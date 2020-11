Τζο Μπάιντεν: Η ακτινογραφία της πρώτης του ομιλίας μετά τη νίκη στις αμερικανικές εκλογές

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

H ακτινογραφία της πρώτης ομιλίαςΕνωτικός εμφανίστηκε ξανά ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του ομιλία μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές επιχειρώντας να αφήσει πίσω του το πολωτικό κλίμα που δημιουργήθηκε τα τελευταία 24ωρα, κυρίως λόγω της στάσης του απερχόμενο προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και των Ρεπουμπλικάνων.Όπως και σε όλη του την προεκλογική καμπάνια, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην αποκατάσταση της «ψυχής της Αμερικής».«Δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που δεν θα διχάζει αλλά θα ενώνει. Ένας πρόεδρος που δεν θα βλέπει κόκκινες και μπλε πολιτείες (σ.σ. τα χρώματα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων), αλλά τις ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.Παραπέμποντας, μάλιστα, σε αποσπάσματα της Βίβλου είπε ότι «η Βίβλος μας λέει ότι υπάρχει μια εποχή για τα πάντα: υπάρχει μια εποχή να χτίσεις, μια εποχή να θερίσεις και μια εποχή να θεραπεύσεις. Αυτή είναι η στιγμή να επουλωθούν οι πληγές στην Αμερική».Ξεχωριστές ήταν οι αναφορές του Μπάιντεν και στη διαφορετικότητα με αφορμή το γεγονός ότι η διακυβέρνησή του θα έχει την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο που είναι και Αφροαμερικανή, την Κάμαλα Χάρις. « Είμαι υπερήφανος για την καμπάνια που διοργανώσαμε, συντηρητικοί, προοδευτικοί, gay, straight, ασιάτες, λατίνοι, όλοι μαζί. Κυρίως η αφροαμερικανική κοινότητα που με στήριξε τόσο πολύ, της είμαι ευγνώμων. Θα συνεχίσω να τη στηρίζω κι εγώ» είπε χαρακτηριστικά.«Πρέπει να υποσχεθούμε ότι θα σταθούμε δίπλα σε όλους, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, πίστης, ταυτότητας ή αναπηρίας» πρόσθεσε.Μολονότι ο Μπάιντεν αναφέρθηκε μόνο μια φορά στον Τραμπ, το πνεύμα της πολιτικής του απερχόμενου προέδρου ήταν εμφανές στις αναφορές του νικητή των εκλογών με τον Μπάιντεν να τονίζει ότι ήρθε το τέλος «της θολής εποχής της δαιμονοποίησης». «Είναι ώρα να αφήσουμε πίσω αυτή την άγρια ρητορική, να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία, να κοιτάξουμε στα μάτια ο ένας τον άλλο και να ακούσουμε ο ένας τον άλλο ξανά» είπε ο Μπάιντεν κάνοντας αναφορά στο πρώτο μήνυμα που είχε απευθύνει ο Αβράαμ Λίνκολν: «το έθνος μας μορφοποιήθηκε από τη συνεχή μάχη ανάμεσα στους καλύτερους άγγελους και τις σκοτεινότερες παρορμήσεις. Είναι ώρα τώρα να επικρατήσουν οι καλύτεροι άγγελοι».Δίνοντας, δε, ένα στίγμα των προτεραιοτήτων του ο Μπαίντεν έκανε αναφορά σε έξι τομείς: τον κορωνοϊό, την οικονομία, το σύστημα υγείας, τον αγώνα να υπάρξει φυλετική δικαιοσύνη και να ξεριζωθεί ο συστημικός ρατσισμός, την κλιμματική αλλαγή και την μάχη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας «προκειμένου όλοι να έχουν σε αυτή τη χώρα μια ίση ευκαιρία».Από τους έξι αυτούς τομείς ο Μπάιντεν ξεχώρισε τον κορωνοϊό ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση με επιστήμονες προκειμένου να συσταθεί μια ομάδα εργασίας. ««Η δουλειά μας ξεκινάει με το να ελέγξουμε τον COVID-19. Τη Δευτέρα θα ορίσω μια ομάδα συμβούλων για να σταματήσουμε αυτή την πανδημία με ορίζοντα τις 20 Ιανουαρίου. Θα είναι ένα σχέδιο βασισμένο πάνω στην επιστήμη. Θα νικήσουμε αυτή την πανδημία» είπε χαρακτηριστικά.Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στην ανάγκη να αποκατασταθεί η εικόνα των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. «Πιστεύω στον καλύτερο εαυτό μας. Η Αμερική είναι φάρος για τον κόσμο και ηγούμαστε όχι μόνο με την δύναμή μας αλλά και με την δύναμη του παραδείγματος που δίνουμε καθημερινά».