), στο Βεάκειο (26/7), στην Πετρούπολη (27/7), στην Ηλιούπολη (28/7) και στη Σαλαμίνα (8/7).

