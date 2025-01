Περίσσεψαν μπιφτέκια, κοτόπουλο ζυμαρικά ή ψωμί; Δείτε τι μπορείτε να τα κάνετε - Νο Waste Challenge (Ημέρα 1η)

Ώρα να ακολουθήσουμε τη no waste φιλοσοφία στην κουζίνα μας. Το No Waste Challenge ξεκινά αξιοποιώντας τα περισσεύματα από τις σούπες, το κοτόπουλο, τα μπιφτέκια, το μπαγιάτικο ψωμί και άλλες τροφές, έξυπνα και νόστιμα.O Ιανουάριος, ως πρώτος μήνας κάθε χρονιάς είναι η καταλληλότερη εποχή για να μπούμε στο νέο έτος με το δεξί και να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες.Από τους πιο λογικούς αλλά και συνηθισμένους στόχους είναι, μεταξύ άλλων, η σωστή, καλή διατροφή, η οικονομία, αλλά και η μείωση το περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Και μια φιλοσοφία που φέρνει κοντά γαστρονομία, οικονομία και σεβασμό προς το περιβάλλον είναι η no waste.Δείτε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr