Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Σε μόλις 70 λεπτά θα κάνουμε τον χριστουγεννιάτικο Γύρο του Κόσμου, θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα μελομακάρονα, θα ψάξουμε να βρούμε τον σάκο του Αϊ-Βασίλη, θα δημιουργήσουμε σοκολατένιες λιχουδιές, θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, γεμίζοντας χαρά μικρούς και μεγάλους!| Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά...Θα ήθελες να κάνεις το Γύρο του Κόσμου τα Χριστούγεννα; Να δεις πώς περνούν τις γιορτινές αυτές ημέρες τα παιδιά από τη μία άκρη της Γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να βρεθείς τα Χριστούγεννα; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά| Παίζοντας με τις αισθήσεις…Τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στον νου μας, αν δεν περάσει πρώτα από τις αισθήσεις μας! Η γεύση, η όσφρηση, η αφή, η όραση και η ακοή, με παιχνιδιάρικη διάθεση, θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, γεύσεις και αγγίγματα, που έχουν σχέση με την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα!Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά| Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα… τα μελομακάρονα είναι τρέλα!Πριν από πολλά-πολλά χρόνια, το παιχνιδιάρικο σιτάρι ξεκίνησε ένα μαγευτικό ταξίδι από το χωράφι στην κουζίνα της γιαγιάς! Εκεί, γνώρισε την ακαταμάχητη ζάχαρη, αλλά και τη γοητευτική κανέλα… μεταξύ τους γεννήθηκε μια γλυκιά φιλία που κρατάει γερά μέχρι τις μέρες μας… Εκεί, δημιουργήθηκαν, για πρώτη φορά, παραδοσιακά μελομακάρονα πλασμένα από μικρά χεράκια, πασπαλισμένα με έμπνευση, αγάπη και νοστιμάδα! Θα τα δοκιμάσετε;Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70