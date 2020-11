Καμάλα Χάρις: Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, δεν θα είμαι η τελευταία - Δείτε βίντεο

χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αποκατασταθεί «η ψυχή της Αμερικής

Making history, Vice President-elect Kamala Harris walks out to Mary J. Blige's 'Work That' wearing suffragette white on the 100-year anniversary of women getting the right to vote pic.twitter.com/4zsIZv3HyV — NowThis (@nowthisnews) November 8, 2020

είπε στα πρώτα της λόγια η Χάρις

WATCH: VP-elect Kamala Harris' full speech: "Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. 'Dream with ambition.'" https://t.co/KqTc2xcn8L pic.twitter.com/j3HreGp7ih — Good Morning America (@GMA) November 8, 2020

🗣️🗣️🗣️ LOUDER FOR THE PEOPLE IN THE BACK



"But while I may be the first woman in this office, I will not be the last." @KamalaHarris pic.twitter.com/E9HQV1hsc0 — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) November 8, 2020

President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris are joined on-stage by their families—and some confetti. https://t.co/eJ4LLajSB6 pic.twitter.com/aDgBtLz4EE — ABC News (@ABC) November 8, 2020

Να «στρωθεί στη δουλειά»δεσμεύτηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, στην ομιλία της στην πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γουίλμινγκτον τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) μετά τη νίκη του Τζο Μπαίντεν στις αμερικανικές εκλογές.«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσεις, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στις ΗΠΑ.. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας.. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους. Αγαπάει τους ανθρώπους. Την γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του»,Η Χάρις αναφέρθηκε στην καταγωγή της , την οικογένεια της και το αμερικανικό όνειρο.«Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ το 19΄' δεν περίμενε ίσως ότι θα ερχόταν μία τέτοια στιγμή. Γυναίκες από την Ασία, αφροαμερικανές, λατίνες, έχουν την δύναμη να στηρίξουν την δημοκρατία. Όλες οι γυναίκες που πάλευαν τόσα χρόνια να προστατέψουν την δημοκρατία και τώρα μία νέα γενιά μάχεται για τον ίδιο σκοπό. Για τους κόπους τους βρίσκομαι εδώ. Για τα όνειρα και τους στόχους τους. Και τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο της χώρας.. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» και ολοκλήρωσε την ομιλία της με την υπόσχεση ότι θα δουλέψει σκληρά.«Άσχετα με το ποιον ψηφίσατε,. Για να παλέψουμε ενάντια στην πανδημία, να φτιάξουμε την οικονομία, να σταματήσουμε τον ρατσισμό και. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες. Το ίδιο κι εγώ και ο Τζο. Ο Τζο θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς»