ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Ποιοι ομογενείς εξελέγησαν

MALLIOTAKIS DECLARES VICTORY: Leading in the results, Assemblywoman Nicole Malliotakis declared victory at the Staten Island Republican Party headquarters in New Dorp a short while ago.



FB LIVE AT GOP HEADQUARTERS: https://t.co/70W1aLTimJ pic.twitter.com/2bUl5KIbsL — SIAdvance (@siadvance) November 4, 2020

JUST IN: Democrat Brandon Patterson, pictured left, has conceded to Republican Michael Tannousis in the race for the East Shore Assembly seat. With 90% of scanners reporting, Tannousis had 64% of the vote to Patterson’s 36%.



Live coverage: https://t.co/r2vs4tBuD2 pic.twitter.com/dkXHmyckqs — SIAdvance (@siadvance) November 4, 2020

The voters sent a clear message yesterday: they're tired of divisive politics and hungry for solutions.



I’m humbled by the trust they have placed in me once again, and I'm going to work every day for everyone who calls this district home. #NHPolitics #NH01 pic.twitter.com/3qkTs3oJ1e — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ευχάριστη ήταν η, ως επί το πλείστον, για τους, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών επικράτησαν των αντιπάλων τους, είτε κερδίζοντας την πρώτη εκλογή, είτε ανανεώνοντας την θητεία τους , υπό δύσκολες ή πιο εύκολες συνθήκες.Ασφαλώς, βασική εξέλιξη είναι η εκλογή της(Nicole Malliotakis) στην Ομοσπονδιακή Βουλή, η οποία προσθέτει έναν ακόμη αντιπρόσωπο για την Ομογένεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προώθηση των ελληνικών θεμάτων. Παράλληλα, οι(Gus Bilirakis),(John Sarbanis),(Chris Pappas),(Dina Titus) και(Charlie Crist) θα είναι ξανά παρόντες στα βουλευτικά έδρανα.Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα χρειαστεί να έχει τις δικές της φωνές στο αμερικανικό Κογκρέσο, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί σε γεωπολιτικό επίπεδο και όχι μόνο.Στα Πολιτειακά Οργανα της Νέας Υόρκης, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η εκλογή του(John - Alexander Sakelos) στην Περιφέρεια 26, ενώ νικητής αναδείχθηκε και ο(Michael Tannousis) στην Περιφέρεια 64. Στην Πολιτειακή Γερουσία θα βρίσκονται ξανά οι(Michael Gianaris) και(James Skoufis), εν αντιθέσει με τον Ανδρέα Γουναρδή (Andrew Gounardes), που έχασε την δύσκολη μάχη για επανεκλογή στην 39η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.Οπως αναμενόταν, οεπικράτησε με άνεση στην Περιφέρεια 64 της Πολιτειακής Βουλής καια.Στην Περιφέρεια 11 της Νέας Υόρκης, όλες οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για μια κλειστή μάχη ανάμεσα στην Νικόλ Μαλλιωτάκη και τον Μαξ Ρόουζ, έπεσαν στο κενό. Μετά από μια ιδιαίτερα σκληρή προεκλογική περίοδο, η κ. Μαλλιωτάκη κεφαλαιοποίησε το πολιτικό κεφάλαιό της στην περιοχή, ενώ, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται πως κατάφερε να πείσει τους ψηφοφόρους για την ταύτιση του αντιπάλου της με αντιδημοφιλείς στην περιοχή θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Ετσι, η κ. Μαλλιωτάκη, λίγο πριν την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, είχε λάβει 136.832 ψήφους και 57,9% έναντι 42,1% και 99.224 ψήφους. Υπενθυμίζεται ότι το «NBC», σε δημοσκόπηση, έκανε λόγο για διαφορά μόλις 2 μονάδων.Σε δηλώσεις της αμέσως μετά την επικράτησή της, η κ. Μαλλιωτάκη αφιέρωσε τη νίκη της στους άνδρες και τις γυναίκες του NYPD, οι οποίοι, άλλωστε, μέσω των Ενώσεών τους, την στήριξαν προεκλογικά, κάτι που αποτυπώθηκε και στην κάλπη.«Αυτός ο αγώνας ήταν για τους γενναίους άνδρες και γυναίκες του NYPD και όλους τους ένστολους και τους εργαζόμενους στα σώματα άμεσης ανάγκης. Είμαι μια εκλεγμένη που θα τους υποστηρίζει πάντα», τόνισε η κ. Μαλλιωτάκη.Στην Περιφέρεια 1 του, η μάχη τουθεωρείτο αμφίρροπη, με δεδομένη και την παράδοση, που ισχύει από το 2008, να μην εκλέγεται ομοσπονδιακός βουλευτής στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Παρ' ότι ο Ματ Μάουερς, στα πρώτα στάδια της καταμέτρησης, εμφανιζόταν μπροστά και προμηνυόταν μια δύσκολη βραδιά, ο Πάππας προσπέρασε και τελικά επανεξελέγη με ποσοστό 51,45% και 201.539 ψήφους, περίπου στο 95% των εκλογικών τμημάτων. Αντιθέτως, ο Μάουερς περιορίστηκε στις 180.775 ψήφους ως εκείνο το σημείο και σε ένα ποσοστό της τάξεως του 46,15%.