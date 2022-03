Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Βρισκόμαστε σχεδόν στην τρίτη εβδομάδα των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας επί ουκρανικού εδάφους και παρά τους ανελέητους βομβαρδισμούς σε Μαριούπολη, Χάρκοβο, Σούμι αλλά ακόμα και εντός του αστικού ιστού στην πρωτεύουσα, Κίεβο, ο στόχος του Κρεμλίνου για έναν πόλεμο αστραπή, διάρκειας λίγων ημερών έχει παντελώς αποτύχει. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται σθεναρά, θέλουν πάση θυσία και με κάθε μέσον να υπερασπιστούν την πατρίδα τους - ένα μικρό δείγμα, οι απλοί πολίτες σε παραλία της Οδησσού που σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα μεταφέροντας άμμο μέσα σε σακιά για να οχυρώσουν κεντρικούς δρόμους της πόλης τους και να εμποδίσουν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων.Παρά τις στερήσεις, την έλλειψη τροφίμων, πόσιμου νερού, θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος, το ηθικό του ουκρανικού λαού παραμένει ακμαιότατο. Θεωρώ πως η παραμονή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο και στο πλευρό του λαού του έχει βοηθήσει τους Ουκρανούς να στέκονται ακόμα όρθιοι, να παλεύουν για την χώρα τους και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, που μια μέρα θα έρθει όταν τελειώσει ο εφιάλτης του πολέμου. Ο Ζελένσκι ήταν η μεγάλη έκπληξη για όλους μας, για τη Δύση αλλά ειδικότερα, για τον πρόεδρο Πούτιν, που δεν θα φανταζόταν ποτέ πως ο νικητής του ουκρανικού Dancing With The Stars το 2006, ο άνθρωπος που χόρευε αριστοτεχνικά στο πλευρό της εντυπωσιακής χορεύτριας Ολένα Σοπτένκο, ντυμένος ταυρομάχος ή με μαύρο μαντήλι δεμένο στα μάτια, θα κέρδιζε τις εντυπώσεις της παγκόσμιας κοινότητας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ρωσική εισβολή στη χώρα του.Ο Ζελένσκι, ο πρωταγωνιστής της κωμικής τηλεοπτικής σειράς «Υπηρέτης του Λαού», στην οποία ενσαρκώνει έναν καθηγητή ιστορίας, που απρόσμενα γίνεται πρόεδρος της χώρας του και πολεμά την διαφθορά, εξέπληξε τους πάντες, όταν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αν και γνώριζε καλά ότι οι ζωές του ίδιου, της συζύγου του και των δύο παιδιών του διατρέχουν κίνδυνο, δεν δέχθηκε την πρόταση των ΗΠΑ να εγκαταλείψει την χώρα του αλλά προτίμησε να μείνει δίπλα στον ουκρανικό λαό και να τον εμψυχώνει καθημερινά με βίντεο, που ανεβάζει στα social media.Ο κωμικός ηθοποιός, που όλοι περίμεναν πως θα είναι κατώτερος των περιστάσεων, αποδείχθηκε, τελικά, όχι μόνο γενναίος, αλλά και πολύ έξυπνος. Όπως και κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2019, προτίμησε να μη δίνει συνεντεύξεις και να μην πραγματοποιεί δημόσιες ομιλίες αλλά να απευθύνεται στο λαό μέσα από βίντεο στα social media, έχοντας κατανοήσει πλήρως των δύναμή τους στην εποχή μας, το ίδιο ακριβώς κάνει με μεγάλη επιτυχία και μέσα στη δίνη του πολέμου.«Είμαστε όλοι εδώ», δήλωσε στις 25 Φεβρουαρίου μιλώντας στον Ουκρανικό λαό μέσω βίντεο έξω από το προεδρικό μέγαρο σε μια προσπάθεια να διαλύσει την παραπληροφόρηση και τις φήμες που τον ήθελαν να έχει εγκαταλείψει τη χώρα του και να βρίσκεται στην Πολωνία. Ο Ζελένσκι δίνει καθημερινά το «παρών» στον λαό του και μιλά στους ηγέτες της Δύσης ζητώντας βοήθεια για τη χώρα του.Στις 8 Μαρτίου ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε στο βρετανικό κοινοβούλιο, πριν ακόμα ανοίξει το στόμα του, μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη, όλοι οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν παρατεταμένα. Ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα, αξύριστος και εμφανώς ταλαιπωρημένος ο πρώην κωμικός ηθοποιός κατόρθωσε να κερδίσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της αίθουσας όταν είπε: «Το ερώτημα για μας τώρα είναι... to be, or not to be....», χρησιμοποιώντας την περίφημη φράση του Σαίξπηρ στον Άμλετ.«Δεν θα παραιτηθούμε και δεν θα χάσουμε, θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, στη θάλασσα και στον αέρα, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για τα εδάφη μας με κάθε κόστος», είπε ο Ζελένσκι στους Βρετανούς βουλευτές σε μια ομιλία που θύμιζε εκείνη του Τσώρτσιλ τον Ιούνιο του 1940 στο βρετανικό κοινοβούλιο, όταν ανακοίνωσε την επιτυχή απομάκρυνση των βρετανικών στρατευμάτων από την Δουνκέρκη και την άρνηση της κυβέρνησής του να συνάψει ειρήνη με την ναζιστική Γερμανία.Η παρουσία του Ζελένσκι στο πλευρό του λαού του δεν σταματάει, κάθε μέρα θα απευθυνθεί στον απλό κόσμο και στους στρατιώτες για να τους δώσει θάρρος, δύναμη και κουράγιο. Την Κυριακή βρέθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείου του Κιέβου, μίλησε με τραυματισμένους στρατιώτες και τους απένειμε παράσημα. Πόσο σημαντική κίνηση εν καιρώ πολέμου και ενώ οι βομβαρδισμοί πέφτουν βροχή σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας!Την Δευτέρα σε μια ακόμα επαφή με τον Ουκρανικό λαό μέσω βίντεο από τον λογαριασμό του στο facebook ο Ζελένσκι κάλεσε τον λαό να «κυνηγήσει» τους Ρώσους εισβολείς ενώ την ίδια στιγμή διαβεβαίωνε τους Ουκρανούς πως η χώρα τους θα ξαναχτιστεί. «Θα ξαναχτίσουμε τα πάντα. Κάθε δρόμο, κάθε πόλη. Κάθε σπίτι, κάθε διαμέρισμα του κάθε Ουκρανού. Μετά τον πόλεμο, είμαι σίγουρος πως θα τα φτιάξουμε όλα γρήγορα. Θα βάλουμε όλη μας την ενέργεια σε αυτό, όλη τη βοήθεια του κόσμου», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.Όποια και αν είναι η έκβαση του πολέμου, υπάρχει, ήδη, ένας νικητής, ο Ζελένσκι έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, τις καρδιές των Ουκρανών, τον θαυμασμό της Δύσης, δεν εγκατέλειψε την χώρα του στα δύσκολα, η ζωή του κινδυνεύει, έχουν γίνει περισσότερες από τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και αυτός είναι εδώ, «Υπηρέτης του Λαού» μέχρι το τέλος...