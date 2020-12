Όλα τα Volvo ηλεκτρικά μέχρι το 2030

Από τη Volvo έχει ήδη ανακοινωθεί ότι ένας στόχος είναι οι μισές παγκόσμιες πωλήσεις να είναι πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2025.

«Ο δρόμος προς τα εμπρός θα ήταν να έχουμε σαφείς κανόνες σχετικά με το πότε πρέπει να βγούμε τελείως από την ανάγκη παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης», δήλωσε ο Hakan Samuelsson στο Future of the Car Summit των Financial Times. «Θα είναι πάντως πραγματική έκπληξη για όλους μας, αν η Volvo δεν έχει μόνο ηλεκτρικά στη γκάμα της από το 2030 και μετα». Παρόλο που η Volvo θέλει να ηλεκτροδοτηθεί το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της για φέτος, η πλειονότητα αυτών θα εξακολουθεί να είναι μόνο ήπια υβριδικά και plug in υβριδικά μοντέλα.



«Μόλις συνειδητοποιήσει ο κόσμος πως οι κινητήρες βενζίνης και ντίζελ δεν είναι μέρος του μέλλοντος, είναι μάλλον εύκολο να δει ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα προς τη νέα κατεύθυνση». Ο Samuelsson είπε επίσης ότι η εταιρεία έχει ήδη φτάσει σε αυτήν την πραγματοποίηση και δεν ανησυχεί για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που ορίζουν ημερομηνίες λήξης για την πώληση μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μετάβαση στη νέα εποχή, ο CEO της Volvo υποστηρίζει, πως θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που ενσωματώθηκαν στοιχεία όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι στη αυτοκινητιστική καθημερινότητα, χωρίς να χρειαστούν κάποια «κίνητρα».