Η ομιλία του Τζο Μπάιντεν έχει ως εξής:Καλησπέρα φίλοι μου Αμερικανοί. Κάναμε ένα ιστορικό ρεκόρ ψήφων. Μπορώ να πω πως με εξέπληξε. Βλέπω χαμόγελα ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο που θα βάλει σε πρώτη προτεραιότητα τη μεσαία τάξη, τη ραχοκοκαλιά αυτού του τόπου. Θα είμαι ένας πρόεδρος που δεν θα χωρίσει τον λαό αλλά θα τον ενώσει σαν ένας άνθρωπος που δεν βλέπει κόκκινες και μπλε Πολιτείες, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς τη στήριξη της γυναίκας μου, της Τζιλ και της οικογένειάς μου.Η Τζιλ είναι μια καθηγήτρια για ολόκληρη την Αμερική, είναι μια πολύ ωραία ημέρα για εσάς, πραγματικά. Είμαι υπερήφανος για αυτή, θα έχω την τιμή να υπηρετήσω με εκείνη δίπλα μου και με την πρώτη μαύρη γυναίκα που θα είναι αντιπρόεδρος σε αυτή τη χώρα, την Καμάλα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στις ΗΠΑ και πολύ άργησε κιόλας. Η Αμερική γύρισε προς τη Δικαιοσύνη.Είμαι υπερήφανος για την καμπάνια που διοργανώσαμε, συντηρητικοί, προοδευτικοί, gay, straight, ασιάτες, λατίνοι, όλοι μαζί. Κυρίως η αφροαμερικανική κοινότητα που με στήριξε τόσο πολύ, της είμαι ευγνώμων. Θα συνεχίσω να τη στηρίζω κι εγώ. Θα φροντίσουμε και για όσους ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ώρα να αφήσουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να κάνουμε πρόοδο, να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους αντιπάλους μας σαν εχθρούς. Είναι ο καιρός να γιατρέψουμε την Αμερική μας.Τώρα που τελείωσε αυτή η εκστρατεία, ποια είναι η εντολή του λαού αν όχι αυτή; Θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελπίδας για να κερδίσουμε τις μάχες της εποχής μας, όπως η πανδημία, ο συστημικός ρατσισμός, η οικονομία, η κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να επαναφέρουμε την ισότητα, τη δημοκρατία και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες.Η δουλειά μας ξεκινάει με το να ελέγξουμε τον COVID-19. Τη Δευτέρα θα ορίσω μια ομάδα συμβούλων για να σταματήσουμε αυτή την πανδημία με ορίζοντα τις 20 Ιανουαρίου. Θα είναι ένα σχέδιο βασισμένο πάνω στην επιστήμη. Θα νικήσουμε αυτή την πανδημία. Η δουλειά μας θα είναι για όλους ανεξαρτήτως πίστης και ταυτότητας.Η Αμερική στα καλύτερά της είναι ένας λαμπερός φάρος. Θα ηγηθούμε όχι με τη δύναμή μας, αλλά με το καλό μας παράδειγμα. Η Αμερική είναι οι ευκαιρίες. Όλοι μπορούν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Πιστεύω στις δυνατότητες που μπορεί να δώσει αυτή η χώρα. Κοιτάζουμε σε ένα μέλλον που θα μπορεί να γιατρέψει τις ασθένειες, να δώσει δουλειές με αξιοπρέπειες. Ως χώρα ποτέ δε μείναμε πίσω. Αυτό θα κάνω και τώρα».Είχε προηγηθεί. Η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας , που θα είναι επίσης η πρώτη έγχρωμη που καταλαμβάνει τον θώκο, δεσμεύθηκε να «στρωθεί στη δουλειά» χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αποκατασταθεί «η ψυχή της Αμερικής».«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσεις, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στις ΗΠΑ.. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας.. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους. Αγαπάει τους ανθρώπους. Την γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του»,Η Χάρις αναφέρθηκε στην καταγωγή της , την οικογένεια της και το αμερικανικό όνειρο.«Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ το 19΄' δεν περίμενε ίσως ότι θα ερχόταν μία τέτοια στιγμή. Γυναίκες από την Ασία, αφροαμερικανές, λατίνες, έχουν την δύναμη να στηρίξουν την δημοκρατία. Όλες οι γυναίκες που πάλευαν τόσα χρόνια να προστατέψουν την δημοκρατία και τώρα μία νέα γενιά μάχεται για τον ίδιο σκοπό. Για τους κόπους τους βρίσκομαι εδώ. Για τα όνειρα και τους στόχους τους. Και τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο της χώρας.. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» και ολοκλήρωσε την ομιλία της με την υπόσχεση ότι θα δουλέψει σκληρά.«Άσχετα με το ποιον ψηφίσατε,. Για να παλέψουμε ενάντια στην πανδημία, να φτιάξουμε την οικονομία, να σταματήσουμε τον ρατσισμό και. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες. Το ίδιο κι εγώ και ο Τζο. Ο Τζο θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς»