Το όραμα του ΕΚΠΑ και τα θεμέλια για τη νέα εποχή

Ο διδάσκων στο ΕΚΠΑ να δίνει τα φώτα του στην αλλοδαπή και να παίρνει κομμάτι της τεχνογνωσίας της. Ο φοιτητής του ΕΚΠΑ να αξιοποιεί την ευκαιρία που του δίνει το ίδιο του το πανεπιστήμιο να διευρύνει τους ορίζοντές του.Όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Η ιστορία ήδη γράφεται. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία πανεπιστημίων από τις ΗΠΑ – τριάντα συνολικά - βρίσκεται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Pharos Summit που αποσκοπεί στη διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών τους με ελληνικά ΑΕΙ.Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βάλαμε τα θεμέλια από νωρίς. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έλαβαν «ξεκλείδωσαν» το παράθυρο προς τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα κι εμείς μεριμνήσαμε ώστε να κινηθούμε με βήματα γοργά και προς τη σωστή κατεύθυνση.Ξεκινήσαμε ήδη από πέρυσι συνεργασία με το Yale University των Ηνωμένων Πολιτειών, για την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας για τις περιβαλλοντικές επιστήμες και τη δημόσια υγεία (Center of Excellence for Environmental Sciences and Public Health). Έχω τη χαρά και την τιμή να ηγούμαι του εγχειρήματος αυτού από πλευράς ΕΚΠΑ, μαζί με τον εξαιρετικό συνάδελφο από πλευράς Yale, καθηγητή επιδημιολογίας Βασίλη Βασιλείου.Όπως έχει σημειώσει ο ίδιος ο κ. Βασιλείου – και συνυπογράφω με ενθουσιασμό - «το Κέντρο θα προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα, στην αγγλική γλώσσα, σε φοιτητές από όλο τον κόσμο και θα διεξάγει έρευνα παγκόσμιας εμβέλειας - ένα Κέντρο το οποίο θα αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό φάρο για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και έναν πόλο έλξης για τη χώρα».Στόχος είναι οι ερευνητικές ομάδες από τα δύο πανεπιστήμια να συνεργαστούν σε επίπεδο εκπαιδευτικό και ερευνητικό, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των επικίνδυνων παραγόντων για τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών παθογόνων. Έμφαση θα δοθεί και στην ανάπτυξη πράσινης ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την παγκόσμια υγεία, όπως π.χ. η πανδημία και η κλιματική κρίση.Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί: Δημιουργήσαμε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, όπου καθηγητές του Yale θα διδάσκουν στην Αθήνα. Έχει υπογραφεί το σχετικό ΦΕΚ και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2023.Μετά δε την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Yale – το τρίτο αρχαιότερο αμερικανικό πανεπιστήμιο – υπογράψαμε Συμφωνία Προγράμματος Ανταλλαγών για το σύνολο του Πανεπιστημίου Αθηνών κι έτσι για πρώτη φορά μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παίρνουν μαθήματα με πιστωτικές μονάδες, χωρίς δίδακτρα, στο Yale, ενώ υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές και καθηγητές του ΕΚΠΑ θα εκπονούν κοινά ερευνητικά προγράμματα.Με πολλή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, η αρχή έγινε και τα θεμέλια μπήκαν. Τους καρπούς αυτής της προσπάθειας είμαι βέβαιος ότι θα τους δρέψει στο σύνολό της η φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα του σπουδαίου πανεπιστημίου μας.