Η επανεκλογή του Πάππας φάνταζε αμφίβολη πριν κάποιες ημέρες, όταν εμφανίστηκε σε δημοσκόπηση να βρίσκεται πίσω από τον αντίπαλό του, μετά την -κατά πολλούς- ατυχή εμφάνισή του στην αναμέτρησή τους σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.Στην 12η Περιφέρεια της, ο(Gus Bilirakis) έλαβε ποσοστό που ξεπέρασε το 60% με την αντίπαλό του, την Δημοκρατική Κίμπερλι Ουόκερ (Kimberly Walker) να περιορίζεται κοντά στο 37%. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μπιλιράκης εξασφάλισε μια νέα διετή θητεία, αδιαλείπτως από το 2006, όταν και κάθισε για πρώτη φορά στα έδρανα της Ομοσπονδιακής Βουλής.Στην 13η Περιφέρεια της, ο Δημοκρατικός ελληνοκυπριακής καταγωγής ομοσπονδιακός βουλευτής(Charlie Crist) αποσπά ένα ποσοστό της τάξεως του 53%, ενώ η αντίπαλός του από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Αννα Παουλίνα Λούνα (Anna Paulina Louna) κινείται στο 47%, με τον έμπειρο πολιτικό, έστω και με μια όχι πολύ μεγάλη διαφορά, να επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι θα καταφέρει να επανεκλεγεί για μια ακόμη θητεία.Στην 3η Περιφέρεια του, ο Δημοκρατικός(John Sarbanes) κέρδισε με άνεση τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Τσαρλς Αντονυ (Charles Anthony). Οπως προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα, ο κ. Σαρμπάνης έφτασε και ξεπέρασε οριακά το 70% με 174.283 ψήφους, ενώ ο κ. Αντονυ κυμαινόταν στο 29,9% και τις 74.339 ψήφους.Στην 1η Περιφέρεια της, η ομοσπονδιακή βουλευτής(Dina Titus) από το Δημοκρατικό Κόμμα επικράτησε με μεγάλη διαφορά στην μάχη με την Ρεπουμπλικανή αντίπαλό της, Τζόις Μπέντλεϊ (Joyce Bentley), καθώς έλαβε ποσοστό 61,1% έναντι 34,5%.Στην 4η Περιφέρεια του, ο ομογενής Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ομοσπονδιακός βουλευτής,(Alek Skarlatos), ένας από τους τρεις Αμερικανούς που έσωσαν την αμαξοστοιχία στο Παρίσι από μια αιματηρή τρομοκρατική επίθεση το 2015, δεν κατάφερε να εκλεγεί, καθώς συγκέντρωσε 45,2% ενώ ο επί χρόνια βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, και αντίπαλός του, Πίτερ Ντε Φάζιο (Peter De Fazio), έλαβε 52,7%.Στην Πολιτειακή Βουλή έχει εκλεγεί και η γνωστή σύμμαχος του Ελληνισμού και επί χρόνια ομοσπονδιακή βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Κάρολιν Μαλόνι (Carolyn Maloney), ενώ στην Γερουσία θα βρίσκεται ο διαχρονικός υποστηρικτής των εθνικών μας θεμάτων, Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez).Στην Περιφέρεια 64, η παράδοση των Ελληνοαμερικανών βουλευτών συνεχίζεται, με τον Μιχάλη Ταννούση να διαδέχεται τη Νικόλ Μαλλιωτάκη. Οπως ακριβώς και στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, έτσι και την Τρίτη, ο Ταννούσης πέτυχε μια άνετη νίκη, αυτήν την φορά επί του Δημοκρατικού Μπράντον Πάτερσον (Brandon Patterson). Στο 85% των εκλογικών τμημάτων, ο Ταννούσης συγκέντρωσε 26.244 ψήφους και ποσοστό 63,8%, ενώ ο Πάτερσον 14.878 και 36,2%.Οπως προαναφέρθηκε, η Ομογένεια διαθέτει έναν ακόμη πολιτειακό βουλευτή, ο οποίος θα αντικαταστήσει, αριθμητικά τουλάχιστον, την Αραβέλα Σιμωτά. Ο λόγος για τον Ιωάννη Αλέξανδρο Σακέλο, ο οποίος όμως είναι Ρεπουμπλικανός και εκλέγεται σε μια άλλη περιοχή, με κέντρο το ελληνοκρατούμενο Ουαϊτστόουν. Με 19.599 ψηφοφόρους να τον στηρίζουν και ένα υψηλό ποσοστό της τάξεως του 52,4%, ο Σακέλος έθεσε εκτός Βουλής τον έμπειρο αντίπαλό του από το Δημοκρατικό Κόμμα, Εντουαρντ Μπράουνστιν (Edward Braunstein), που έλαβε 17.808 ψήφους και 47,6%., που συγκέντρωσε καθαρή πλειοψηφία με 53,1% και 54.711 έναντι του Ρεπουμπλικανού Στηβ Μπρέσια (48.380 – 46,9%). Ηταν η δεύτερη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση που ο Σκουφής παγίωσε την κυριαρχία του Δημοκρατικού Κόμματος σε μια Περιφέρεια όπου είχε πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια.Αντίθετα, στην Περιφέρεια 22 της Πολιτειακής Γερουσίας, στο Μπρούκλιν, ο Ανδρέας Γουναρδής δεν κατάφερε να επανεκλεγεί και ηττήθηκε από τον αντίπαλό του, Βίτο Μπρούνο, που έλαβε ένα 54% με 40.621 ψήφους έναντι 46% και 34.856 του ομογενούς πολιτικού.Πηγή: ekirikas.com