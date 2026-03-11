Η Sonos επιστρέφει στη φιλοσοφία του συστήματος που την καθιέρωσε, παρουσιάζοντας δύο σημαντικά ηχεία για απρόσκοπτη εμπειρία ήχου σε όλο το σπίτι

Κλείσιμο

Η Sonos (Nasdaq: SONO) παρουσίασε τακαι Sonos Era 100™ SL, δύο νέα ηχεία που αντικατοπτρίζουν την ανανεωμένη έμφαση της εταιρείας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος Sonos. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν ισχυρό ήχο που γεμίζει τον χώρο, κάνουν πιο εύκολο από ποτέ το να ξεκινήσετε και να επεκτείνετε το σύστημά σας σε κάθε δωμάτιο— δημιουργώντας μια συνδεδεμένη εμπειρία ακρόασης που εξελίσσεται μαζί σας με την πάροδο του χρόνου.Τα περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας υπόσχονται καινοτομία, αλλά συχνά τελικά οδηγούν σε αντικατάσταση, καθώς οι νέες συσκευές δεν αξιοποιούν τις υπάρχουσες λειτουργίες αλλά αντικαθιστούν απλώς τις παλαιές συσκευές», δήλωσε ο Tom Conrad, Διευθύνων Σύμβουλος της Sonos. «Πιστεύουμε ότι μια εξαιρετική εμπειρία ήχου δεν πρέπει να ξεκινά από την αρχή κάθε φορά που προσθέτετε μια νέα συσκευή. Αντίθετα, πρέπει να γίνεται ακόμη καλύτερη. Τα Sonos Play και Era 100 SL αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτό που η Sonos κάνει καλύτερα: δημιουργεί προϊόντα που δείχνουν απλά εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι εξαιρετικά ισχυρά χάρη στο σύστημα που τα υποστηρίζει.»Τοείναι το πιο ευέλικτο ηχείο του brand, με πλούσιο στερεοφωνικό ήχο, σχεδιασμένο τόσο για χρήση στο σπίτι όσο και για εύκολη μεταφορά εκτός αυτού.Συνδέεται μέσω WiFi ώστε να μπορεί να ομαδοποιηθεί με άλλα ηχεία σε διαφορετικά δωμάτια ή να δημιουργήσει στερεοφωνικό ζεύγος. Με τη βάση φόρτισης παραμένει σταθερά τοποθετημένο στο σπίτι σας.Σχεδιασμένο για καθημερινές μετακινήσεις, με αποσπώμενη θηλιά μεταφοράς. Προσφέρει έως 24 ώρες αυτονομία, ανθεκτική κατασκευή με πιστοποίηση IP67 για προστασία από νερό και σκόνη, και ενσωματωμένη λειτουργία power bank για φόρτιση κινητών συσκευών.Για πρώτη φορά μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλαπλά ηχεία μέσω Bluetooth όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού. Συνδέστε το Sonos Play στο κινητό σας και κρατήστε πατημένο το κουμπί Play/Pause σε έως τρία επιπλέον ηχεία Sonos Play ή Sonos Move 2 για συγχρονισμένη αναπαραγωγή. Η τεχνολογία Trueplay™ προσαρμόζει δυναμικά τον ήχο σε κάθε περιβάλλον.Διαθέτει βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας και αντικαταστάσιμη μπαταρία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.Υποστηρίζει υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 και την εφαρμογή Sonos App, ώστε να διαχειρίζεστε μουσική, δωμάτια και συσκευές σε μία ενιαία εμπειρία.Τοαποτελεί την πιο απλή και προσιτή επιλογή εισόδου στον κόσμο της Sonos. Με λιτό σχεδιασμό χωρίς μικρόφωνο και έμφαση στον καθαρό, πλούσιο ήχο, μπορεί να λειτουργήσει μόνο του ή να επεκταθεί σταδιακά σε ένα πλήρες σύστημα Sonos, προσθέτοντας δωμάτια, στερεοφωνικά ζεύγη είτε ενσωματώνοντάς το σε ένα σύστημα home cinema.