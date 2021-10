Η παλαιότερη Mercedes-Benz SL300 λάμπει σαν καινούργια

Με το Πρόγραμμα “Engineers of tomorrow”, η ELVAL, ένα από τα κορυφαία εργοστάσια έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, ανοίγει τον δρόμο στους μηχανικούς του αύριο





Η Mercedes-Benz 300 SL είναι ένα από τα εμβληματικότερα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας αλλά και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Η ιστορία της Mercedes-Benz SL ξεκίνησε το 1952 με το θρυλικό σπορ αγωνιστικό αυτοκίνητο 300 SL (W 194), το οποίο εισήγαγε τις περίφημες πόρτες Gullwing που ανοίγουν προς τα επάνω σαν φτερά.Οι ρίζες της SL-Class μπορούν να εντοπιστούν στους αγώνες αυτοκινήτων. Η Mercedes-Benz δημιούργησε το 1952 την αγωνιστική 300 SL η οποία είχε έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που την έκανε να ξεχωρίζει. Η ελαφριά κατασκευή, το αεροδυναμικό σχήμα και την αξιοπιστία, της επέτρεψαν να κερδίσει σχεδόν κάθε σημαντικό αγώνα εκείνη τη χρονιά.Η Mercedes έφτιαξε μόνο δέκα τέτοια αγωνιστικά από τα οποία το μόνο που σώζεται μέχρι και σήμερα είναι το αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου 194 010 00002/52 το οποίο έχει ανακατασκευαστεί πλήρως το 2012 και από τότε βρίσκεται στο μουσείο της Mercedes-Benz.Στον ίδιο χώρο οι επισκέπτες μπορούν να δουν όλες τις γενιές της SL, στην ειδική έκθεση «The Fascination of the SL- a Dream Car for 70 Years» η οποία έχει δημιουργηθεί με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας SL.