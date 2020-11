ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Αντιδράσεις έξω απο εκλογικά κέντρα - «Σταματήστε την καταμέτρηση» φωνάζουν διαδηλωτές (βίντεο)

VIDEO: Protesters chant "Stop the count" outside an election facility in Detroit, Michigan, after the Trump campaign said it asked a court to stop counting votes in this pivotal state where Biden holds a thin lead pic.twitter.com/5IkfOd2udM — AFP news agency (@AFP) November 5, 2020

Detroit Absentee Ballot Counting Chaos, Blocked Windows and Observers https://t.co/KzIwhbQrDt via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

The scene at Detroit’s absentee ballot counting center is growing more heated. The windows now being covered up. Allegations of violations. Sec. of State says she welcomes challenges. pic.twitter.com/oUL4A0h3Ku — Matt Finn (@MattFinnFNC) November 4, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

τουαποτελέσματος απο τονσε πολιτείες που είδε το προβάδισμά του να εξανεμίζεται και να βγαίνει νικητής ο Τζο Μπαιντεν έχειγια ακόμα μια φορά στιςΜετά την ανακοίνωση του προεκλογικού επιτελείου του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ότι κατέθεσε προσφυγή στις δικαστικές αρχές του Μίσιγκαν ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, υπήρξανκαι απο τους ψηφοφόρους.Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω απο μια εκλογική εγκατάσταση στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και φώναζαν «».Την ίδια ώρα συγκεντρωμένο πλήθος έξω απο την κεντρική βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης απαιτεί να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι, καθώς το κόσμος περιμένει τα τελικά αποτέλεσματα των εκλογών.Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ενα δημοσίευμα στο Twitter που δείχνει οτι έχει προκληθεί χάος εξω απο εκλογικό κέντρο καταμέτρησης επιστολικών ψήφων στο Ντιτρόιτ, το οποίο «σφραγίζεται».