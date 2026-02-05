Κίνα: Αγόρι σφήνωσε λουκέτο στη μύτη του και χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστών για την αφαίρεση (vid)
Κίνα: Αγόρι σφήνωσε λουκέτο στη μύτη του και χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστών για την αφαίρεση (vid)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα