Νερό ποιότητας για μια καλύτερη καθημερινότητα

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Χημείο ΕΥΔΑΠ, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ταμιευτήρας Υλίκης, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ψηφιακή Παρακολούθηση Δικτύου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Το νερό που πίνουμε και χρησιμοποιούμε στο σπίτι αποτελεί καθημερινό μέρος της φροντίδας μας. Συνοδεύει τα γεύματά μας, είναι απαραίτητο στην προετοιμασία του φαγητού και στηρίζει τις συνήθειες υγιεινής όλης της οικογένειας. Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής και με την εμπιστοσύνη σε ένα αγαθό που χρειαζόμαστε κάθε ημέρα.Για την ΕΥΔΑΠ, αυτή η καθημερινή ανάγκη καθορίζει την ευθύνη της απέναντι στους πολίτες. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης σε περίπου 4,4 εκατομμύρια ανθρώπους, υποστηρίζοντας τη λειτουργία των νοικοκυριών, των σχολείων και των χώρων εργασίας στην Αττική. Η ποιότητα του νερού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα σε όλη τη διαδρομή της υδροδότησης.Η ποιότητα ξεκινά από την προέλευση του νερού. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιεί η ΕΥΔΑΠ βρίσκονται σε περιοχές μακριά από έντονη βιομηχανική και γεωργική δραστηριότητα. Η προστασία τους έχει ουσιαστική σημασία για το νερό που φτάνει στην Αττική, ενώ η μεταφορά του προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με φυσική ροή, μέσω βαρύτητας.Στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της Εταιρείας, το νερό υποβάλλεται στις απαραίτητες διαδικασίες επεξεργασίας και ελέγχου πριν διανεμηθεί στο δίκτυο ύδρευσης. Οι εγκαταστάσεις και η τεχνογνωσία του προσωπικού υποστηρίζουν τη διασφάλιση της ποιότητάς του, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπονται για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.Ο ποιοτικός έλεγχος συνεχίζεται και στο δίκτυο διανομής. Καθημερινά, 365 ημέρες τον χρόνο, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε επιλεγμένα σημεία του συστήματος υδροδότησης. Στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εξετάζονται παράμετροι της ποιότητας τόσο του ανεπεξέργαστου όσο και του πόσιμου νερού. Η συστηματική παρακολούθηση επιτρέπει να ελέγχεται η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να εντοπίζονται έγκαιρα ενδεχόμενες αποκλίσεις.Η εμπιστοσύνη στο νερό που καταναλώνουμε συνδέεται και με τη δυνατότητα ενημέρωσης. Οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για την επεξεργασία και τον έλεγχο του νερού στην εταιρική ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ, ενώ η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της Εταιρείας παρέχει πρόσβαση σε δημοσιευμένες μετρήσεις ποιότητας.Αυτή η πρόσβαση δίνει πρακτική αξία στην πληροφόρηση. Η ποιότητα του νερού συνδέεται με συγκεκριμένες διαδικασίες και αποτελέσματα ελέγχων, τα οποία βοηθούν τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα το αγαθό που χρησιμοποιούν καθημερινά. Η ενημέρωση αποτελεί έτσι μέρος της σχέσης της Εταιρείας με τα νοικοκυριά που εξυπηρετεί.Η χρήση του νερού της βρύσης μπορεί να συνδυάζεται με απλές επιλογές για καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Ένα ποτήρι στο σπίτι ή ένα επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι στις καθημερινές μετακινήσεις αποτελούν πρακτικούς τρόπους να εντάξουμε το νερό στις συνήθειές μας, περιορίζοντας τις συσκευασίες μιας χρήσης με μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον.Ο ίδιος σεβασμός εκφράζεται και μέσα από την αποφυγή της σπατάλης. Για παράδειγμα ο έγκαιρος εντοπισμός μιας διαρροής και το κλείσιμο της βρύσης όταν δεν χρησιμοποιείται το νερό είναι απλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν σταθερή συνήθεια. Στην οικογένεια και στο σχολείο, η συζήτηση για την αξία του νερού βοηθά και τα παιδιά να κατανοήσουν γιατί χρειάζεται να το χρησιμοποιούν υπεύθυνα.Η ΕΥΔΑΠ συγχρόνως μέσα από το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 2,8 δισ. ευρώ, προωθεί την ανανέωση των δικτύων, τον περιορισμό των απωλειών και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της. Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της υδροδότησης και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.Για τους πολίτες, η αξία αυτής της δουλειάς βρίσκεται στην καθημερινή χρήση του νερού, στο σπίτι και στην πόλη. Για την ΕΥΔΑΠ, βρίσκεται στη συνεχή φροντίδα ενός βασικού αγαθού, μέσα από τον επιστημονικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών που το μεταφέρουν. Μια ευθύνη που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.