Πού είναι ο Ξένιος Δίας στο σποτ για τον τουρισμό;

Αναμφίβολα, εν μέσω πανδημίας, κανείς δεν θεωρεί πως το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια εύκολη υπόθεση. Δύο μήνες σχεδόν έχουν, ήδη, χαθεί μέχρι να ετοιμαστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ακόμα υπάρχουν ξενοδοχεία που δεν έχουν αποφασίσει, αν θα ανοίξουν φέτος τις πόρτες τους για τους τουρίστες. Οι Έλληνες ξενοδόχοι υπολογίζουν τον κίνδυνο από τυχόν κρούσμα κορωνοϊού στη μονάδα τους αλλά και το θέμα της αστικής ευθύνης, που όσο και αν έχει διευκρινιστεί από την ελληνική πλευρά, το διαφορετικό νομικό πλαίσιο σε κάθε χώρα παραμένει ένας ανασχετικός παράγοντας για πολλούς επιχειρηματίες του κλάδου.Όμως, τι κάνει η πολιτεία για να προσελκύσει τους ξένους τουρίστες να ψηφίσουν φέτος το ελληνικό καλοκαίρι για τις διακοπές τους; Πριν μερικές ημέρες παρουσιάστηκε το νέο σποτ στην καμπάνια Restart Tourism με το σλόγκαν «Greek Summer is a state of mind». Τον Μάρτιο γνωστή γαλλική εταιρεία καλλυντικών παρουσίασε τα αντηλιακά της προϊόντα με το παρόμοιο σλόγκαν «Summer is a state of mind». Έλλειψη φαντασίας από τους υπεύθυνους για το σποτ; Κανείς δεν σκέφτηκε να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο για να δει πως αυτή η φράση έχει, ήδη, χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστική καμπάνια πρόσφατα;Αρκεί μια υπέροχη παραλία, ένας γαλάζιος ουρανός και μια απροσδιόριστη ανθρώπινη φιγούρα, κάπου στο βάθος, για να κάνουν τον τουρίστα να ονειρευτεί την Ελλάδα και να την επιλέξει με κλειστά μάτια για τις φετινές διακοπές του; Όχι, γιατί η Ελλάδα έχει πολλά να δώσει και δεν είναι μόνο μια «πνευματική κατάσταση» ή μια διάθεση, είναι μια χώρα ξεχωριστή για τους ζεστούς ανθρώπους της. Απέραντες θάλασσες, γαλάζιους ουρανούς, χρυσές αμμουδιές έχουν και οι χώρες που μας ανταγωνίζονται με πρώτη την Ισπανία, που είναι πάντα πρώτη και στις προτιμήσεις των Βρετανών.Μιας τουριστικής αγοράς από την οποία η χώρα μας λαμβάνει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό πελατών. Ξένιο Δία δεν έχει όμως καμιά άλλη χώρα στον πλανήτη. Πού είναι στο σποτ για τον τουρισμό οι Έλληνες, οι ντόπιοι στα νησιά και στα χωριά μας; Ο ψαράς με το ηλιοκαμένο πρόσωπο πάνω στο καΐκι του, η ηλικιωμένη στο χωριό που θα χαμογελάσει στον τουρίστα, θα προσπαθήσει με νοήματα να του απαντήσει στις ερωτήσεις του και θα είναι πρόθυμη να προσφέρει ένα ποτήρι νερό σε όποιον ξένο περάσει έξω από το σπίτι της; Τα παιδιά που παίζουν και γελούν ανέμελα στις γειτονιές, οι νέοι που περιμένουν με αγωνία να δουλέψουν στην ταβέρνα, την παραλία, το ξενοδοχείο;Λείπει από το σποτ η ανθρώπινη παρουσία, το ελληνικό χαμόγελο, μερικές λέξεις στη γλώσσα μας από εμάς τους ίδιους που να προσκαλούμε τον ξένο να επισκεφθεί τη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, λείπει η ελληνική φιλοξενία και το ελληνικό φιλότιμο και αυτά είναι που έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη ο ξένος τουρίστας για να νιώσει ασφάλεια αυτό το καλοκαίρι. Να αισθανθεί πως πάει στην Ελλάδα, την χώρα της θάλασσας και του ήλιου με τους ζεστούς της ανθρώπους, που θα είναι εκεί για εκείνον και για να περάσει καλά και για να έχει οποιαδήποτε βοήθεια, αν κάτι προκύψει.Επίσης, θα μπορούσε ο υποψήφιος τουρίστας να παραπλανηθεί από την τελευταία φράση του σποτ «So, this year enjoy your greek summer wherever you are» (Έτσι, αυτή τη χρονιά απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι, όπου και να βρίσκεσαι), αφού θα μπορούσε να την ερμηνεύσει ως μια προτροπή «αυτό το καλοκαίρι με την πανδημία, όπου και να βρίσκεσαι απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι ως "μια κατάσταση του μυαλού" (νοοτροπία, διάθεση), χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκεφθείς την Ελλάδα».