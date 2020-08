Η Porsche Taycan αναβαθμίζεται

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Porsche, η ταχύτατη Taycan ενισχύει περεταίρω το τεχνολογικό της οπλοστάσιο στοχεύοντας στη διευκόλυνση του χρήστη αλλά και στη βελτίωση της απόδοσης.Μεταξύ των αναβαθμίσεων που θα συνοδεύουν τα νέα μοντέλα θα διαθέτουν ειδικό σύστημα προστασίας της μπαταρίας το οποίο θα φροντίζει για την διατήρηση του κατάλληλου φορτίου ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η ζωή της μπαταρίας. Έτσι για παράδειγμα σε έναν ταχυφορτιστή με παροχή 270 kW το σύστημα θα περιορίζει τη ροή κοντά στα 200 kW ώστε να μην στρεσάρεται υπερβολικά η μπαταρία. Η ενεργοποίηση του συστήματος θα γίνεται από το σχετικό μενού στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.Επιπλέον έχουν γίνει επιμέρους βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την μικρή βελτίωση των επιδόσεων όπως για παράδειγμα το 0-200 χλμ./ώρα που έχει μειωθεί κατά 0,2’’ στα 9,6’’. Παράλληλα η Taycan θα είναι συμβατή με το σύστημα Plug and Charge που αναπτύσσεται σε αρκετές χώρες και το οποίο απαλλάσσει τον οδηγό από την υποχρέωση να διαθέτει κάποια κάρτα ενεργοποίησης του φορτιστή καθώς πραγματοποιεί κατευθείαν την φόρτιση και η χρέωση γίνεται αυτόματα μέσω ταυτοποίησης που γίνεται από το αυτοκίνητο.Διαθέσιμη θα είναι επίσης η υπηρεσία Functions on Demand (FoD) η οποία επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να αγοράσει και να εγκαταστήσει ανέπαφα διάφορες λειτουργίες και συστήματα χωρίς να είναι αναγκαία η επίσκεψη σε συνεργείο. Έτσι για παράδειγμα θα μπορεί να επιλέγει για το διάστημα που αυτός επιθυμεί την ενεργοποίηση του συστήματος διατήρησης λωρίδας, το Adaptive Cruise Control, της υποβοήθησης Power Steering Plus κ.α. Επιπλέον στα αυτοκίνητα με ενεργητική αερανάρτηση θα είναι πλέον δυνατός ο προγραμματισμός για αυτόματη μεταβολή του ύψους σε δεδομένα σημεία διαδρομών που επαναλαμβάνονται συχνά.Τέλος στην διαθέσιμη χρωματική παλέτα προστίθενται επτά νέες εξωτερικές αποχρώσεις ενώ η Taycan 4S θα έχει στο βασικό εξοπλισμό της θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα.